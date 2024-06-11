Мы отправимся в античный Фазелис — когда-то он был зимней резиденцией Александра Македонского. Увидим памятники и постройки Римского периода и поговорим об истории города — поверье, тут есть, что рассказать! А после нас ждет парк Улупынар. Местные и туристы особенно любят проводить здесь время, ведь так приятно отдохнуть на лоне природы.

Описание экскурсии

Город Александра Македонского Мы отправимся в один из древних античных городов Фазелис, который был основан в 7 в. до новой эры колонистами из острова Родос. По легенде, они выкупили полуостров у местного пастуха за мешок соленой рыбы. Во время похода Александра Македонского город встречает его с золотым ключом и становится зимней резиденцией полководца. Многие архитектурные памятники Римского периода сохранились до наших времён, а археологические раскопки и восстановление объектов продолжается и сегодня. После посещения города мы отправимся в природный парк Улупынар и прогуляемся среди пейзажей невероятной флоры. Также у вас будет свободное время для покупок сувениров, дегустации вина и оливкового масла.