Тематический парк The Land Of Legends

Найдено 3 экскурсии в категории «The land of legends» в Белеке, цены от $15. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
The Land Of Legends из Белека
На автобусе
8 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в мир сказок: The Land Of Legends из Белека
Встречайте волшебство и веселье в The Land Of Legends, где каждый найдет развлечение по душе
Начало: Ваш отель
«The Land Of Legends из Белека известен как турецкий Диснейленд, и каждый сезон полон волнений и развлечений с различными мероприятиями»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:30
17 мая в 08:30
$82 за человека
Ночное шоу The Land of Legends из Белека
Пешая
На автобусе
3 часа
Групповая
до 25 чел.
Ночное шоу The Land of Legends из Белека
Начало: Ваш отель
«Именно такие впечатления ждут вас на ночном шоу в парке Land of Legends — одном из самых зрелищных вечерних мероприятий в Турции»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 18:30
17 мая в 18:30
20 мая в 18:30
$15 за человека
The Land of Legends Night Show
На автобусе
3 часа
21 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
The Land of Legends Night Show - вечернее шоу в Белеке
Погрузитесь в волшебный мир The Land of Legends Night Show в Белеке. Вас ждут невероятные световые шоу, акробаты и выступления талантливых артистов
Начало: Ваш отель
«Вечерний шоу-тур Land of Legends в Турции — одно из самых популярных представлений»
Сегодня в 19:30
17 мая в 19:30
$15 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    16 мая 2022
    The Land Of Legends из Белека
    Супер парк для всей семьи!
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2022
    The Land Of Legends из Белека
    Все понравилось, только большие очереди. Советую приехать. Конечно не сравнится с Сиамом на Канарских, но приехать можно

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «The land of legends»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  6. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Белеку в мае 2025
Сейчас в Белеке в категории "The land of legends" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 82. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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