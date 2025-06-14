После долгого перелёта приятно оказаться в отеле или дома без лишних забот. Индивидуальный трансфер из аэропорта Антальи - это комфорт, надёжность и пунктуальность.Водитель встретит вас с табличкой у выхода из

аэропорта и проводит к чистому автомобилю с кондиционером. Все машины современные и безопасные. Цена зависит от класса автомобиля и расстояния. Детское кресло предоставляется по запросу бесплатно. Забронируйте трансфер и наслаждайтесь поездкой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для трансфера из аэропорта Антальи - с мая по октябрь, когда погода наиболее комфортная для путешествий. В эти месяцы туристический сезон в разгаре, и вы сможете насладиться солнечными днями. В зимние месяцы, с ноября по апрель, поток туристов снижается, что может сделать поездку более спокойной и расслабленной. Однако, даже в это время года, трансфер остаётся удобным и доступным вариантом для путешественников.

Сейчас июль — это идеальное время.