Всё будет легко и весело: музыка, волны и пиратский корабль. Вас ждут танцы, обед на борту и весёлая анимация.
Команда задаст настроение — останется только подхватить его, расслабиться и просто получать удовольствие.
Описание билета
9:00–9:30 — трансфер из отеля в порт
9:30–10:00 — прибытие и посадка на корабль
Знакомство с командой аниматоров, старт под музыку и первые яркие эмоции на борту стилизованного корабля
10:00–10:30 — выход в море
Прогулка вдоль побережья с видами на скалы, бухты и скрытые уголки
10:30–11:15 — остановка у Большого водопада
Один из самых впечатляющих моментов маршрута. Здесь вы сможете искупаться и сделать эффектные фотографии.
11:30–12:15 — первая бухта
Остановка в бухте с прозрачной водой, где вы сможете поплавать, позагорать и просто расслабиться
12:30–13:15 — обед на борту
13:30–14:15 — анимация и пенная вечеринка
Музыка, танцы, конкурсы и весёлое шоу для всех
14:30–15:00 — вторая бухта
Ещё одна остановка для купания и отдыха в чистой воде
15:00–15:30 — возвращение в порт
15:30–16:00 — трансфер в отель
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из Белека и близлежащих районов, обед (без напитков), пенная вечеринка
- С вами будут аниматоры из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Белеке и близлежащих районах
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 09:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
