Приключение на пиратском корабле, пенное шоу и купание (из Белека)

Поймать настроение отпуска - с морем, солнцем и вечеринкой
Всё будет легко и весело: музыка, волны и пиратский корабль. Вас ждут танцы, обед на борту и весёлая анимация.

Команда задаст настроение — останется только подхватить его, расслабиться и просто получать удовольствие.
Описание билета

9:00–9:30 — трансфер из отеля в порт

9:30–10:00 — прибытие и посадка на корабль

Знакомство с командой аниматоров, старт под музыку и первые яркие эмоции на борту стилизованного корабля

10:00–10:30 — выход в море

Прогулка вдоль побережья с видами на скалы, бухты и скрытые уголки

10:30–11:15 — остановка у Большого водопада

Один из самых впечатляющих моментов маршрута. Здесь вы сможете искупаться и сделать эффектные фотографии.

11:30–12:15 — первая бухта

Остановка в бухте с прозрачной водой, где вы сможете поплавать, позагорать и просто расслабиться

12:30–13:15 — обед на борту

13:30–14:15 — анимация и пенная вечеринка

Музыка, танцы, конкурсы и весёлое шоу для всех

14:30–15:00 — вторая бухта

Ещё одна остановка для купания и отдыха в чистой воде

15:00–15:30 — возвращение в порт

15:30–16:00 — трансфер в отель

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер из Белека и близлежащих районов, обед (без напитков), пенная вечеринка
  • С вами будут аниматоры из нашей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Участник€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Белеке и близлежащих районах
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 09:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар
Ильгар — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
маршруты, проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов. Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям. Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Здесь вы не будете говорить с ботом или ждать ответа неделями — у нас всё по-человечески. Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!

