Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

The Land Of Legends из Белека известен как турецкий Диснейленд, и каждый сезон полон волнений и развлечений с различными мероприятиями. Этот тематический парк – идеальное место для проведения времени, особенно если вы путешествуете семьей или компанией друзей.

В пределах тематического парка The Land Of Legends из Белека вас ждет столько смеха, адреналина, веселья и азарта! Поэтому, если вы хотите добавить незабываемые моменты своему отдыху в из Белека, вы можете присоединиться к нашей программе The Land Of Legends из Белека и наслаждаться часами веселья!

Что вас ждет в Парке приключений;

Water Mania – Водная мания

Hyper Coster Coaster – Гипер горки

Typhon Coster Coaster – Тайфун горки

Galeon – Галеон

Sky Fighter – Небесный истребитель

Family Coaster – Семейные качели

Finger Coaster – Виртуальные горки

Tagada – Тагада

Power Fall – Мощное падение

Up Town Loop – Спираль вверх-вниз

Twister – Твистер

Hurricane – Ураган

Family Swing – Семейная качеля

Air Ballon Race – Гонки на воздушном шаре

Round The World – По всему миру

Flying Carpet – Летящий-ковер

Sky Walker – Скайуолкер

Toddler – Для малышей

5th Dimension Thema Park – 5D Тематического парка

Street Games – Уличные игры

Аквапарк (Аквапарк)

Что вас ждет в Аквапарке;

Шоу дельфинов

Встреча с дельфином

Дельфин индивидуальный

Mythical journey – Мифическое путешествие

Marmaid Mermaıd cave – Пещера русалки

Penguin up close – Пингвин в близи

Windstream – Ветровой поток

Challenger – Бросающий вызов

Deep dive – Глубокое погружение

Space Rocket – Космическая ракета

Family floats – Семейные поплавки

Magicone – Магикон

Tower fall – Падение башни

Sea Voyager – Морской путешественник

Abyss – Бездно

Wave Shock Pool – Бассейн ударной волны

Activity pool –Бассейн активности

Infinity pool – Пейзажный бассейн

Wild river – Дикая река

Float rider – Поплавковый гонщик

Jakuzi – Джакузи

Dolphin up close – Дельфин вблизи

Spray action – Распыляющее действие

Aqua tower – Аква башня

Kids play – Детские игры

Тайная Лагуна

Жду вас в Secret Lagoon;

Rocking waters – Качающиеся воды

Tunnel dee dive -Погружение в туннель ДИ

My dive – Мое погружение

Turbolance – Турболанс

Aqua play – Аква-игра

Lazy floats – Ленивые поплавки

Wave ball pool – Бассейн с волновым шаром

Challenger – Бросающий вызов

Starship – Звездолет

Rafting rapids – Рафтинг-пороги

Spray action – Распыляющее действие

Abyss – Бездна

Маша и Медведь

Другие Варианты

В отеле The Land of Legends также есть магазины и рестораны. Вы можете прогуляться, понаблюдать за толпой, что-нибудь купить, съесть вкусную еду и выпить ледяные напитки до нашего возвращения.