Harem Maldiv — белоснежная яхта класса люкс в Анталье Отправляйтесь в незабываемое морское путешествие по живописному побережью Антальи на одной из самых эффектных яхт региона — Harem Maldiv. Это идеальный выбор для тех, кто хочет сочетать релакс, купание в лазурных бухтах и весёлую развлекательную программу. 💦 В программе:

Отплытие в 10:00 из порта Setur •Прогулка с панорамными видами на Калеичи •Остановка у водопада Дюден — купание и обед (шведский стол) •Остановка у Острова Черепах — время для отдыха и моря •Пенная вечеринка с DJ на борту во время обратного пути •Возвращение в порт в 15:00 🍴 Включено в стоимость:.

Безлимитное красное и белое вино, пиво и безалкогольные напитки •Обед «шведский стол»: рыба, курица, салаты, гарниры, наггетсы, фрукты •Профессиональные аниматоры и развлекательные шоу •DJ и пенная вечеринка 🌊 Шикарная атмосфера, стильный интерьер, отличная музыка и сервис — всё, чтобы сделать ваш день особенным! Важная информация: Важная информация по круизу на яхте Harem MALDIV 📍 Отправление: ✅ В 10:00 яхта Harem MALDIV отправляется из порта Сетур в Анталии. ✅ Возвращение – 15:00. ✅ Трансфер из отелей включён – точное время отправления будет сообщено дополнительно. 🌊 Программа круиза:.

Прогулка вдоль пляжей Коньяалты с панорамным видом на Старый город Калеичи.

Остановка у Дюденского водопада – редкая возможность поплавать рядом с падающей водой.

Обед “шведский стол” на борту.

Остановка у пляжа Черепашьего острова – кристально чистая вода и отдых.

Sparkling Disco на обратном пути – музыка и развлекательная программа! 🍹 Напитки включены!

В стоимость входят безалкогольные и алкогольные напитки местного производства.

– Эксклюзивные напитки оплачиваются отдельно. 🎒 Что взять с собой:

Безлимитное красное и белое вино, пиво и безалкогольные напитки •Обед «шведский стол»: рыба, курица, салаты, гарниры, наггетсы, фрукты •Профессиональные аниматоры и развлекательные шоу •DJ и пенная вечеринка 🌊 Шикарная атмосфера, стильный интерьер, отличная музыка и сервис — всё, чтобы сделать ваш день особенным! Важная информация: Важная информация по круизу на яхте Harem MALDIV 📍 Отправление: ✅ В 10:00 яхта Harem MALDIV отправляется из порта Сетур в Анталии. ✅ Возвращение – 15:00. ✅ Трансфер из отелей включён – точное время отправления будет сообщено дополнительно. 🌊 Программа круиза:.

Купальник, полотенце, солнцезащитный крем ✔ Головной убор и солнцезащитные очки ✔ Дополнительные деньги на эксклюзивные напитки и личные расходы.