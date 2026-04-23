Живописный Каш и лазурный Капуташ - из Антальи

Побывать в турецкой Греции и на одном из самых красивых пляжей побережья
Мы объединили на одном маршруте знакомство со старинным прибрежным городом и отдых у бирюзового моря.

Вы прогуляетесь по уютным улочкам камерного Каша, который из-за атмосферы и архитектуры называют турецкой Грецией. А затем отправитесь к одному из самых фотогеничных пляжей страны — Капуташу.
Описание экскурсии

6:00–7:00 — трансфер из региона Анталья.

11:00 — панорамная остановка с видом на Каш и острова (15 мин).

11:30 — свободное время в Каше (около 2,5 часов). Вы увидите античный театр Антифеллос, ликийский саркофаг 4 века до н. э., гавань и набережную с яхтами. А ещё пройдёте по улочкам Старого города с кафе и домами, увитыми бугенвиллеей.

14:00 — отдых на пляже Капуташ (около 1,5 часов). Чтобы попасть к нему, нужно спуститься по лестнице в 187 ступеней. На пляже есть туалеты, душ, кафе и шезлонги. Вход в море резкий, почти сразу становится глубоко — будьте внимательны с детьми.

16:00–16:30 — выезд в сторону Антальи (техническая остановка по дороге).

20:00–20:30 — возвращение в отели.

В поездке вы:

  • увидите, как ликийский саркофаг соседствует с кофейнями и узнаете, почему горожане уже тысячи лет не решаются его перенести
  • исследуете древний театр, высеченный в склоне холма, и поймёте, как римляне догадались развернуть его лицом к морю
  • узнаете, как портовый город сохранил свой античный ритм жизни. До сих пор здесь главный транспорт — лодка

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • От центра Анталии до Каш 185 км (около 3 часов + остановки)
  • Транспорт: до 19 посадочных мест — Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), от 20 до 32 — Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), от 40 до 46 — Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari
  • В экскурсию включён один шопинг-заезд (центр оникса и султанита)
  • Последовательность локаций может меняться в зависимости от погоды и других факторов — решение принимает сопровождающий на месте
  • Трансфер в районах: Кунду, Гюзелоба, Лара, Центр Анталии, Кониалты, старый город Калеичи и его окрестности (место встречи возле McDonald’s). Сообщим место встречи, если вы живёте в районе Кепез
  • Перед бронированием уточняйте наличие трансфера и место встречи в вашем районе проживания
  • С вами будет один из русскоговорящих сопровождающих из нашей команды (не гид-историк)

В стоимость включено

  • входной билет на пляж Капуташ
  • сопровождение русскоговорящего куратора группы
  • трансфер
  • страховой полис на время экскурсии

Что не входит в стоимость

  • напитки, личные расходы
  • завтрак (возьмите с собой ланч-бокс при необходимости)
  • обед (можно приобрести на месте) — $10 (по желанию)
  • лежаки и шезлонги на пляже Капуташ — по €3 каждый, (по желанию)

Вы можете забронировать эту же поездку с гидом-историком, обедом и прогулкой на яхте.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
От 4 лет и старше€39
До 3 лет (с посадочным местом)€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания/месте встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
1
Юлия
Экскурсия очень понравилась! Каш — красивый город, а на пляже Капуташ потрясающая лазурная вода. Экскурсовод — просто молодец: интересно рассказывал и отвечал на все вопросы. Свободного времени было много - для меня это большой плюс, хватило и для прогулок и для сувениров
Anzhelika
Это была просто сумбурная поездка в район Каш и на пляж. гид рассказывал историю войн Турции. Оказалось половина туристов с обедом и яхтой, половина с обедом без яхты, половина без
обеда и без яхты, все в куче в одном автобусе, пока нас довезли, пересаживали, разбирались прошло немало времени. Потом приехали в каш. Сразу гид повел группу на обед, а остальным сказал делайте, что хотите, встретимся в такое то время. На вопрос куда идти, ответа не получила. Просто гуляла 2, 5 часа сама. Что то увидела, что то нет. Потом на пляж. после этого наконец-то поехали домой. Автобус холоднющий. Вообщем, обычная экскурсия. Лучше б поехала сама на автобусе.

Анна
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анжелика.

Большое спасибо, что нашли время поделиться своими впечатлениями. Нам искренне жаль, что поездка оставила у Вас негативные эмоции.

К сожалению,
Вы выбрали формат экскурсии «с куратором», который включает только русскоговорящее сопровождение без глубоких исторических рассказов. В обязанности куратора не входит экскурсионное повествование в дороге, однако мы видим, что ваш сопровождающий старался скрасить путь и что-то рассказывал группе.

На месте гостям традиционно предоставляется свободное время, чтобы каждый мог провести его так, как ему комфортно. То же касается и питания: те, кто попросил включить обед, были отведены в ресторан, а остальные отдыхали самостоятельно.

Хотим обратить ваше внимание, что на нашем сайте есть аналогичная экскурсия, но с профессиональным гидом-историком. В этом варианте гид сопровождает группу, интересно рассказывает в дороге и на всех объектах. Уверены, что с ним поездка оставила бы совсем другие, гораздо более яркие впечатления. Очень жаль, что Вы не увидели этот вариант.

А
Это была одна из худших экскурсий, на которых мы были. Трансфер должен был приехать в 6:30 утра, но по факту мы ждали почти до 7. Приехала маленькая и очень неудобная
маршрутка, после чего нас ещё около 40–50 минут возили по Анталии, собирая людей. Затем нас высадили прямо у трассы и пересадили в другой автобус, а позже была ещё одна пересадка.

Дорога оказалась просто бесконечной: пока забрали туристов из Кемера и других мест по пути, мы провели в автобусе 7 часов и приехали в Каш только около 14:00. При этом по дороге нас ещё завезли в какое-то ужасное место с продажей дешёвых сувениров и безделушек из оникса — абсолютно бессмысленная остановка.

На прогулку по Кашу дали всего 2 часа. Затем повезли на пляж Капуташ, где на всё было только около часа. С учётом очередей в раздевалки и лестницы к пляжу, времени нормально искупаться практически не осталось.

В итоге вся экскурсия была организована крайне плохо: постоянные пересадки, бесконечная дорога и очень мало времени в самих локациях. По сути, из примерно 14 часов экскурсии около 11 часов вы проводите в автобусе и только 3 часа — бегом по Кашу и Капуташу. Совершенно не стоит своих денег и потраченного времени.

