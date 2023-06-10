Авторский тур по музеям Антальи

Познакомиться с культурой и историей древних городов, не покидая пределы курорта

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Вокруг современной Антальи есть около 10 античных поселений, которые славятся далеко за пределами страны. Если у вас нет времени на поездки по окрестностям, запланируйте посещение городских музеев. Я покажу вам древние находки из Перге, Миры и Аспендоса.

Раскрою, как Анталья стала домом для бесчисленных цивилизаций, и помогу прикоснуться к силе и богатству прошлого.
Авторский тур по музеям Антальи
Авторский тур по музеям Антальи
Авторский тур по музеям Антальи
Авторский тур по музеям Антальи
Авторский тур по музеям Антальи
Авторский тур по музеям Антальи
Авторский тур по музеям Антальи
Авторский тур по музеям Антальи
Авторский тур по музеям Антальи
Авторский тур по музеям Антальи
Авторский тур по музеям Антальи
Авторский тур по музеям Антальи
Авторский тур по музеям Антальи
Авторский тур по музеям Антальи
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Археологический музей Антальи

Всего несколько шагов в сторону от пляжа и высоких скал — и перед вами удивительное собрание древностей. Здешняя коллекция вполне способна сравниться с наследием Афин и Стамбула. Вы узнаете, как музей стал пристанищем для артефактов, добытых в некогда богатейших городах поблизости. Откроете древние тайны Антальи и погрузитесь в историю эллинистических, римских, византийских, сельджукских и османских времён.

Этнографический музей Суны и Инана Кырач

Здесь вы окунётесь в мир культуры и традиций, узнаете о жизни и обычаях народов, когда-то населявших эту землю в прошлом. На первом этаже изучите основы ремёсел и отыщете изящные вещицы ручной работы: газовые лапмы, тюльпаны, розы и чаши для шербета. На втором рассмотрите оружие и предметы быта османов: стрелы, луки, медали и знаки отличия, карманные часы и образцы каллиграфии

Исторический район Калеичи

Продолжим знакомство с историей региона с тех мест, где зарождалась Анталья. На каждом шагу вам будут встречаться старинные дома, храмы, сооружения, оставшиеся в наследство от разных эпох и империй. Мы посетим обитель дервишей Мевлеви и медресе Каратай, занимающие особое место в исламской архитектуре и системе образования.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
  • В программу включено экскурсионное сопровождение и входные билеты по программе
  • К месту начала экскурсии вы можете добраться самостоятельно или на нашем трансфере из отеля (+$100 за поездку туда и обратно)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Археологического музея Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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