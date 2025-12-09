Круиз на яхте Harem MALDIV – море, солнце и развлечения! Отправьтесь в незабываемый морской круиз на комфортабельной яхте Harem MALDIV из порта Анталии! Вас ждёт кристально чистая вода, живописные пляжи и
Описание водной прогулки
Harem Maldiv — белоснежная яхта класса люкс в Анталье Отправляйтесь в незабываемое морское путешествие по живописному побережью Антальи на одной из самых эффектных яхт региона — Harem Maldiv. Это идеальный выбор для тех, кто хочет сочетать релакс, купание в лазурных бухтах и весёлую развлекательную программу. 💦 В программе:
- Отплытие в 10:00 из порта Setur •Прогулка с панорамными видами на Калеичи •Остановка у водопада Дюден — купание и обед (шведский стол) •Остановка у Острова Черепах — время для отдыха и моря •Пенная вечеринка с DJ на борту во время обратного пути •Возвращение в порт в 15:00 🍴 Включено в стоимость:.
- Безлимитное красное и белое вино, пиво и безалкогольные напитки •Обед «шведский стол»: рыба, курица, салаты, гарниры, наггетсы, фрукты •Профессиональные аниматоры и развлекательные шоу •DJ и пенная вечеринка 🌊 Шикарная атмосфера, стильный интерьер, отличная музыка и сервис — всё, чтобы сделать ваш день особенным! Важная информация: Важная информация по круизу на яхте Harem MALDIV 📍 Отправление: ✅ В 10:00 яхта Harem MALDIV отправляется из порта Сетур в Анталии. ✅ Возвращение – 15:00. ✅ Трансфер из отелей включён – точное время отправления будет сообщено дополнительно. 🌊 Программа круиза:.
- Прогулка вдоль пляжей Коньяалты с панорамным видом на Старый город Калеичи.
- Остановка у Дюденского водопада – редкая возможность поплавать рядом с падающей водой.
- Обед “шведский стол” на борту.
- Остановка у пляжа Черепашьего острова – кристально чистая вода и отдых.
- Sparkling Disco на обратном пути – музыка и развлекательная программа! 🍹 Напитки включены!
- В стоимость входят безалкогольные и алкогольные напитки местного производства.
– Эксклюзивные напитки оплачиваются отдельно. 🎒 Что взять с собой:
Купальник, полотенце, солнцезащитный крем ✔ Головной убор и солнцезащитные очки ✔ Дополнительные деньги на эксклюзивные напитки и личные расходы.
Среда, пятница, воскресенье
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый Город Анталья Калеичи
- Водопад Дюден
- Черепаший остров
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Страховка
- Услуги гида на яхте
- Русскоязычные профессиональные аниматоры, игры, представление с попугаями, шоу «Танец живота».
- Профессиональная дискотека DJ и пенная дискотека.
- Обед «шведский стол»: рыба, курица, салаты, гарниры, наггетсы, фрукты
- Безлимитное красное и белое вино, пиво и безалкогольные напитки
Что не входит в цену
- Дополнительные услуги
- Эксклюзивные напитки и коктейли
- Фото и видео, выполненные профессиональными фотографами.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница, воскресенье
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 400 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Антальи
