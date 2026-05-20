В Каппадокию из Антальи, Аланьи, Кемера и Сиде: экспресс-знакомство с главными локациями

Посетить долины, подземный город и скальные крепости и продегустировать кофе и сладости
Мы продумали маршрут так, чтобы вы смогли погрузиться в регион и прожить каждый момент: от фантастических долин до тишины древних пещерных храмов.

Мы спустимся в подземный город, где веками жили люди,
посетим места, связанные с первыми христианами, поднимемся к крепостям и смотровым площадкам с видами, от которых перехватывает дыхание.

Вы попробуете ореховый каппадокийский кофе, осмотрите коллекцию камней в галерее, сможете полетать на воздушном шаре и поучаствовать в дополнительных программах.

Это путешествие соединяет природу, историю и гастрономию, а на память вам останется снятое нами панорамное видео 360°.

Описание тура

Организационные детали

С собой возьмите: паспорт, тёплую одежду, удобную обувь, солнцезащитные очки, головной убор, необходимые лекарства, солнцезащитный крем, перекус.

Страховка действует только в рамках программы — нельзя отходить от группы и пользоваться услугами других компаний.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Каппадокию, подземный город, долины Голубей и Воображения, Учхисар

Мы заберём вас у вашего отеля и отвезём к экскурсионному автобусу, в котором вы разместитесь около 5:00 и отправитесь в Каппадокию. Через 2 часа остановимся на завтрак в Таврских горах. В 12:30-13:00 прибудем в регион Каппадокии, где первым посетим подземный город.

После обеда в местном ресторане побываем в долине Голубей, скальной крепости Учхисар и на панорамной площадке с видом на посёлок Гёреме. Затем осмотрим скальный город Чавушин, пещерную церковь святого Иоанна Крестителя и долину Воображения.

С 20:00 до 20:30 в летний период или с 18:00 до 18:30 в зимний период состоится заселение в отель и ужин.

В этот день будут доступны дополнительные программы: встреча заката в Красной долине, конная прогулка, поездка на квадроциклах, посещение шоу дервишей и участие в «Турецкой ночи».

2 день

Скальная крепость и галерея камней, дегустация, обед в Конье, возвращение

Сегодня дополнительно вы сможете полетать на воздушном шаре, посетить панорамную площадку и поучаствовать в погоне за воздушными шарами на джипах.

В 8:00 летом или в 9:00 зимой состоится завтрак и выселение из отеля. Первой в этот день посетим скальную крепость, затем заглянем в галерею Анатолийских камней. После вас ждёт дегустация каппадокийского кофе, сладостей и сухофруктов. Подкрепившись, отправимся в город Конья, где в 15:00 будет организован обед.

В 19:00 прибудем в Манавгат, вы пересядете в машины, на которых вас довезут до ваших отелей.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный отель (за чел.)€40
Дети до 4 летБесплатно
Пещерный отель (за чел.)€70
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (1 ночь)
  • 1 завтрак (во 2-й день, кроме напитков) и 1 ужин (в 1-й день, кроме напитков), вода в дороге
  • Трансферы по программе
  • Страховка
  • Услуги гида
  • Вход в подземный город
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Антальи и обратно
  • Завтрак в 1-й день - €5
  • Обед в 1-й день - €15, обед 2-й день - €15 (напитки не включены в стоимость)
  • По желанию:
  • Размещение в 1-местном номере - доплата к стандартной стоимости + €30
  • Размещение в пещерном номере с джакузи - доплата €35
  • Закат в Красной долине - €10
  • Конная прогулка - 50€
  • Поездка на квадроциклах - €50
  • Посещение шоу-программы «Турецкая ночь» - €40
  • Погоня за воздушными шарами на джипах - €50
  • Панорама воздушных шаров на рассвете (1,5 часа) - €30
  • Фотосессия - €200
  • Полёт на воздушном шаре - от €100 до €400
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, ваш отель, 2:30 / Сиде, ваш отель, 3:30 / Аланья, ваш отель, 3:30 / Кемер, 2:30
Завершение: Анталья / Сиде / Аланья / Кемер, ваш отель, 21:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 167 туристов
Я живу в Москве, работаю в сфере экономической безопасности организации отдыха и туризма. В 2008 году окончила МосГУ, моя квалификация — специалист сервиса и туризма. У нашей команды есть принцип: организуй так, как себе. Поэтому мы топим за то, чтобы наши гости привозили домой незабываемые впечатления вместо магнитиков на холодильник.

Отзывы и рейтинг

Антон
Ездил на маршрут 19–20 мая в составе небольшой группы. Даты выбирал специально, чтобы попасть именно в эти дни, а не двумя днями позже — и, как оказалось, не зря. Погода
нам подарила настоящую сказку: полёт воздушных шаров состоялся! До этого многие из тех, кто ездил раньше, жаловались на ветер и дождь — нам же повезло по полной.

Это невероятное зрелище: тишина, высота, огненные горелки и десятки шаров вокруг. Да, встать пришлось очень рано, но когда видишь рассвет с высоты и смотришь на просыпающуюся землю — понимаешь, что эти минуты стоят бессонной ночи. Очень атмосферно и ярко. Советую брать с собой тёплую куртку и термос с чаем — утром на высоте прохладно, но оно того абсолютно точно стоит.

Отдельное спасибо организаторам — Кристине и Гарику. Ребята настоящие молодцы. Всё чётко, без накладок, но при этом очень душевно. Гарик действительно слышит группу: если кто-то устал, можно скорректировать темп, если хочется дольше полюбоваться видом — останавливаются и ждут. Это редкость, когда организаторы настолько внимательны. Маршрут получился очень насыщенным, но не «галопом по Европам» — успели и главное увидеть, и нормально отдохнуть.

Отель для заселения взяли уютный, чистый, с хорошим постельным бельём и горячей водой (что после долгого дня на ногах — главное). Кормили вкусно: обеды сытные, домашние, без изысков, но именно то, что нужно после активного утра. И никакого фастфуда.

В общем, если сомневаетесь — берите и езжайте. Главное — не ошибиться с датами (слушайте организаторов) и довериться Кристине и Гарику. Я ни разу не пожалел. Вернусь с ними же в другой сезон.

И
Вернулись с подругой после двухдневного путешествия в Каппадокию, стартовали из Аланьи. Поездка очень понравилась. Наш гид Гарик так живо рассказывал про все места, сразу чувствовалось, что он по-настоящему увлечен своей
работой. Дорога далека, но благодаря нескольким техническим паузам ехать было вполне удобно, а паузы позволяли немного размяться. Каппадокия оставила глубокое впечатление, независимо от того, запускали ли шары или нет. Стоимость поездки полностью себя оправдывает, даже можно сказать, что она чуть выше того что получаешь. Отель был на уровне, еда вкусная. Ну а закат с панорамной точки – вообще нечто, запомнится надолго.

Е
Организация поездки была на высоте, ребята реально хорошо сработались друг с другом. После того как я забронировала тур, со мной сразу связалась Крис и быстро отправила всю нужную информацию, а
за день до выезда прислала время трансфера и дополнительные детали. Гарик, наш гид, был с отличным чувством юмора, очень легко рассказывал все, создавал хорошее настроение. Он спокойно и профессионально решал все вопросы — за это отдельное спасибо. Команда прямо как единый механизм — редкость сейчас такое встретить. Советую всем брать с собой удобную обувь и теплую одежду, потому что будет много ходьбы. В общем, отличные ребята и отличный подход к организации!

П
Каппадокия оставила настолько яркие впечатления, что до сих пор не верится, что всё это было. Организация тура оказалась выше всяких похвал.

Наш гид Гарик настоящий профессионал, каких поискать. Он так глубоко
знает историю и культуру этих мест, что слушать его можно бесконечно, и при этом подаёт материал очень живо, никому не даёт заскучать. Отвечал на любые вопросы, помогал с фотографиями и давал дельные советы. Транспорт был современный и удобный, а водитель вёл аккуратно, что на долгих переездах особенно ценно.

Обед в традиционном ресторане стал отдельным открытием: всё свежее, вкусное, с настоящей восточной атмосферой. Но главное, конечно, сама Каппадокия. Эти долины со скалами причудливых форм, подземные города, древние церкви, такого больше нигде не увидишь. А виды с панорамных площадок просто дух захватывают.

Спасибо Гарику и Крис за эти незабываемые дни. Всем, кто хочет по‑настоящему узнать Каппадокию, очень рекомендую.

Ю
Мы ездили группой из Антальи в Каппадокию и я была просто в восторге от того как всё было организовано! Маршрут продумали отлично, гид работал на ура, а завтрак в горах
и потом обед с настоящими турецкими блюдами были просто супер. Отель вообще отдельная история, пещерный, очень атмосферный, прямо как в сказке, полностью окунаешься в местную историю. Очень дружелюбные ребята там работают, все старались для нас. Хочу пожелать им успехов и поблагодарить Гарика и всю команду за такой классный опыт!

П
Хочу сказать спасибо тем, кто устроил это путешествие. Хотя вставать пришлось рано, дорога с частыми паузами прошла довольно спокойно. Завтракали вкусно в горах, а обедали в местном кафе, всё очень
понравилось. Отель в пещере с его питанием за такую цену оказался настоящей находкой. Особенная благодарность гиду Гарику, потому что его рассказы о местной истории и показ местных достопримечательностей сделали поездку еще интересней.

€40 за человека