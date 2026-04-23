11:00 — панорамная остановка с видом на Каш и острова (15 мин).
11:30 — свободное время в Каше (около 2,5 часов). Вы увидите античный театр Антифеллос, ликийский саркофаг 4 века до н. э., гавань и набережную с яхтами. А ещё пройдёте по улочкам Старого города с кафе и домами, увитыми бугенвиллеей.
14:00 — отдых на пляже Капуташ (около 1,5 часов). Чтобы попасть к нему, нужно спуститься по лестнице в 187 ступеней. На пляже есть туалеты, душ, кафе и шезлонги. Вход в море резкий, почти сразу становится глубоко — будьте внимательны с детьми.
16:00–16:30 — выезд в сторону Антальи (техническая остановка по дороге).
20:00–20:30 — возвращение в отели.
В поездке вы:
увидите, как ликийский саркофаг соседствует с кофейнями и узнаете, почему горожане уже тысячи лет не решаются его перенести
исследуете древний театр, высеченный в склоне холма, и поймёте, как римляне догадались развернуть его лицом к морю
узнаете, как портовый город сохранил свой античный ритм жизни. До сих пор здесь главный транспорт — лодка
Организационные детали
Как проходит экскурсия
От центра Анталии до Каш 185 км (около 3 часов + остановки)
Транспорт: до 19 посадочных мест — Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), от 20 до 32 — Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), от 40 до 46 — Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari
В экскурсию включён один шопинг-заезд (центр оникса и султанита)
Последовательность локаций может меняться в зависимости от погоды и других факторов — решение принимает сопровождающий на месте
Трансфер в районах: Кунду, Гюзелоба, Лара, Центр Анталии, Кониалты, старый город Калеичи и его окрестности (место встречи возле McDonald’s). Сообщим место встречи, если вы живёте в районе Кепез
Перед бронированием уточняйте наличие трансфера и место встречи в вашем районе проживания
С вами будет один из русскоговорящих сопровождающих из нашей команды (не гид-историк)
В стоимость включено
входной билет на пляж Капуташ
сопровождение русскоговорящего куратора группы
трансфер
страховой полис на время экскурсии
Что не входит в стоимость
напитки, личные расходы
завтрак (возьмите с собой ланч-бокс при необходимости)
обед (можно приобрести на месте) — $10 (по желанию)
лежаки и шезлонги на пляже Капуташ — по €3 каждый, (по желанию)
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания/месте встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
Юлия
Экскурсия очень понравилась! Каш — красивый город, а на пляже Капуташ потрясающая лазурная вода. Экскурсовод — просто молодец: интересно рассказывал и отвечал на все вопросы. Свободного времени было много - для меня это большой плюс, хватило и для прогулок и для сувениров
Anzhelika
Это была просто сумбурная поездка в район Каш и на пляж. гид рассказывал историю войн Турции. Оказалось половина туристов с обедом и яхтой, половина с обедом без яхты, половина без читать дальшеуменьшить
обеда и без яхты, все в куче в одном автобусе, пока нас довезли, пересаживали, разбирались прошло немало времени. Потом приехали в каш. Сразу гид повел группу на обед, а остальным сказал делайте, что хотите, встретимся в такое то время. На вопрос куда идти, ответа не получила. Просто гуляла 2, 5 часа сама. Что то увидела, что то нет. Потом на пляж. после этого наконец-то поехали домой. Автобус холоднющий. Вообщем, обычная экскурсия. Лучше б поехала сама на автобусе.
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анжелика.
Большое спасибо, что нашли время поделиться своими впечатлениями. Нам искренне жаль, что поездка оставила у Вас негативные эмоции.
К сожалению, читать дальшеуменьшить
Вы выбрали формат экскурсии «с куратором», который включает только русскоговорящее сопровождение без глубоких исторических рассказов. В обязанности куратора не входит экскурсионное повествование в дороге, однако мы видим, что ваш сопровождающий старался скрасить путь и что-то рассказывал группе.
На месте гостям традиционно предоставляется свободное время, чтобы каждый мог провести его так, как ему комфортно. То же касается и питания: те, кто попросил включить обед, были отведены в ресторан, а остальные отдыхали самостоятельно.
Хотим обратить ваше внимание, что на нашем сайте есть аналогичная экскурсия, но с профессиональным гидом-историком. В этом варианте гид сопровождает группу, интересно рассказывает в дороге и на всех объектах. Уверены, что с ним поездка оставила бы совсем другие, гораздо более яркие впечатления. Очень жаль, что Вы не увидели этот вариант.
Анастасия
Это была одна из худших экскурсий, на которых мы были. Трансфер должен был приехать в 6:30 утра, но по факту мы ждали почти до 7. Приехала маленькая и очень неудобная читать дальшеуменьшить
маршрутка, после чего нас ещё около 40–50 минут возили по Анталии, собирая людей. Затем нас высадили прямо у трассы и пересадили в другой автобус, а позже была ещё одна пересадка.
Дорога оказалась просто бесконечной: пока забрали туристов из Кемера и других мест по пути, мы провели в автобусе 7 часов и приехали в Каш только около 14:00. При этом по дороге нас ещё завезли в какое-то ужасное место с продажей дешёвых сувениров и безделушек из оникса — абсолютно бессмысленная остановка.
На прогулку по Кашу дали всего 2 часа. Затем повезли на пляж Капуташ, где на всё было только около часа. С учётом очередей в раздевалки и лестницы к пляжу, времени нормально искупаться практически не осталось.
В итоге вся экскурсия была организована крайне плохо: постоянные пересадки, бесконечная дорога и очень мало времени в самих локациях. По сути, из примерно 14 часов экскурсии около 11 часов вы проводите в автобусе и только 3 часа — бегом по Кашу и Капуташу. Совершенно не стоит своих денег и потраченного времени.
