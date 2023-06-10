Вокруг современной Антальи есть около 10 античных поселений, которые славятся далеко за пределами страны. Если у вас нет времени на поездки по окрестностям, запланируйте посещение городских музеев. Я покажу вам древние находки из Перге, Миры и Аспендоса. Раскрою, как Анталья стала домом для бесчисленных цивилизаций, и помогу прикоснуться к силе и богатству прошлого.

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Описание

Что вас ожидает

Археологический музей Антальи

Всего несколько шагов в сторону от пляжа и высоких скал — и перед вами удивительное собрание древностей. Здешняя коллекция вполне способна сравниться с наследием Афин и Стамбула. Вы узнаете, как музей стал пристанищем для артефактов, добытых в некогда богатейших городах поблизости. Откроете древние тайны Антальи и погрузитесь в историю эллинистических, римских, византийских, сельджукских и османских времён.

Этнографический музей Суны и Инана Кырач

Здесь вы окунётесь в мир культуры и традиций, узнаете о жизни и обычаях народов, когда-то населявших эту землю в прошлом. На первом этаже изучите основы ремёсел и отыщете изящные вещицы ручной работы: газовые лапмы, тюльпаны, розы и чаши для шербета. На втором рассмотрите оружие и предметы быта османов: стрелы, луки, медали и знаки отличия, карманные часы и образцы каллиграфии

Исторический район Калеичи

Продолжим знакомство с историей региона с тех мест, где зарождалась Анталья. На каждом шагу вам будут встречаться старинные дома, храмы, сооружения, оставшиеся в наследство от разных эпох и империй. Мы посетим обитель дервишей Мевлеви и медресе Каратай, занимающие особое место в исламской архитектуре и системе образования.

Организационные детали