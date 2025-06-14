После долгого перелёта приятно оказаться в отеле или дома без лишних забот. Индивидуальный трансфер из аэропорта Антальи - это комфорт, надёжность и пунктуальность.
Водитель встретит вас с табличкой у выхода из
Водитель встретит вас с табличкой у выхода из
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортные автомобили
- 🕒 Пунктуальность
- 👶 Детское кресло бесплатно
- 📍 Индивидуальный маршрут
- 🌟 Безопасность и надёжность
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для трансфера из аэропорта Антальи - с мая по октябрь, когда погода наиболее комфортная для путешествий. В эти месяцы туристический сезон в разгаре, и вы сможете насладиться солнечными днями. В зимние месяцы, с ноября по апрель, поток туристов снижается, что может сделать поездку более спокойной и расслабленной. Однако, даже в это время года, трансфер остаётся удобным и доступным вариантом для путешественников.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 18:00, 19:00
Что можно увидеть
- Анталья
- Кемер
- Текирова
- Белек
- Сиде
- Авсаллар
- Тюрклер
- Аланья
- Махмутлар
Описание трансфер
Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
В аэропорту вас встретит водитель, к которому вам нужно будет подойти после получения багажа. Вас проводят к машине и отвезут по указанному адресу. Все трансферы проходят на чистых автомобилях. Цена зависит от класса автомобиля и расстояния.
Организационные детали
- После бронирования пришлите ваш авиабилет, чтобы мы могли проверить терминал прилёта и отследить рейс по времени
- Вас встретит водитель у выхода из аэропорта с табличкой
- Детское кресло предоставляется по запросу бесплатно
Стоимость трансфера зависит от расстояния
Комфорт (до 3 человек)
- в Анталью (центр/Лара/Кунду) — €40
- в Кемер — €65
- в Текирова — €80
- в Белек — €45
- в Сиде — €70
- в Авсаллар/Тюрклер — €80
- в Аланию — €90
- в Махмутлар — €95
Комфорт+ (до 6 человек)
- в Анталью (центр/Лара/Кунду) — €45
- в Кемер — €80
- в Текирова — €90
- в Белек — €60
- в Сиде — €85
- в Авсаллар/Тюрклер — €105
- в Аланию — €110
- в Махмутлар — €115
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Анталье
Провела экскурсии для 13209 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенность которых — организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своегоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
2.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
14 июн 2025
Отличная поездка, сорганизовано и все на связи👍
С
Сергей
8 июн 2025
Индивидуальный трансфер на минивене Мерседес в Анталии ожидали около 20 минут.
Мария
Ответ организатора:
Сергей, добрый вечер.
Нам крайне жаль, что Ваши родители ожидали трансфер около 20 минут. К сожалению, сейчас пик сезона и Турция,
Нам крайне жаль, что Ваши родители ожидали трансфер около 20 минут. К сожалению, сейчас пик сезона и Турция,
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