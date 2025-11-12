Погрузитесь в скрытые тайны каньона Кёпрюлю и реки Кёпрючай и насладитесь целым днем приключений на свежем воздухе вдали от толпы! Рафтинг-тур в Белеке сочетает в себе азарт, удовольствие и активный отдых на целый день.
Эта экскурсия по рафтингу предназначена не только для тех, кто ищет приключения на природе, но и для тех, кто хочет открыть и испытать скрытые природные красоты Белека.
Описание водной прогулкиВдали от суеты Это приключение бросит вам вызов, так как вы будете сплавляться по бурным водам реки Кёпрючай. Кроме того, у вас будет отличная возможность увидеть природную красоту гор Тавр и насладиться дикой природой турецкой сельской местности. Насыщенное времяпрепровождение Утром вас забирают из отеля и везут к месту встречи, где инструкторы проводят инструктаж по рафтингу и выдают снаряжение. Сплав длиной 14 км. разделен на три этапа с перерывами для купания и фото. После рафтинга — обед в местном ресторане с холодными закусками, салатом и жареной курицей или рыбой. В конце можно приобрести фото и видео тура. Возвращение в отель во второй половине дня. Важная информация:
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App, по которому организатор может связаться с вами.
- Рафтинг-туры в Белеке не рекомендуются для беременных женщин.
- Дети до 17 лет могут участвовать в рафтинге только в сопровождении родителей.
- Длинные волосы рекомендуется собрать, а все украшения, такие как цепочки и браслеты, лучше оставить дома, чтобы избежать их потери.
- С собой желательно взять бутылку воды, запасной комплект одежды, полотенце, солнцезащитный крем и небольшую сумму наличных на случай, если вы захотите приобрести фотографии или видео.
- Во время сплава использование мобильных телефонов и фотоаппаратов запрещено для вашей же безопасности.
- Маленькие дети размещаются в центре плота, где они находятся в максимальной безопасности.
Ежедневно в 08:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля / в отель
- Русскоязычный гид
- Спасательный жилет и каска для сплава
- Инструктаж
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Обувь для рафтинга (можно купить на месте)
- Фото и видеосъемка
- Личные расходы
- Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
