Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

The Land Of Legends из Белека

Всплеск эмоций, адреналина и позитива - так можно описать посещение аквапарка Land Of Legends

Групповая
Всплеск эмоций, адреналина и позитива – так можно описать посещение аквапарка Land Of Legends.

Вы отправитесь на целый день туда, где царит атмосфера радости и даже самый серьезный взрослый почувствует себя беззаботным ребенком, наблюдая за резвящимися в воде дельфинами.
The Land Of Legends из Белека
The Land Of Legends из Белека
The Land Of Legends из Белека
The Land Of Legends из Белека
The Land Of Legends из Белека
The Land Of Legends из Белека
The Land Of Legends из Белека
The Land Of Legends из Белека известен как турецкий Диснейленд, и каждый сезон полон волнений и развлечений с различными мероприятиями. Этот тематический парк – идеальное место для проведения времени, особенно если вы путешествуете семьей или компанией друзей.
В пределах тематического парка The Land Of Legends из Белека вас ждет столько смеха, адреналина, веселья и азарта! Поэтому, если вы хотите добавить незабываемые моменты своему отдыху в из Белека, вы можете присоединиться к нашей программе The Land Of Legends из Белека и наслаждаться часами веселья!
Что вас ждет в Парке приключений;
Water Mania – Водная мания
Hyper Coster Coaster – Гипер горки
Typhon Coster Coaster – Тайфун горки
Galeon – Галеон
Sky Fighter – Небесный истребитель
Family Coaster – Семейные качели
Finger Coaster – Виртуальные горки
Tagada – Тагада
Power Fall – Мощное падение
Up Town Loop – Спираль вверх-вниз
Twister – Твистер
Hurricane – Ураган
Family Swing – Семейная качеля
Air Ballon Race – Гонки на воздушном шаре
Round The World – По всему миру
Flying Carpet – Летящий-ковер
Sky Walker – Скайуолкер
Toddler – Для малышей
5th Dimension Thema Park – 5D Тематического парка
Street Games – Уличные игры
Аквапарк (Аквапарк)
Что вас ждет в Аквапарке;
Шоу дельфинов
Встреча с дельфином
Дельфин индивидуальный
Mythical journey – Мифическое путешествие
Marmaid Mermaıd cave – Пещера русалки
Penguin up close – Пингвин в близи
Windstream – Ветровой поток
Challenger – Бросающий вызов
Deep dive – Глубокое погружение
Space Rocket – Космическая ракета
Family floats – Семейные поплавки
Magicone – Магикон
Tower fall – Падение башни
Sea Voyager – Морской путешественник
Abyss – Бездно
Wave Shock Pool – Бассейн ударной волны
Activity pool –Бассейн активности
Infinity pool – Пейзажный бассейн
Wild river – Дикая река
Float rider – Поплавковый гонщик
Jakuzi – Джакузи
Dolphin up close – Дельфин вблизи
Spray action – Распыляющее действие
Aqua tower – Аква башня
Kids play – Детские игры
Тайная Лагуна
Жду вас в Secret Lagoon;
Rocking waters – Качающиеся воды
Tunnel dee dive -Погружение в туннель ДИ
My dive – Мое погружение
Turbolance – Турболанс
Aqua play – Аква-игра
Lazy floats – Ленивые поплавки
Wave ball pool – Бассейн с волновым шаром
Challenger – Бросающий вызов
Starship – Звездолет
Rafting rapids – Рафтинг-пороги
Spray action – Распыляющее действие
Abyss – Бездна
Маша и Медведь

Другие Варианты

В отеле The Land of Legends также есть магазины и рестораны. Вы можете прогуляться, понаблюдать за толпой, что-нибудь купить, съесть вкусную еду и выпить ледяные напитки до нашего возвращения.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от /до отеля
  • Страховка
  • Услуги гида
  • Входной билет в The Land of Legends Theme Park
  • Все горки и бассейны
  • Дельфин шоу
  • 5Д кино
  • Серфинг
  • Typhoon Coaster – один из самых известных аттракционов Парка Легенд. Американские горки, на которых свободное падение сменяется крутыми виражами в брызгах воды
Что не входит
  • Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
  • Любые напитки и во время экскурсии
  • Обед
  • Другие аттракционы оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.
  • Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

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