Мы объединили в одном дне природные чудеса и античное наследие. Вы погуляете среди белоснежных травертинов Памуккале, погрузитесь в историю Иераполиса, соприкоснётесь с легендами о Клеопатре и фактами о Древнем Риме. Проведёте время не только познавательно, но и с пользой для здоровья!

Можно с детьми

Описание экскурсии

Выезд из отеля рано утром на комфортабельном автобусе с кондиционером. По пути — остановка на завтрак.

Памуккале

Прогулка босиком по белоснежным травертинам

Рассказ о целебных свойствах термальных вод и их охране

Иераполис

Античный амфитеатр, римские термы, храм Аполлона, византийская базилика, некрополь

Истории о раскопках, находках археологов и методах реставрации древней архитектуры

Свободное время

По желанию: купание в бассейне Клеопатры (сейчас закрыт на реставрацию)

Прогулка, отдых, обед в ресторане (включён в стоимость)

На обратном пути — винный погреб (дегустация и покупка вин), текстильная фабрика или сувенирная лавка.

Организационные детали

04:30–05:30 — Сбор гостей из отелей Белека

(ранний выезд, чтобы избежать жары и толп)

05:30–08:30 — Переезд в регион Памуккале

Остановка на завтрак по пути ☕

08:30–09:00 — Прибытие на место, подготовка к экскурсии

⸻

🏛 Основная программа:

09:00–11:30 — Экскурсия по Памуккале

Белоснежные травертины, прогулка, фото

11:30–12:30 — Посещение Иераполис

Античный театр, некрополь, история

12:30–13:30 — Обед

13:30–14:30 — Свободное время

(по желанию купание в Бассейн Клеопатры — за доплату)

⸻

14:30–17:30 — Обратный путь

Остановка для отдыха

17:30–18:30 — Возвращение в отели Белека

⸻

📌 Важно:

Общая длительность: ~13–14 часов

Дорога в одну сторону: ~3–3,5 часа

Рекомендуется: удобная обувь, вода, защита от солнца

• Включено:

— трансфер

— страховка

— услуги гида

— обед

• Оплачивается отдельно:

— входной билет в Памуккале и Иераполис — ~30 €

— бассейн Клеопатры — ~10 € (по желанию)

— напитки

• Дети до 8 лет — бесплатно (без отдельного места в транспорте)

По маршруту предусмотрены санитарные остановки в местах с бесплатными туалетами — как по дороге туда, так и обратно

Экскурсию проведёт гид-историк из нашей команды

Дополнительные расходы