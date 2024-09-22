2 дня
Древности и причуды природы: индивидуальный тур в Каппадокию с гидом-историком
Увидеть знаменитые пейзажи с открыток, осмотреть многовековые крепости и погрузиться в историю
Начало: Ваш отель в Анталье, 6:00. Также можем бесплатно з...
13 ноя в 06:00
16 ноя в 06:00
$665 за всё до 4 чел.
8 дней
Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Увидеть руины Иераполиса, погулять по долинам Каппадокии и насладиться релаксом в Анталье
Начало: Аэропорт Антальи, время зависит от времени вашего ...
15 ноя в 08:00
15 дек в 08:00
€600 за человека
7 дней
Турция, в которой вы не были: тур по городам турецкой Месопотамии
Посетить знаменитые центры восточной части страны и прикоснуться к древнейшей истории
Начало: Анталья, аэропорт, 04:45
22 окт в 08:00
29 окт в 08:00
$1 250 за человека
8 дней
Тур-погружение в колорит Турции: Анталия, Памуккале, Каппадокия и Конья
Исследовать руины Иераполя, погулять по долинам Каппадокии и древней Конье
Начало: Аэропорт Антальи, 12:00. Если вы прилетаете позже,...
14 окт в 12:00
21 окт в 12:00
€200 за человека
Последние отзывы на туры
- ММария22 сентября 2024Отличное путешествие в другую Турцию! Шевки - внимательный и интеллигентный гид, который готов вносить корректировки в программу, исходя из пожеланий
- ИИгорь22 марта 2024Шикарный тур, все организовано отлично, организаторы постоянно на связи, все проходит строго по расписанию, гид был просто супер, со всей
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «История и архитектура»
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- Древности и причуды природы: индивидуальный тур в Каппадокию с гидом-историком
- Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
- Турция, в которой вы не были: тур по городам турецкой Месопотамии
- Тур-погружение в колорит Турции: Анталия, Памуккале, Каппадокия и Конья
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Сколько стоит тур в Анталье в октябре 2024
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