Познакомиться с культурой и историей древних городов, не покидая пределы курорта
Раскрою, как Анталья стала домом для бесчисленных цивилизаций, и помогу прикоснуться к силе и богатству прошлого.
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Описание
Что вас ожидает
Археологический музей Антальи
Всего несколько шагов в сторону от пляжа и высоких скал — и перед вами удивительное собрание древностей. Здешняя коллекция вполне способна сравниться с наследием Афин и Стамбула. Вы узнаете, как музей стал пристанищем для артефактов, добытых в некогда богатейших городах поблизости. Откроете древние тайны Антальи и погрузитесь в историю эллинистических, римских, византийских, сельджукских и османских времён.
Этнографический музей Суны и Инана Кырач
Здесь вы окунётесь в мир культуры и традиций, узнаете о жизни и обычаях народов, когда-то населявших эту землю в прошлом. На первом этаже изучите основы ремёсел и отыщете изящные вещицы ручной работы: газовые лапмы, тюльпаны, розы и чаши для шербета. На втором рассмотрите оружие и предметы быта османов: стрелы, луки, медали и знаки отличия, карманные часы и образцы каллиграфии
Исторический район Калеичи
Продолжим знакомство с историей региона с тех мест, где зарождалась Анталья. На каждом шагу вам будут встречаться старинные дома, храмы, сооружения, оставшиеся в наследство от разных эпох и империй. Мы посетим обитель дервишей Мевлеви и медресе Каратай, занимающие особое место в исламской архитектуре и системе образования.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
- В программу включено экскурсионное сопровождение и входные билеты по программе
- К месту начала экскурсии вы можете добраться самостоятельно или на нашем трансфере из отеля (+$100 за поездку туда и обратно)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Археологического музея Антальи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.