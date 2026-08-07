Познакомиться с культурой и историей древних городов, не покидая пределы курорта
Вокруг современной Антальи есть около 10 античных поселений, которые славятся далеко за пределами страны. Если у вас нет времени на поездки по окрестностям, запланируйте посещение городских музеев. Я покажу вам древние находки из Перге, Миры и Аспендоса.
Раскрою, как Анталья стала домом для бесчисленных цивилизаций, и помогу прикоснуться к силе и богатству прошлого.
Описание экскурсии
Музей дервишей и Исторический район Калеичи
Мы начнём с посещения обители дервишей Мевлеви и медресе Каратай, занимающих особое место в исламской архитектуре и системе образования. Продолжим знакомство с историей региона с тех мест, где зарождалась Анталья. На каждом шагу вам будут встречаться старинные дома, храмы, сооружения, оставшиеся в наследство от разных эпох и империй.
Этнографический музей Суны и Инана Кырач
Здесь вы окунётесь в мир культуры и традиций, узнаете о жизни и обычаях народов, когда-то населявших эту землю в прошлом. Мы расскажем о традиционных турецких домах Калеичи, расскажем про такие этнографические особенности, как свадьбы, ночь хны и кофейная церемонию.
Археологический музей Антальи
Всего несколько шагов в сторону от пляжа и высоких скал — и перед вами удивительное собрание древностей. Здешняя коллекция вполне способна сравниться с наследием Афин и Стамбула. Вы узнаете, как музей стал пристанищем для артефактов, добытых в некогда богатейших городах поблизости. Откроете древние тайны Антальи и погрузитесь в историю эллинистических, римских, византийских, сельджукских и османских времён.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты в Археологический музей Анталии — 520 лир/чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
К месту начала экскурсии вы можете добраться самостоятельно или на нашем трансфере из отеля (+$100 за поездку туда и обратно)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На республиканской площади, возле памятника Ататюрка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамин — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 9 часов
Мы — лицензированные профессиональные гиды в Анталье с более чем 20-летним опытом организации культурных экскурсий на русском и английском языках. Мы увлечены историей и культурой региона и создаём незабываемые впечатления, отдавая приоритет комфорту наших гостей. С нетерпением ждём встречи!
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