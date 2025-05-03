Выгодные индивидуальные трансферы из аэропорта Анталии

Эксклюзивные трансферы из аэропорта Антальи во все престижные туристические регионы, включая Кемер, Белек, Сиде и Аланию.

Наша профессиональная команда обеспечит вас первоклассным сервисом и комфортом во время всего путешествия. Доверьтесь нам для беззаботного и удобного перемещения во время вашего отдыха в Турции.
3
2 отзыва
Выгодные индивидуальные трансферы из аэропорта Анталии
Выгодные индивидуальные трансферы из аэропорта Анталии
Выгодные индивидуальные трансферы из аэропорта Анталии
Ближайшие даты:
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Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание трансфер

Эксклюзивные трансферы из аэропорта Антальи

Мы предлагаем уникальные трансферы из аэропорта Антальи в самые престижные туристические регионы, такие как Кемер, Белек, Сиде и Алания. Наша профессиональная команда гарантирует первоклассный сервис и комфорт на протяжении всего вашего путешествия.

Почему стоит выбрать нас?

  • Профессиональный и дружелюбный персонал
  • Комфортные автомобили для вашего удобства
  • Беззаботное и безопасное перемещение

Как забронировать трансфер?

Для того чтобы воспользоваться нашими услугами, вам необходимо предоставить следующую информацию:

  1. Номер рейса
  2. Время прибытия
  3. Место назначения
  4. Полные имена и фамилии всех пассажиров

Эти данные помогут нам обеспечить вам качественный сервис и безопасный трансфер.

Спасибо за ваше внимание!

Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам сделать ваше путешествие в Турции максимально комфортным и приятным!

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер с wi-fi
  • Ожидание, отслеживание рейса, встреча с именной табличкой
  • Вода.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Анталии
Завершение: Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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С
3 мая 2025
Трансфера мы так и не дождались, хотя сообщила номер рейса. В общем то может оно и к лучшему, в аэропорту полно такси. Если вы остановились в Анталии и вас не больше Четверых,то на такси дешевле.
Е
18 апр 2025
Добрый день,
Хотим выразить благодарность за организацию трансфера. Услугами компании остались довольны.
Будем рекомендовать своим друзьям!

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