Мы спустимся в подземный город, где веками жили люди,
Описание тура
Организационные детали
С собой возьмите: паспорт, тёплую одежду, удобную обувь, солнцезащитные очки, головной убор, необходимые лекарства, солнцезащитный крем, перекус.
Страховка действует только в рамках программы — нельзя отходить от группы и пользоваться услугами других компаний.
Программа тура по дням
Переезд в Каппадокию, подземный город, долины Голубей и Воображения, Учхисар
Мы заберём вас у вашего отеля и отвезём к экскурсионному автобусу, в котором вы разместитесь около 5:00 и отправитесь в Каппадокию. Через 2 часа остановимся на завтрак в Таврских горах. В 12:30-13:00 прибудем в регион Каппадокии, где первым посетим подземный город.
После обеда в местном ресторане побываем в долине Голубей, скальной крепости Учхисар и на панорамной площадке с видом на посёлок Гёреме. Затем осмотрим скальный город Чавушин, пещерную церковь святого Иоанна Крестителя и долину Воображения.
С 20:00 до 20:30 в летний период или с 18:00 до 18:30 в зимний период состоится заселение в отель и ужин.
В этот день будут доступны дополнительные программы: встреча заката в Красной долине, конная прогулка, поездка на квадроциклах, посещение шоу дервишей и участие в «Турецкой ночи».
Скальная крепость и галерея камней, дегустация, обед в Конье, возвращение
Сегодня дополнительно вы сможете полетать на воздушном шаре, посетить панорамную площадку и поучаствовать в погоне за воздушными шарами на джипах.
В 8:00 летом или в 9:00 зимой состоится завтрак и выселение из отеля. Первой в этот день посетим скальную крепость, затем заглянем в галерею Анатолийских камней. После вас ждёт дегустация каппадокийского кофе, сладостей и сухофруктов. Подкрепившись, отправимся в город Конья, где в 15:00 будет организован обед.
В 19:00 прибудем в Манавгат, вы пересядете в машины, на которых вас довезут до ваших отелей.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный отель (за чел.)
|€40
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
|Пещерный отель (за чел.)
|€70
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (1 ночь)
- 1 завтрак (во 2-й день, кроме напитков) и 1 ужин (в 1-й день, кроме напитков), вода в дороге
- Трансферы по программе
- Страховка
- Услуги гида
- Вход в подземный город
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Антальи и обратно
- Завтрак в 1-й день - €5
- Обед в 1-й день - €15, обед 2-й день - €15 (напитки не включены в стоимость)
- По желанию:
- Размещение в 1-местном номере - доплата к стандартной стоимости + €30
- Размещение в пещерном номере с джакузи - доплата €35
- Закат в Красной долине - €10
- Конная прогулка - 50€
- Поездка на квадроциклах - €50
- Посещение шоу-программы «Турецкая ночь» - €40
- Погоня за воздушными шарами на джипах - €50
- Панорама воздушных шаров на рассвете (1,5 часа) - €30
- Фотосессия - €200
- Полёт на воздушном шаре - от €100 до €400
Наш гид Гарик настоящий профессионал, каких поискать. Он так глубоко