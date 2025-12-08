Отправьтесь в утренний круиз на пиратской яхте из Белека! Насладитесь морским приключением всей семьёй!
Описание круизаМорская пиратская прогулка Откройте для себя незабываемое морское приключение на борту пиратской яхты! Вас ждёт живописный круиз по лазурным водам Это утренний круиз для бодрого начала. На борту царит атмосфера веселья: музыка от диджея,, танцы, а также анимация для всей семьи. Детей ждут аквагрим и специальная программа, а взрослых — отдых с видом на бескрайнее море. Gonster — это идеальное сочетание развлечений, релакса и красоты природы. Почувствуйте себя пиратом и подарите себе день, полный ярких эмоций и свободы! Важная информация:
- Возьмите с собой головной убор, купальный костюм, полотенце, фотоаппарат, солнцезащитный крем.
- Запрещено: домашние животные, курение.
- Не подходит для беременных женщин, для людей с проблемами спины.
Каждый день
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в отеле и трансфер
- Профессиональная команда аниматоров и детские развлечения
- Выступление диджея
- Обед
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки (можно приобрести на борту)
- Чай и кофе (можно приобрести на борту)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Белека
