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8 дней
В окружении гор и соснового леса: Каш и главные достопримечательности по соседству
Погулять по аутентичному городку и Ликийской тропе, покататься на кораблях и увидеть закат в Патаре
Начало: Анталья, аэропорт, утро
28 июля в 10:00
11 авг в 10:00
$1 830 за человека
8 дней
Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
Побродить по руинам древнего Олимпоса, погреть руки у «костров» горящей горы и искупаться в море
Начало: Анталья, аэропорт, 15:00
«Вы насладитесь вкусами традиционных блюд, познакомитесь с местными жителями и отдохнёте на уютных пляжах — настоящая перезагрузка»
29 сен в 08:00
13 окт в 08:00
$969 за человека
7 дней
Турция, в которой вы не были: тур по городам турецкой Месопотамии
Посетить знаменитые центры восточной части страны и прикоснуться к древнейшей истории
Начало: Анталья, аэропорт, 04:45
«Осмотрев его основные достопримечательности, побываем в деревне Савашан, часть которой находится под водой»
22 окт в 08:00
29 окт в 08:00
$830 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Обзорные»
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