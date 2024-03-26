5 дней
Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
Побывать в подземном городе, увидеть «дымоходы фей» и застать восход с видом на воздушные шары
Начало: Автовокзал Антальи, 19:00
$560 за человека
5 дней
Комфортный хайкинг по восточной части Ликийской тропы с проживанием в отелях
Встретить закат у маяка Гелидония, увидеть огни Химеры и посетить античный Олимпос
Начало: Аэропорт Антальи, 14:00
16 ноя в 10:00
2 янв в 10:00
$650 за человека
скидка
10%
5 дней
Комфорт-хайкинг по Ликийской тропе: без рюкзаков и с проживанием в отеле 4
Побывать в Долине бабочек, увидеть бирюзовые бухты и древние гробницы и расслабиться в бассейне
Начало: Аэропорт Антальи, до 14:00
9 ноя в 14:00
15 мар в 14:00
650$585 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра26 марта 2024Мне очень понравилась Каппадокия. Здорово смотреть как в небо взмывают десятки воздушных шаров над долиной. В пещерных домиках потрясающая акустика. Я почувствовала, что это моё место. Трудностей не было, одни восхищения необычным рельефом. Всем рекомендую!!!
- ТТатьяна15 марта 2024Каппадокия - это просто волшебное место! Я недавно вернулась оттуда и до сих пор не могу поверить, что такое существует
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «5-дневные туры»
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