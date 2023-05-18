Круиз к сердцу Анталии

Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии – одна из обязательных к посещению экскурсий, ведь именно 40-метровый водопад, каскадом обрушивающийся в Средиземное море, является визитной карточкой города. Этот морской круиз подарит Вам незабываемые впечатления и день, полный веселых забав, купания в лазурных бухтах и наслаждения природой. Поездка проходит на борту современного лайнера, оснащенного по последнему слову техники. Шезлонги и зонтики, зоны отдыха, телевизоры и кондиционеры – все это поможет чувствовать себя комфортно и расслаблено.

Развлечения на Ваш выбор

Ценители природы смогут уединиться на одной из палуб и полюбоваться морскими пейзажами, а любители активного отдыха – потанцевать на танцполе. Маршрут путешествия проходит от порта Анталии к Дюденскому водопаду вдоль всего побережья, а в самых живописных бухтах у Вас будут остановки для купания в лазурных водах и эффектных фотосессий. Смельчакам выпадет шанс попрыгать с борта яхты, понырять с маской и, возможно, увидеть обитателей здешних вод – больших морских черепах. Кульминацией круиза станет остановка у Дюденского водопада. Приближаясь к нему, Вы услышите его могучий рев и увидите радугу, еще раз убедившись в величии и красоте первозданной природы.