Вокруг современной Антальи есть около 10 античных поселений, которые славятся далеко за пределами страны. Если у вас нет времени на поездки по окрестностям, запланируйте посещение городских музеев. Я покажу вам древние находки из Перге, Миры и Аспендоса. Раскрою, как Анталья стала домом для бесчисленных цивилизаций, и помогу прикоснуться к силе и богатству прошлого.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Музей дервишей и Исторический район Калеичи

Мы начнём с посещения обители дервишей Мевлеви и медресе Каратай, занимающих особое место в исламской архитектуре и системе образования. Продолжим знакомство с историей региона с тех мест, где зарождалась Анталья. На каждом шагу вам будут встречаться старинные дома, храмы, сооружения, оставшиеся в наследство от разных эпох и империй.

Этнографический музей Суны и Инана Кырач

Здесь вы окунётесь в мир культуры и традиций, узнаете о жизни и обычаях народов, когда-то населявших эту землю в прошлом. Мы расскажем о традиционных турецких домах Калеичи, расскажем про такие этнографические особенности, как свадьбы, ночь хны и кофейная церемонию.

Археологический музей Антальи

Всего несколько шагов в сторону от пляжа и высоких скал — и перед вами удивительное собрание древностей. Здешняя коллекция вполне способна сравниться с наследием Афин и Стамбула. Вы узнаете, как музей стал пристанищем для артефактов, добытых в некогда богатейших городах поблизости. Откроете древние тайны Антальи и погрузитесь в историю эллинистических, римских, византийских, сельджукских и османских времён.

Организационные детали