Ночное шоу The Land of Legends из Белека

Приглашаем вас на волшебный вечер в мир ночных шоу Land of Legends! Вас ждут световые представления, фееричные костюмы, музыка и танцы на роскошной аллее у канала. Это отличная возможность провести вечер всей семьей, наслаждаясь атмосферой настоящего праздника. Не пропустите это незабываемое шоу в сердце Турции!
4.8
11 отзывов
Описание экскурсии

Волшебный мир Представьте, что вы попадаете в мир, где оживают сказки, сверкают огни, звучит волшебная музыка и все вокруг напоминает настоящий праздник. Именно такие впечатления ждут вас на ночном шоу в парке Land of Legends — одном из самых зрелищных вечерних мероприятий в Турции! Это не просто шоу, а целое мультимедийное представление под открытым небом, сочетающее в себе лазерные спецэффекты, 3D-проекции, огненные фонтаны, живую музыку, танцы, акробатические номера и театрализованное действие. Мероприятие для всей семьи Каждый вечер здесь превращается в незабываемое приключение для всей семьи. Мимо вас будут проходить герои в роскошных костюмах, над головой будут летать акробаты, а сцена на воде будет превращаться то в замок, то в волшебный лес. Дети с восторгом наблюдают за сказочными персонажами, взрослые восхищаются техникой исполнения и атмосферой настоящего праздника. Даже если вы были на этом шоу раньше — нет гарантии, что вы увидите то же самое снова. Программа представления может меняться, ведь все зависит от решений творческой команды отеля Land of Legends Kingdom. Каждый раз — это новое, уникальное шоу. Организованный трансфер из вашего отеля обеспечит вам комфорт и удобство. Мы отвезем вас к началу шоу и после окончания доставим обратно — не нужно думать о транспорте или маршрутах, всё уже предусмотрено. Вход на мероприятие свободный, никаких билетов покупать не нужно. Всё, что вам остаётся — надеть удобную одежду, взять с собой фотоаппарат и быть готовыми к удивительным впечатлениям. Важная информация:
Вход на шоу действительно бесплатный, но вся программа представления (включая его структуру, расписание, выступающих артистов, визуальные и технические элементы) полностью формируется и проводится администрацией Land of Legends Kingdom Hotel. Мы, как организаторы трансфера, не имеем отношения к составу и качеству шоу, и, соответственно, не несем ответственности за возможные изменения в графике, задержки, отмену или замену номеров и любых других аспектов, связанных с содержанием представления.

Вторник, четверг, суббота в 18:30

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер туда и обратно
  • Вход в тематический парк
  • Свободное время в тематическом парке
  • Полная страховка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота в 18:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Вход на шоу действительно бесплатный
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
3
2
1
М
Мария
27 окт 2025
Я
Ян
25 окт 2025
И
Инна
17 окт 2025
Спасибо. Всё хорошо.
К
Ксения
10 окт 2025
Само шоу крутое, стоит посмотреть и бесплатное. Это трансфер и он нам не понравился, во-первых опоздал на 10 минут, во-вторых, автобус не супер, особенно обратный, боялась что развалится на ходу.
читать дальше

У гида не было сдачи со 100 долларов и он такой ну решайте сами как хотите сдачи нет, в Легенде разменять деньги не где, там оплата за все в лирах, но есть обменник.
На обратной дороге мы думали трансфер нас вообще не заберет, стояли 20 минут, без связи и инфы от гида хоть какой-то, через 20 минут оказалось что за нами все таки приехал, НО ДРУГОЙ автобус о чем нас естественно забыли предупредить и он приехал во-время и стоял на парковке, просто молчал, вернее был занят разговорами по телефону. Короче в другом месте лучше закажите трансфер.

Н
Наталья
29 сен 2025
E
Elena
15 сен 2025
Шоу фонтанов шикарное, сама Легенда впечатляет, хотелось бы больше времени после шоу
А
Айгерим
5 сен 2025
Водитель приехал вовремя, привез-увез довольно оперативно.
Трансфер с кондиционером, удобными креслами, столиком
Спасибо
Ю
Юля
4 сен 2025
И
Инесса
25 авг 2025
Нас забрали чуть позже, но мне позвонили и предупредили, что транспорт задерживается на пол часа туда и обратно привезли на микроавтобусе, туда проходите через металлоискатели. Платить ничего уже не нужно,
читать дальше

где здание никелодиум это большой магазин игрушек, а внутри парк развлечений, платный он где-то до 20.00 приезжайте раньше. Шоу на фонтанах нормальное, возле здания в никелодиум сцена там в 22.00 было представление расстояние конечно огромное и мало что видно. Сам парк очень красивый стоит съездить но берите деньги на все развлечения 1 билет в кассе 8 долларов берите наличные часто нет сдачи либо карта виза можно купить на элетронном автомате мир не проходит. К спутнику8 вопросов нет привезли, увезли, все ок

А
Анна
24 авг 2025
Это не экскурсия, а трансфер от вашего отеля до парка и обратно.
Нас забрали в 19.30 и обратно встречались в 23.15
Шоу фонтана (их два) в парке начинаются в 21ч, сама анимация на главное сцене в 22-22.30ч
Много народу, но если знаете расписание и сами перемещаетесь (не обращая внимания на толпу), то везде успеете=)

Сам трансфер удобный, нас было 3 отеля, мини вен.
А
Анна
15 авг 2025
Отвезли-привезли, все как и написано.
Это не экскурсия, а просто трансфер до места.
Если такси выходит дешевле, то лучше на такси чтобы не собирать и не развозить никого по отелям.

