5 дней
Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
Побывать в подземном городе, увидеть «дымоходы фей» и застать восход с видом на воздушные шары
Начало: Автовокзал Антальи, 19:00
13 окт в 19:00
14 окт в 08:00
$560 за человека
2 дня
Индивидуальный тур в Каппадокию с выездом из Антальи, Белека, Кемера, Сиде и Аланьи
Полюбоваться причудливыми долинами, заглянуть в гончарную мастерскую и отведать кухню Коньи
Начало: Заберём вас у вашего отеля из любого из этих город...
27 авг в 04:00
31 авг в 04:00
€1 000 за всё до 6 чел.
8 дней
В окружении гор и соснового леса: Каш и главные достопримечательности по соседству
Погулять по аутентичному городку и Ликийской тропе, покататься на кораблях и увидеть закат в Патаре
Начало: Анталья, аэропорт, утро
25 авг в 10:00
15 сен в 10:00
$1 830 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра26 марта 2024Мне очень понравилась Каппадокия. Здорово смотреть как в небо взмывают десятки воздушных шаров над долиной. В пещерных домиках потрясающая акустика. Я почувствовала, что это моё место. Трудностей не было, одни восхищения необычным рельефом. Всем рекомендую!!!
- ТТатьяна15 марта 2024Каппадокия - это просто волшебное место! Я недавно вернулась оттуда и до сих пор не могу поверить, что такое существует
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На машине»
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