Эксклюзивные трансферы из аэропорта Антальи во все престижные туристические регионы, включая Кемер, Белек, Сиде и Аланию.
Наша профессиональная команда обеспечит вас первоклассным сервисом и комфортом во время всего путешествия. Доверьтесь нам для беззаботного и удобного перемещения во время вашего отдыха в Турции.
Наша профессиональная команда обеспечит вас первоклассным сервисом и комфортом во время всего путешествия. Доверьтесь нам для беззаботного и удобного перемещения во время вашего отдыха в Турции.
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансфер
Эксклюзивные трансферы из аэропорта Антальи
Мы предлагаем уникальные трансферы из аэропорта Антальи в самые престижные туристические регионы, такие как Кемер, Белек, Сиде и Алания. Наша профессиональная команда гарантирует первоклассный сервис и комфорт на протяжении всего вашего путешествия.
Почему стоит выбрать нас?
- Профессиональный и дружелюбный персонал
- Комфортные автомобили для вашего удобства
- Беззаботное и безопасное перемещение
Как забронировать трансфер?
Для того чтобы воспользоваться нашими услугами, вам необходимо предоставить следующую информацию:
- Номер рейса
- Время прибытия
- Место назначения
- Полные имена и фамилии всех пассажиров
Эти данные помогут нам обеспечить вам качественный сервис и безопасный трансфер.
Спасибо за ваше внимание!
Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам сделать ваше путешествие в Турции максимально комфортным и приятным!
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер с wi-fi
- Ожидание, отслеживание рейса, встреча с именной табличкой
- Вода.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Анталии
Завершение: Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
3 мая 2025
Трансфера мы так и не дождались, хотя сообщила номер рейса. В общем то может оно и к лучшему, в аэропорту полно такси. Если вы остановились в Анталии и вас не больше Четверых,то на такси дешевле.
Е
Елена
18 апр 2025
Добрый день,
Хотим выразить благодарность за организацию трансфера. Услугами компании остались довольны.
Будем рекомендовать своим друзьям!
Хотим выразить благодарность за организацию трансфера. Услугами компании остались довольны.
Будем рекомендовать своим друзьям!
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