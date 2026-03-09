Что вы можете увидеть 🤩

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Волны и пороги, стремительное течение и скрежет весел, скорость и быстрота реакции – всё это рафтинг.



Спуск по горной реке на каноэ или специальных плотах подарит вам незабываемые эмоции и всплеск адреналина! 4.5 2 отзыва

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Описание экскурсии Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар Тазы Каньон называют «Долина Мудрости». Высота этого красивого каньона составляет от 200 до 400 метров. Тазы Каньон — выглядит как огромное ущелье в горах, образованное течением реки Кёпрючай. Состоит каньон из труднодоступных и крутых горных скал. Творение природы в его естественной красоте - единственный Каньон в мире такого рода. По легендам, дошедшим до нас, Сельге был заложен после окончания Троянской войны известным в то время прорицателем Калхасом и греческими переселенцами. По другой легенде город основали спартанцы. Место, которое было выбрано для основания города, находится в горах в достаточно труднодоступном месте, но, несмотря на это, сама почва, находящаяся здесь, всегда была очень плодородна. Местное населения, заселившее город, занималось в основном садоводством и торговлей. Старейшая найденная в этих местах монета была создана примерно в V веке до нашей эры. Продавали жители плоды своего труда — оливки и маслины, фрукты и лесные ягоды, а также исцеляющие горные травы и вкуснейшее оливковое масло. Благодаря этому, Сельге был большим и процветающим городом, завоевать который было достаточно тяжело из-за его расположения. В древнем городе Селге в Манавгате, районе Анталии Адам Каялар или «люди-скалы» напоминает нескольких стоящих мужчин. Местные жители уже назвали территорию «земля Аватара» из-за своеобразной и фантастической структуры. Важная информация: Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей, не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача — помогать участникам во время активностей, проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования.

Зимний сезон только в понедельник, среда, пятница и воскресенье в 09:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Тазы Каньон Сафари

Адам Каялар

Селге Античный город

Кёпрюлю Каньон Что включено Трансфер от/до отеля

Обед

Тазы Каньон Сафари

Адам Каялар

Селге Античный город

Кёпрюлю Каньон

Сопровождение Что не входит в цену Любые напитки

Личные расходы

Русскоговорящий гид Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Зимний сезон только в понедельник, среда, пятница и воскресенье в 09:30 Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Важная информация Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей

Не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача - помогать участникам во время активностей

Проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.