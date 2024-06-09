Это морское путешествие на яхте только для вас! Вы насладитесь свежим воздухом и полюбуетесь великолепными пейзажами.
Увидите максимально близко знаменитую пещеру Пиратов, поплаваете в море, насладитесь спокойствием вдали от городской суеты и расслабитесь на роскошной яхте со всеми удобствами.
Увидите максимально близко знаменитую пещеру Пиратов, поплаваете в море, насладитесь спокойствием вдали от городской суеты и расслабитесь на роскошной яхте со всеми удобствами.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы поплывёте на комфортабельной яхте и сделаете несколько остановок в красивых местах:
- Пещера Пиратов. Яхта подплывает к пещере, частично заполненной водой, очень близко — вы рассмотрите множество деталей.
- Бухта Кириш. Живописная бухта, где вы сможете поплавать в лазурном море.
- Бухта Лунный свет. Отсюда виден самый красивый песчаный пляж в Кемере.
Организационные детали
- Мы организуем трансфер из Антальи, Кемера и Белека. Поездка проходит на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter. Время трансфера не входит во время экскурсии: из Антальи до причала — 1 час, из Белека — 1,5 часа, из Кемера — 15 минут.
- В стоимость включено: трансфер в обе стороны, 2-часовая прогулка на яхте, безалкогольные напитки
- По запросу и за дополнительную плату мы приготовим для вас обед. Детали уточняйте в переписке.
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 115 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий язык) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт по организации экскурсий и оказанию туристических услуг в Турции, в том числе трансфера, а также по предоставлению яхт в аренду. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.Задать вопрос
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