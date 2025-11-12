Отправьтесь в путешествие по живописному побережью Средиземного моря. Прогуляйтесь по уютным улочкам старинного города Каш и исследуйте его древний театр. Отдохните на одном из самых красивых пляжей Турции — Капуташ. Купайтесь, загорайте и наслаждайтесь бирюзовой водой и потрясающими видами.
Описание экскурсии
🛥️ Подробнее об экскурсии Очаровательный Каш и бирюзовый пляж Капуташ Это путешествие подарит вам прекрасный день на юге Турции: исторический Каш, морская прогулка на яхте, закат, бирюзовые воды Капуташа и отдых у моря. 🏛 Город Каш и по желанию — круиз + обед на яхте После утреннего выезда из отелей в Белеке (≈4 ч), Анталье (≈3,5 ч) и Кемере (≈3 ч), вы прибудете в центр уютного городка Каш. Здесь возможны два варианта: 🔹 Базовый пакет:
– Свободное время в Каше — около 3 часов для прогулок, шопинга, фотосессий или обеда в местных ресторанчиках. 🔹 Пакет с яхтой и обедом (по выбору):
- 1 час свободного времени в Каше – Затем 2-часовая морская прогулка на яхте: купание в бухтах, красивые пейзажи и расслабляющая атмосфера.
- Обед на борту яхты включён (рыба или курица, макароны, салат, прохладительные напитки). ‼️ Участие в круизе и обеде возможно только по предварительному бронированию. 🏖 Бирюзовый пляж Капуташ После Каша вас ждёт отдых на одном из красивейших пляжей Турции — Капуташ. Он находится между скалами и славится своей кристально чистой водой.
• Обед включён только для участников пакета с яхтой • Всем остальным рекомендуем взять с собой воду и лёгкие закуски. 🕒 Возвращение: Ориентировочно в отель — между 20:00 и 21:00 Важная информация:
- Возьмите с собой: купальник, полотенце, удобную обувь, солнцезащитный крем, фотоаппарат и немного наличных.
- Экскурсия не подходит для людей с ограниченной подвижностью или чувствительностью к длительным поездкам.
Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Каш
- Пляж Капуташ
Что включено
- Трансфер из отелей Белека и обратно
- Транспорт с кондиционером
- Вход на пляж Капуташ
- Прогулка на яхте (при выборе соответствующего варианта)
- Обед на яхте (при выборе соответствующего варианта)
Что не входит в цену
- Плата за шезлонг (250 TL) и зонтик (300 TL)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 07:00.
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: купальник, полотенце, удобную обувь, солнцезащитный крем, фотоаппарат и немного наличных
- Экскурсия не подходит для людей с ограниченной подвижностью или чувствительностью к длительным поездкам
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
