The Land Of Legends из Белека

Визит в аквапарк The Land of Legends — это настоящий взрыв эмоций и море удовольствия! Проведите день в мире водных развлечений, где царит атмосфера веселья и беззаботности.

Здесь каждый — и взрослый, и ребёнок — сможет забыть о повседневных заботах, погрузившись в вихрь адреналина на водных горках и наслаждаясь шоу с дельфинами, которые подарят радость и восторг всем гостям.
Описание экскурсии

The Land of Legends из Белека часто называют турецким Диснейлендом, и каждый сезон здесь кипит жизнь, веселье и увлекательные события. Этот тематический парк станет отличным местом для отдыха с семьёй или друзьями, где каждый найдёт развлечение по душе. Внутри парка вас ждёт море смеха, острых ощущений и радостных эмоций. Присоединившись к нашему туру The Land of Legends из Белека, вы сможете провести незабываемый день, наслаждаясь десятками аттракционов и развлечений! Главные аттракционы Парк приключений: Water Mania – водные аттракционы Hyper Coaster – экстремальные горки Typhon Coaster – «Тайфун» Galeon – морское приключение на галеоне Sky Fighter – воздушные баталии Family Coaster – семейные качели Finger Coaster – виртуальные горки Tagada – захватывающий аттракцион Power Fall – стремительное падение Up Town Loop – спираль вверх и вниз Twister – «Твистер» Hurricane – «Ураган» Family Swing – семейные качели Air Balloon Race – гонки на воздушных шарах Round The World – кругосветное приключение Flying Carpet – летящий ковер Sky Walker – воздушная прогулка Toddler – аттракционы для малышей 5th Dimension Theme Park – 5D развлечения Street Games – уличные игры Аквапарк Аквапарк – море водных развлечений: Шоу дельфинов и встречи с ними Индивидуальные программы с дельфином Mythical Journey – мифическое путешествие Mermaid Cave – пещера русалки Penguin Up Close – наблюдение за пингвинами Windstream – водный поток Challenger – бросающий вызов Deep Dive – глубокое погружение Space Rocket – космическая ракета Family Floats – семейные поплавки Magicone – магическое приключение Tower Fall – падение с высоты Sea Voyager – морские странствия Abyss – «Бездна» Wave Shock Pool – бассейн с волновой акцией Activity Pool – бассейн активности Infinity Pool – панорамный бассейн Wild River – дикая река Float Rider – поплавковые гонки Jacuzzi – джакузи Dolphin Up Close – дельфины вблизи Spray Action – брызги и веселье Aqua Tower – аква башня Kids Play – детские игры Секретная Лагуна – для тихого и расслабленного отдыха: Rocking Waters – качающиеся воды Tunnel Deep Dive – погружение в туннель My Dive – моё погружение Turbolance – водный вихрь Aqua Play – водная игра Lazy Floats – ленивые поплавки Wave Ball Pool – бассейн с волновыми шарами Challenger – аттракцион, бросающий вызов

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от /до отеля
  • Страховка
  • Сопровождение
  • Входной билет в The Land of Legends Theme Park
  • Все горки и бассейны
  • Дельфин шоу
  • 5Д кино
  • Серфинг
  • Typhoon Coaster - один из самых известных аттракционов Парка Легенд. Американские горки, на которых свободное падение сменяется крутыми виражами в брызгах воды.
Что не входит в цену
  • Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
  • Любые напитки и во время экскурсии
  • Обед
  • Другие аттракционы оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

