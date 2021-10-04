Сиде и водопад Манавгат: поездка из Белека

Познакомиться с античной историей города, погулять среди руин и полюбоваться каскадом горных вод

5
2 отзыва
В облике современного курортного центра все еще можно разглядеть черты древнего торгового и военного порта — города, который видел легендарных эллинов, римлян и саму Клеопатру.

На экскурсии вы осмотрите памятники той эпохи и услышите интересные факты из истории Сиде.

А в дополнение отправитесь к порогу реки Манавгат, напоминающему райский водопад.
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Белека
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Белека
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Белека
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Белека
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Белека
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Белека

Что вас ожидает

Отголоски Классической Античности

Самые яркие достопримечательности того времени — храм Аполлона и Амфитеатр II в. до н. э. Вы увидите уцелевший фасад обители, построенной в честь древнегреческого бога солнца и покровителя искусств. А также впечатляющую арену для гладиаторских боев, посмотреть на которые одновременно могли около 20 тысяч человек! До сих пор амфитеатр отличается хорошей акустикой, а с верхних зрительских трибун открываются красивые панорамы окрестностей.

На прогулке вы узнаете об основании города и смысле его названия, представите, как часто он переходил из рук в руки. А также услышите увлекательные факты из его истории: поговорим о том, чем запомнились здесь Марк Аврелий, Клеопатра и два великих полководца — Александр Македонский и Ганнибал.

Водопад Манавгат

Во второй части экскурсии вы посетите очаровательный уголок в окрестностях Сиде. Это порог реки Манавгат — его ширина составляет 40 метров, а высота достигает 2-х, оттого его и называют водопадом. Ежегодно сюда приезжают миллионы людей, чтобы полюбоваться речными горными потоками и сделать незабываемые снимки на фоне захватывающих пейзажей. Запечатлеть это волшебное зрелище теперь сможете и вы.

Организационные детали

Дополнительные расходы: напитки и еда, а также входные билеты в театр Сиде — 55 лир/человека, для детей до 8 лет бесплатно; музей — 30 лир/человека, для детей до 8 лет бесплатно; водопад — 10 лир/человека, для детей до 12 лет бесплатно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
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Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
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  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Угур
Угур
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Угур, мне 42 года. Я родился и вырос в Турции, закончил Кабардино-Балкарский университет. За 5 лет учебы я не только получил высшее образование, но и прекрасно овладел русским языком. По возвращении в Турцию поступил на службу в жандармерию Антальи. В студенческие годы на Кавказе я проникся русскими культурой и менталитетом — это стало решающим фактором при выборе своего будущего. Я прошел обучение по специальности «гид-историк» и получил лицензию Министерства культуры и туризма Турции. Так, 15 лет назад я начал водить экскурсии — и с удовольствием занимаюсь этим по сей день.
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2 настоящих отзыва от туристов

В
4 окт 2021
Совместили эту экскурсию с экскурсией в Античные города, поэтому день получился у нас очень насыщенным, но благодаря гиду Угуру Бешли всё прошло замечательно и очень познавательно. Учитывая нашу любовь к истории и подробные комментарии гида эти экскурсии оставили у нас исключительно положительные эмоции
Д
13 авг 2021
Добрый день.
Очень понравился гид Угур и его экскурсия.
Даже другие люди пытались прибиться к нашей частной небольшой экскурсии и послушать, что рассказывал Угур))
Побольше бы экскурсий от такого хорошего гида на Вашем сайте!

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