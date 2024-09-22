Туры Антальи об истории и архитектуре

Найдено 4 тура в категории «История и архитектура» в Анталье, цены от $200. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Древности и причуды природы: индивидуальный тур в Каппадокию с гидом-историком
На машине
1 отзыв
2 дня
Древности и причуды природы: индивидуальный тур в Каппадокию с гидом-историком
Увидеть знаменитые пейзажи с открыток, осмотреть многовековые крепости и погрузиться в историю
Начало: Ваш отель в Анталье, 6:00. Также можем бесплатно з...
13 ноя в 06:00
16 ноя в 06:00
$665 за всё до 4 чел.
Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
1 отзыв
8 дней
Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Увидеть руины Иераполиса, погулять по долинам Каппадокии и насладиться релаксом в Анталье
Начало: Аэропорт Антальи, время зависит от времени вашего ...
15 ноя в 08:00
15 дек в 08:00
600 за человека
Турция, в которой вы не были: тур по городам турецкой Месопотамии
7 дней
Турция, в которой вы не были: тур по городам турецкой Месопотамии
Посетить знаменитые центры восточной части страны и прикоснуться к древнейшей истории
Начало: Анталья, аэропорт, 04:45
22 окт в 08:00
29 окт в 08:00
$1 250 за человека
Тур-погружение в колорит Турции: Анталия, Памуккале, Каппадокия и Конья
На автобусе
8 дней
Тур-погружение в колорит Турции: Анталия, Памуккале, Каппадокия и Конья
Исследовать руины Иераполя, погулять по долинам Каппадокии и древней Конье
Начало: Аэропорт Антальи, 12:00. Если вы прилетаете позже,...
14 окт в 12:00
21 окт в 12:00
200 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    22 сентября 2024
    Древности и причуды природы: индивидуальный тур в Каппадокию с гидом-историком
    Отличное путешествие в другую Турцию! Шевки - внимательный и интеллигентный гид, который готов вносить корректировки в программу, исходя из пожеланий
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    и интересов группы. Однозначно будем рекомендовать данную экскурсию всем, кто хочет разнообразить пляжный отдых, увидеть природу страны и узнать ее историю!

    Отличное путешествие в другую Турцию! Шевки - внимательный и интеллигентный гид, который готов вносить корректировки вОтличное путешествие в другую Турцию! Шевки - внимательный и интеллигентный гид, который готов вносить корректировки вОтличное путешествие в другую Турцию! Шевки - внимательный и интеллигентный гид, который готов вносить корректировки в
  • И
    Игорь
    22 марта 2024
    Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
    Шикарный тур, все организовано отлично, организаторы постоянно на связи, все проходит строго по расписанию, гид был просто супер, со всей
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    душой проводил экскурсии и рассказывал про Турцию. Отели подобраны супер, всегда пять звёзд и все включено, трансфер из аэропорта и по городам на хороших машинах, переезды переносятся очень легко, программа не перегружена. Всем советуем этот тур! 👍

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Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «История и архитектура»

Самые популярные туры этой рубрики в Анталье
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Древности и причуды природы: индивидуальный тур в Каппадокию с гидом-историком
  2. Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
  3. Турция, в которой вы не были: тур по городам турецкой Месопотамии
  4. Тур-погружение в колорит Турции: Анталия, Памуккале, Каппадокия и Конья
Какие места ещё посмотреть в Анталье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Памуккале
  2. Олимпос
Сколько стоит тур в Анталье в октябре 2024
Сейчас в Анталье в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 тура от 200 до 1 250. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
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