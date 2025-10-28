Мои заказы

Экскурсия из Анталии в Каппадокию

Окунитесь в волшебную атмосферу Каппадокии всего за 2 дня! Полюбуйтесь захватывающими пейзажами, исследуйте древние подземные города и познакомьтесь с богатой историей региона. В тур включены увлекательные экскурсии, дегустация местных блюд и комфортное проживание. Интенсивная программа подарит вам яркие и незабываемые впечатления!
5
1 отзыв
Экскурсия из Анталии в Каппадокию
Экскурсия из Анталии в Каппадокию
Экскурсия из Анталии в Каппадокию
Ближайшие даты:
10
ноя13
ноя15
ноя17
ноя20
ноя22
ноя24
ноя
Время начала: 03:00

Описание тура

Программа тура ДЕНЬ 1 •Отправление из отелей Антальи на комфортабельном автобусе с кондиционером •Завтрак в ресторане (за дополнительную плату — по желанию) •Посещение подземного города •Посещение крепости Учхисар •Панорамная остановка в Голубиной долине •Обед в городе Аванос в местном турецком ресторане •Остановка в Долине Любви •Посещение Долины Дервент (Долины Фантазий) •Обзорная экскурсия по городу Аванос •Посещение гончарной мастерской •Посещение Долины Монахов •Прибытие в отель •Ужин в отеле ДЕНЬ 2 •Завтрак в отеле (шведский стол) •Панорамная остановка Учгюзель — «Три красавицы» •Посещение скального города Чавушин и церкви святого Иоанна Крестителя •Посещение каменного центра Анатолии •Остановка на обед •Возвращение в Анталью Важная информация:
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Антальи (отели Калеичи):.
  • место встречи – Mc.
  • Donalds рядом с древними воротами Адриана.
  • Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано.
  • Наши зоны трансфера: Коньяалты, Анталья, Кунду, Лара, Белек, Богазкент и Кемер.
  • При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
  • App, по которому организатор может связаться с вами.

Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Посещение подземного города
  • Посещение крепости Учхисар
  • Панорамная остановка в Голубиной долине
  • Остановка в Долине Любви
  • Посещение долины Дервент (Долины Фантазий)
  • Обзорная экскурсия по городу Аванос
  • Посещение гончарной мастерской
  • Посещение Долины Монахов
  • Панорамная остановка Учгюзель - «Три красавицы»
  • Посещение скального города Чавушин и церкви Св. Иоанна Крестителя
  • Посещение каменного центра Анатолии
Что включено
  • Трансфер из/в отель (в обе стороны)
  • Услуги русскоязычного гида
  • Комфортабельный автобус с кондиционером
  • Размещение в отеле
  • 2 × завтрака (шведский стол, чай и кофе включены)
  • 1 × ужин (шведский стол)
  • Страхование
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обед
  • Напитки
  • Вход в подземный город (8 €)
  • Полёт на воздушном шаре
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Антальи (отели Калеичи): место встречи - McDonalds рядом с древними воротами Адриана
  • Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано
  • Наши зоны трансфера: Коньяалты, Анталья, Кунду, Лара, Белек, Богазкент и Кемер
  • При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по WhatsApp, по которому организатор может связаться с вами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Марина
28 окт 2025
Интересное место. Хороший гид Султан. Дружелюбный, интересно рассказывал. Комфортабельный автобус. Проживали в приятном отеле

Тур входит в следующие категории Антальи

Похожие туры из Антальи

Удовольствие по-турецки: путешествие «всё включено» по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отелями 5
На машине
8 дней
1 отзыв
Удовольствие по-турецки: путешествие «всё включено» по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отелями 5
Увидеть руины Иераполиса, неземные пейзажи и долины и вдоволь отдохнуть у моря и бассейна
Начало: Аэропорт Антальи, время зависит от времени вашего ...
25 фев в 08:00
€400 за человека
Тур-погружение в колорит Турции: Анталия, Памуккале, Каппадокия и Конья с комфортом
На автобусе
7 дней
4 отзыва
Тур-погружение в колорит Турции: Анталия, Памуккале, Каппадокия и Конья с комфортом
Исследовать руины Иераполя, погулять по долинам Каппадокии и древней Конье
Начало: Аэропорт Антальи, 12:00
17 ноя в 12:00
24 ноя в 12:00
$750 за человека
Индивидуальный тур в Каппадокию с выездом из Антальи, Белека, Кемера, Сиде и Аланьи
На машине
2 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур в Каппадокию с выездом из Антальи, Белека, Кемера, Сиде и Аланьи
Полюбоваться причудливыми долинами, заглянуть в гончарную мастерскую и отведать кухню Коньи
Начало: Заберём вас у вашего отеля из любого из этих город...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€1000 за всё до 6 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Анталье
Все туры из Антальи