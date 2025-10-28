Окунитесь в волшебную атмосферу Каппадокии всего за 2 дня! Полюбуйтесь захватывающими пейзажами, исследуйте древние подземные города и познакомьтесь с богатой историей региона. В тур включены увлекательные экскурсии, дегустация местных блюд и комфортное проживание. Интенсивная программа подарит вам яркие и незабываемые впечатления!
Описание тураПрограмма тура ДЕНЬ 1 •Отправление из отелей Антальи на комфортабельном автобусе с кондиционером •Завтрак в ресторане (за дополнительную плату — по желанию) •Посещение подземного города •Посещение крепости Учхисар •Панорамная остановка в Голубиной долине •Обед в городе Аванос в местном турецком ресторане •Остановка в Долине Любви •Посещение Долины Дервент (Долины Фантазий) •Обзорная экскурсия по городу Аванос •Посещение гончарной мастерской •Посещение Долины Монахов •Прибытие в отель •Ужин в отеле ДЕНЬ 2 •Завтрак в отеле (шведский стол) •Панорамная остановка Учгюзель — «Три красавицы» •Посещение скального города Чавушин и церкви святого Иоанна Крестителя •Посещение каменного центра Анатолии •Остановка на обед •Возвращение в Анталью Важная информация:
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Антальи (отели Калеичи):.
- место встречи – Mc.
- Donalds рядом с древними воротами Адриана.
- Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано.
- Наши зоны трансфера: Коньяалты, Анталья, Кунду, Лара, Белек, Богазкент и Кемер.
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App, по которому организатор может связаться с вами.
Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посещение подземного города
- Посещение крепости Учхисар
- Панорамная остановка в Голубиной долине
- Остановка в Долине Любви
- Посещение долины Дервент (Долины Фантазий)
- Обзорная экскурсия по городу Аванос
- Посещение гончарной мастерской
- Посещение Долины Монахов
- Панорамная остановка Учгюзель - «Три красавицы»
- Посещение скального города Чавушин и церкви Св. Иоанна Крестителя
- Посещение каменного центра Анатолии
Что включено
- Трансфер из/в отель (в обе стороны)
- Услуги русскоязычного гида
- Комфортабельный автобус с кондиционером
- Размещение в отеле
- 2 × завтрака (шведский стол, чай и кофе включены)
- 1 × ужин (шведский стол)
- Страхование
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Напитки
- Вход в подземный город (8 €)
- Полёт на воздушном шаре
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
28 окт 2025
Интересное место. Хороший гид Султан. Дружелюбный, интересно рассказывал. Комфортабельный автобус. Проживали в приятном отеле
Тур входит в следующие категории Антальи
