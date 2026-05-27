Чудо природы и наследие античности: из Белека - в Памуккале и Иераполис

Путешествие между эпохами: от живой природы к великой истории
Мы объединили в одном дне природные чудеса и античное наследие.

Вы погуляете среди белоснежных травертинов Памуккале, погрузитесь в историю Иераполиса, соприкоснётесь с легендами о Клеопатре и фактами о Древнем Риме. Проведёте время не только познавательно, но и с пользой для здоровья!
Описание экскурсии

Выезд из отеля рано утром на комфортабельном автобусе с кондиционером. По пути — остановка на завтрак.

Памуккале

  • Прогулка босиком по белоснежным травертинам
  • Рассказ о целебных свойствах термальных вод и их охране

Иераполис

  • Античный амфитеатр, римские термы, храм Аполлона, византийская базилика, некрополь
  • Истории о раскопках, находках археологов и методах реставрации древней архитектуры

Свободное время

  • По желанию: купание в бассейне Клеопатры (сейчас закрыт на реставрацию)
  • Прогулка, отдых, обед в ресторане (включён в стоимость)

На обратном пути — винный погреб (дегустация и покупка вин), текстильная фабрика или сувенирная лавка.

Примерный тайминг

Организационные детали

04:30–05:30 — Сбор гостей из отелей Белека
(ранний выезд, чтобы избежать жары и толп)

05:30–08:30 — Переезд в регион Памуккале
Остановка на завтрак по пути ☕

08:30–09:00 — Прибытие на место, подготовка к экскурсии

🏛 Основная программа:

09:00–11:30 — Экскурсия по Памуккале
Белоснежные травертины, прогулка, фото

11:30–12:30 — Посещение Иераполис
Античный театр, некрополь, история

12:30–13:30 — Обед

13:30–14:30 — Свободное время
(по желанию купание в Бассейн Клеопатры — за доплату)

14:30–17:30 — Обратный путь
Остановка для отдыха

17:30–18:30 — Возвращение в отели Белека

📌 Важно:

  • Общая длительность: ~13–14 часов
  • Дорога в одну сторону: ~3–3,5 часа
  • Рекомендуется: удобная обувь, вода, защита от солнца

  • Входит в стоимость: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты в Памуккале и Иераполис, обед в ресторане, страховка
  • По маршруту предусмотрены санитарные остановки в местах с бесплатными туалетами — как по дороге туда, так и обратно
  • Экскурсию проведёт гид-историк из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в бассейн Клеопатры — 10€ (сейчас закрыт на реставрацию)
  • Входной билет в Памуккале и Иераполис — 30 €
  • Завтрак (можно взять с собой или заказать ланчбокс)

ежедневно в 05:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые€63
Дети 4-7 лет€30
Дети 0-3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар
Ильгар — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
маршруты, проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов. Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям. Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Здесь вы не будете говорить с ботом или ждать ответа неделями — у нас всё по-человечески. Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!

€63 за человека