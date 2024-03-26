Авторские 5-дневные туры в Анталью

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Анталье, цены от $560, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
На машине
На воздушном шаре
2 отзыва
5 дней
Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
Побывать в подземном городе, увидеть «дымоходы фей» и застать восход с видом на воздушные шары
Начало: Автовокзал Антальи, 19:00
$560 за человека
Комфортный хайкинг по восточной части Ликийской тропы с проживанием в отелях
Пешая
5 дней
Комфортный хайкинг по восточной части Ликийской тропы с проживанием в отелях
Встретить закат у маяка Гелидония, увидеть огни Химеры и посетить античный Олимпос
Начало: Аэропорт Антальи, 14:00
16 ноя в 10:00
2 янв в 10:00
$650 за человека
Комфорт-хайкинг по Ликийской тропе: без рюкзаков и с проживанием в отеле 4
Пешая
скидка
10%
5 дней
Комфорт-хайкинг по Ликийской тропе: без рюкзаков и с проживанием в отеле 4
Побывать в Долине бабочек, увидеть бирюзовые бухты и древние гробницы и расслабиться в бассейне
Начало: Аэропорт Антальи, до 14:00
9 ноя в 14:00
15 мар в 14:00
650$585 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    26 марта 2024
    Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
    Мне очень понравилась Каппадокия. Здорово смотреть как в небо взмывают десятки воздушных шаров над долиной. В пещерных домиках потрясающая акустика. Я почувствовала, что это моё место. Трудностей не было, одни восхищения необычным рельефом. Всем рекомендую!!!
  • Т
    Татьяна
    15 марта 2024
    Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
    Каппадокия - это просто волшебное место! Я недавно вернулась оттуда и до сих пор не могу поверить, что такое существует
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    на самом деле. Это как будто ты попал в другую планету или в сказку. Там такие необычные формы гор и скал, которые напоминают замки и башни. А еще там можно полетать на воздушном шаре на рассвете - это незабываемые впечатления! И конечно же, стоит посетить подземные города - это просто удивительно, как люди могли создать такое много веков назад. Я очень рада, что побывала в Каппадокии и обязательно вернусь туда еще раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «5-дневные туры»

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  1. Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
  2. Комфортный хайкинг по восточной части Ликийской тропы с проживанием в отелях
  3. Комфорт-хайкинг по Ликийской тропе: без рюкзаков и с проживанием в отеле 4
Какие места ещё посмотреть в Анталье
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Олимпос
  2. Долина Любви
  3. Памуккале
Сколько стоит тур в Анталье в ноябре 2024
Сейчас в Анталье в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 560 до 650 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.43 из 5
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