Эта поездка объединяет два ярких впечатления: посещение храма Святого Николая Чудотворца в Демре и экскурсию по Кашу.
У вас будет возможность поклониться мощам Святого Николая и загадать своё сокровенное желание у его гробниц.
А после знакомства с историей одной из важнейших христианских святынь прогуляться по атмосферным улицам с неповторимым турецким шармом.
Описание экскурсии
- От Антальи путь займёт около 2,5 часов — дорога проходит между горами и морем, открывая удивительные панорамы
- По дороге вы заметите, как озеро и море расположены почти рядом, создавая необычный ландшафт
- Вы увидите храм Святого Николая, где святитель служил при жизни, и подойдёте к его древней гробнице
- Перед входом в храм заглянем в церковную лавку
- После посещения святыни вас ждёт обед по системе «шведский стол»
- Затем мы отправимся в Каш — живописный городок примерно в часе езды от Демре
- В Каше вы осмотрите его главные локации вместе с гидом, а в свободное время пройдётесь по улочкам, вдохнёте морской воздух и прочувствуете ритм местной жизни
Гид поможет вам глубже ощутить смысл путешествия:
- вы узнаете историю жизни Николая Чудотворца
- услышите рассказ о создании храма и его значении для христианского мира
- поймёте, как развивалось раннее христианство и каким был один из первых храмов в истории
- разберётесь, почему Каш стал таким популярным и что придаёт ему особый колорит
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе Mercedes от вашего отеля и обратно
- Обед подаётся в формате шведский стол, напитки во время обеда оплачиваются отдельно (от 1€)
- Входной билет в храм (20€) оплачивается на месте
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€55
|Дети до 7 лет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 784 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий язык) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт по организации экскурсий и оказанию туристических услуг в Турции, в том числе трансфера, а также по предоставлению яхт в аренду. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.
