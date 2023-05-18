Пещера Алтынбешик и деревня Ормана

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На этой экскурсии вы познакомитесь с повседневным бытом сельских жителей, самобытной анатолийской культурой и гостеприимством, а также природными достопримечательностями, сотворенными самой природой.
Пещера Алтынбешик и деревня Ормана
Пещера Алтынбешик и деревня Ормана
Пещера Алтынбешик и деревня Ормана
Пещера Алтынбешик и деревня Ормана
Пещера Алтынбешик и деревня Ормана
Пещера Алтынбешик и деревня Ормана
Пещера Алтынбешик и деревня Ормана
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Описание

Подлинный образ жизни и культура анатолийских деревень предстанут перед участниками этой экскурсии — Пещера Алтынбешик и деревня Ормана из Сиде. Природная красота, культура, а также гостеприимство местных жителей.
Утром наша команда заберет Вас прямо из Вашего отеля и Вы отправитесь в сторону города Ибрады. Так и начнется наше путешествие. Для разнообразия фотографий Вам будет предоставлено несколько остановок, а также остановка в традиционном кафе в деревне.
Название пещера получила от горы Алтынбешик в которой она находится.
Название пещеры переводится Золотая колыбель. Температура в ней 16 градусов в любое время года. Внутри ее природные мосты уникальной красоты. Вместе с гидом вы совершите экскурсию в этой пещере.

Прогулка на лодке:

  • 30-минутная поездка на надувных лодках в этой увлекательном месте ждёт наших туристов. Каждая лодка рассчитана на 10 человек.
  • Вы с огромным наслаждением познакомитесь с красотой этого чуда природы — пещерой Золотая колыбель, почувствовав себя героями волшебной сказки.
  • После осмотра пещеры экскурсия продолжается обеденным перерывом в традиционном местном ресторане в городе Ормана. Разнообразное меню удовлетворит и гурманов, в него входят рыба, курица-гриль или турецкая пицца, а также йогурт и салат.
  • Деревенский «пуговичный» дом.
  • На заднем дворе такого дома расположен ресторан, где вы будете обедать.
  • «Пуговичное» название связано с их внешним видом и особенностями строения. Самая большая особенность домов заключается в том, что они сделаны без использования каких-либо материалов, таких как раствор или цемент. В деревне насчитывается около 300 таких домов, которые поражают своим интересным строением.
  • Сельская мечеть.
  • Следующая остановка вашего тура будет в очень важном историческом месте. Мечеть, которой 300 лет, откроет перед вами свои двери. Вы будете удивлены гостеприимством, которое местные жители продемонстрируют, проводя вас в своё святилище.
  • После остановки в деревне под названием Сарыхаджылар, вы начнете свой обратный путь на автобусе в сторону Сиде. Во второй половине дня вы вернетесь в свой отель, полные прекрасных воспоминаний и впечатлений.
  • Экскурсия Пещера Алтынбешик и деревня Ормана из Сиде — это знакомство с реальной жизни сельских тружеников и самобытной культурой народа Турции, а также природными красотами, созданными в течении веков на благословенной земле.

четверг, Суббота с 8:30 до 17:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Страховка
  • Русский гид
  • Обед
  • Входной билет в пещеру Алтынбесик
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: четверг, Суббота с 8:30 до 17:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места
  • Где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас
  • Нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами
  • Иначе мы не сможем вас найти
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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