VIP-трансфер из аэропорта Антальи

Премиальный трансфер из аэропорта Антальи обеспечит вам комфорт и спокойствие.



Вас встретит профессиональный водитель с табличкой, который поможет с багажом и доставит в любой отель Антальи, Кунду или Коньялты.



Фиксированная стоимость и возможность трансфера в обратном направлении делают поездку удобной и беззаботной.



Наслаждайтесь путешествием на стильном автомобиле Mercedes Vito с русскоговорящим или англоговорящим водителем

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для VIP-трансфера из аэропорта Антальи - с мая по октябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время меньше загруженности на дорогах, что делает поездку более приятной. В зимние месяцы, с ноября по апрель, также можно воспользоваться услугой, но стоит учитывать возможные погодные условия и увеличенное время в пути из-за дождей. Однако, трансфер доступен круглый год, и вы всегда сможете насладиться комфортом и безопасностью.

Сейчас июль — это идеальное время.