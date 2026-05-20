Мы заберём вас у вашего отеля и отвезём к экскурсионному автобусу, в котором вы разместитесь около 5:00 и отправитесь в Каппадокию. Через 2 часа остановимся на завтрак в Таврских горах. В 12:30-13:00 прибудем в регион Каппадокии, где первым посетим подземный город.

После обеда в местном ресторане побываем в долине Голубей, скальной крепости Учхисар и на панорамной площадке с видом на посёлок Гёреме. Затем осмотрим скальный город Чавушин, пещерную церковь святого Иоанна Крестителя и долину Воображения.

С 20:00 до 20:30 в летний период или с 18:00 до 18:30 в зимний период состоится заселение в отель и ужин.

В этот день будут доступны дополнительные программы: встреча заката в Красной долине, конная прогулка, поездка на квадроциклах, посещение шоу дервишей и участие в «Турецкой ночи».