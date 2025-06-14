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Трансфер из аэропорта Антальи

Индивидуальный трансфер из аэропорта Антальи: быстро и комфортно доберитесь до отеля или дома. Забудьте о стрессе и наслаждайтесь поездкой
После долгого перелёта приятно оказаться в отеле или дома без лишних забот. Индивидуальный трансфер из аэропорта Антальи - это комфорт, надёжность и пунктуальность.

Водитель встретит вас с табличкой у выхода из
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аэропорта и проводит к чистому автомобилю с кондиционером. Все машины современные и безопасные. Цена зависит от класса автомобиля и расстояния. Детское кресло предоставляется по запросу бесплатно. Забронируйте трансфер и наслаждайтесь поездкой

2.5
2 отзыва

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортные автомобили
  • 🕒 Пунктуальность
  • 👶 Детское кресло бесплатно
  • 📍 Индивидуальный маршрут
  • 🌟 Безопасность и надёжность

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для трансфера из аэропорта Антальи - с мая по октябрь, когда погода наиболее комфортная для путешествий. В эти месяцы туристический сезон в разгаре, и вы сможете насладиться солнечными днями. В зимние месяцы, с ноября по апрель, поток туристов снижается, что может сделать поездку более спокойной и расслабленной. Однако, даже в это время года, трансфер остаётся удобным и доступным вариантом для путешественников.
Сейчас июль — это идеальное время.
Трансфер из аэропорта Антальи
Трансфер из аэропорта Антальи
Трансфер из аэропорта Антальи
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Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 18:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Анталья
  • Кемер
  • Текирова
  • Белек
  • Сиде
  • Авсаллар
  • Тюрклер
  • Аланья
  • Махмутлар

Описание трансфер

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

В аэропорту вас встретит водитель, к которому вам нужно будет подойти после получения багажа. Вас проводят к машине и отвезут по указанному адресу. Все трансферы проходят на чистых автомобилях. Цена зависит от класса автомобиля и расстояния.

Организационные детали

  • После бронирования пришлите ваш авиабилет, чтобы мы могли проверить терминал прилёта и отследить рейс по времени
  • Вас встретит водитель у выхода из аэропорта с табличкой
  • Детское кресло предоставляется по запросу бесплатно

Стоимость трансфера зависит от расстояния

Комфорт (до 3 человек)

  • в Анталью (центр/Лара/Кунду) — €40
  • в Кемер — €65
  • в Текирова — €80
  • в Белек — €45
  • в Сиде — €70
  • в Авсаллар/Тюрклер — €80
  • в Аланию — €90
  • в Махмутлар — €95

Комфорт+ (до 6 человек)

  • в Анталью (центр/Лара/Кунду) — €45
  • в Кемер — €80
  • в Текирова — €90
  • в Белек — €60
  • в Сиде — €85
  • в Авсаллар/Тюрклер — €105
  • в Аланию — €110
  • в Махмутлар — €115

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

2.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
14 июн 2025
Отличная поездка, сорганизовано и все на связи👍
С
8 июн 2025
Индивидуальный трансфер на минивене Мерседес в Анталии ожидали около 20 минут.
Мария
Мария
Ответ организатора:
Сергей, добрый вечер.
Нам крайне жаль, что Ваши родители ожидали трансфер около 20 минут. К сожалению, сейчас пик сезона и Турция,
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при укреплении курса рубля, вновь стала самым востребованным направлением для россиян.
Вся инфраструктура работает на максимальных мощностях, ожидание 20 минут - это очень маленькое ожидание.
Вы написали через трипстер, хотя у Вас были контакты моего секретаря в Турции - я СРАЗУ среагировала на ваш сигнал, конечно, у меня ушло время на то, чтобы связаться с помощницей, а у нее ушло несколько минут узнать, где трансфер. Нас заверили, что он перед шлагбаумом на въезде и он действительно приехал вскоре.
Мы выражаем сочувствие Вашим родителям, но и Вы поймите, пожалуйста, мы работаем на территории другого государства, иногда все решается не так, как нам с Вами хочется, а вот так, как есть в чужой стране, + чтобы объясниться, нужен турецкий язык. Надеемся, что отдых Ваших родителей пройдет замечательно и желаем им крепкого здоровья и долголетия. Всего хорошего и Вам, Сергей, будьте здоровы.

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