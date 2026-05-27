Всё будет легко и весело: музыка, волны и пиратский корабль. Вас ждут танцы, обед на борту и весёлая анимация. Команда задаст настроение — останется только подхватить его, расслабиться и просто получать удовольствие.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

9:00–9:30 — трансфер из отеля в порт

9:30–10:00 — прибытие и посадка на корабль

Знакомство с командой аниматоров, старт под музыку и первые яркие эмоции на борту стилизованного корабля

10:00–10:30 — выход в море

Прогулка вдоль побережья с видами на скалы, бухты и скрытые уголки

10:30–11:15 — остановка у Большого водопада

Один из самых впечатляющих моментов маршрута. Здесь вы сможете искупаться и сделать эффектные фотографии.

11:30–12:15 — первая бухта

Остановка в бухте с прозрачной водой, где вы сможете поплавать, позагорать и просто расслабиться

12:30–13:15 — обед на борту

13:30–14:15 — анимация и пенная вечеринка

Музыка, танцы, конкурсы и весёлое шоу для всех

14:30–15:00 — вторая бухта

Ещё одна остановка для купания и отдыха в чистой воде

15:00–15:30 — возвращение в порт

15:30–16:00 — трансфер в отель

