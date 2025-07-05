VIP-трансфер из аэропорта Антальи

Премиальный трансфер из аэропорта Антальи обеспечит вам комфорт и спокойствие.
Вас встретит профессиональный водитель с табличкой, который поможет с багажом и доставит в любой отель Антальи, Кунду или Коньялты.
Фиксированная стоимость и возможность трансфера в обратном направлении делают поездку удобной и беззаботной.
Наслаждайтесь путешествием на стильном автомобиле Mercedes Vito с русскоговорящим или англоговорящим водителем
Вас встретит профессиональный водитель с табличкой, который поможет с багажом и доставит в любой отель Антальи, Кунду или Коньялты.
Фиксированная стоимость и возможность трансфера в обратном направлении делают поездку удобной и беззаботной.
Наслаждайтесь путешествием на стильном автомобиле Mercedes Vito с русскоговорящим или англоговорящим водителем
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Премиум-комфорт
- 👨✈️ Профессиональный водитель
- 📍 Фиксированная стоимость
- 🏨 Доставка до отеля
- 🧳 Помощь с багажом
- 🗣 Русскоязычный водитель
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для VIP-трансфера из аэропорта Антальи - с мая по октябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время меньше загруженности на дорогах, что делает поездку более приятной. В зимние месяцы, с ноября по апрель, также можно воспользоваться услугой, но стоит учитывать возможные погодные условия и увеличенное время в пути из-за дождей. Однако, трансфер доступен круглый год, и вы всегда сможете насладиться комфортом и безопасностью.
Сейчас июль — это идеальное время.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Мы встретим вас на выходе из аэропорта с именной табличкой, поможем с багажом и доставим по указанному адресу. Также возможен трансфер в обратном направлении — из отеля в аэропорт.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Mercedes Vito (2020-2024). По запросу предоставим детское кресло
- Стоимость фиксированная для любого отеля центра Антальи, Кунду и Коньялты. Также организуем перевозки из отеля в аэропорт
- При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилёта/вылета, название отеля
- По запросу можем организовать трансфер до других городов Турции: в Кемер — €110, в Белек — 80€, в Сиде — 100€, в Аланью — 130€
- С вами поедет русскоговорящий или англоговорящий водитель из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айдын — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 2 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Айдын, я представляю команду гидов в Анталье. С радостью покажем вам исторические достопримечательности города и живописные места в его окрестностях.Задать вопрос
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