Групповая
до 25 чел.
Бирюзовая мечта: город Каш и пляж Капуташ из Белека
Начало: Ваш отель
«Живописный пляж Следующая остановка — великолепный пляж Капуташ»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 06:00
30 июн в 06:00
$56 за человека
Групповая
Лучший выборГармония природы: старинный Каш и пляж Капуташ из Белека
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
«🛥️ Подробнее об экскурсии Очаровательный Каш и бирюзовый пляж Капуташ Это путешествие подарит вам прекрасный день на юге Турции: исторический Каш, морская прогулка на яхте, закат, бирюзовые воды Капуташа и отдых у моря»
Расписание: Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 07:00.
Завтра в 07:30
30 июн в 07:30
$50 за человека
Групповая
Храм Святого Николая Чудотворца в Демре + колоритный город Каш + пляж Капуташ (из Белека)
Проделать путь из Белека к древней святыне, искупаться на знаменитом пляже и увидеть Каш
Начало: Около вашего отеля
«После мы отправимся на пляж Капуташ — у вас будет около 1,5 часов для купания в море с берега»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:30
Завтра в 05:30
30 июн в 05:30
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
З
Понравился и Каш и Капуташ, но не хватало русскоязычного гида и полок для вещей в автобусе. Водитель хорошо работает, остановки делает. Группа была из 14 человек, очень комфортно.
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Всего 4 отзыва в Белеке в категории "Пляжи"
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Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Пляжи»
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Сейчас в Белеке в категории "Пляжи" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 60. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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