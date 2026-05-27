Вы погуляете среди белоснежных травертинов Памуккале, погрузитесь в историю Иераполиса, соприкоснётесь с легендами о Клеопатре и фактами о Древнем Риме. Проведёте время не только познавательно, но и с пользой для здоровья!
Описание экскурсии
Выезд из отеля рано утром на комфортабельном автобусе с кондиционером. По пути — остановка на завтрак.
Памуккале
- Прогулка босиком по белоснежным травертинам
- Рассказ о целебных свойствах термальных вод и их охране
Иераполис
- Античный амфитеатр, римские термы, храм Аполлона, византийская базилика, некрополь
- Истории о раскопках, находках археологов и методах реставрации древней архитектуры
Свободное время
- По желанию: купание в бассейне Клеопатры (сейчас закрыт на реставрацию)
- Прогулка, отдых, обед в ресторане (включён в стоимость)
На обратном пути — винный погреб (дегустация и покупка вин), текстильная фабрика или сувенирная лавка.
Организационные детали
04:30–05:30 — Сбор гостей из отелей Белека
(ранний выезд, чтобы избежать жары и толп)
05:30–08:30 — Переезд в регион Памуккале
Остановка на завтрак по пути ☕
08:30–09:00 — Прибытие на место, подготовка к экскурсии
🏛 Основная программа:
09:00–11:30 — Экскурсия по Памуккале
Белоснежные травертины, прогулка, фото
11:30–12:30 — Посещение Иераполис
Античный театр, некрополь, история
12:30–13:30 — Обед
13:30–14:30 — Свободное время
(по желанию купание в Бассейн Клеопатры — за доплату)
14:30–17:30 — Обратный путь
Остановка для отдыха
17:30–18:30 — Возвращение в отели Белека
📌 Важно:
- Общая длительность: ~13–14 часов
- Дорога в одну сторону: ~3–3,5 часа
- Рекомендуется: удобная обувь, вода, защита от солнца
• Включено:
— трансфер
— страховка
— услуги гида
— обед
• Оплачивается отдельно:
— входной билет в Памуккале и Иераполис — ~30 €
— бассейн Клеопатры — ~10 € (по желанию)
— напитки
• Дети до 8 лет — бесплатно (без отдельного места в транспорте)
- Входит в стоимость: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты в Памуккале и Иераполис, обед в ресторане, страховка
- По маршруту предусмотрены санитарные остановки в местах с бесплатными туалетами — как по дороге туда, так и обратно
- Экскурсию проведёт гид-историк из нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в бассейн Клеопатры — 10€ (сейчас закрыт на реставрацию)
- Входной билет в Памуккале и Иераполис — 30 €
- Завтрак (можно взять с собой или заказать ланчбокс)
ежедневно в 05:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|€63
|Дети 4-7 лет
|€30
|Дети 0-3 лет
|Бесплатно