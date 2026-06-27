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Прогулки на теплоходе в Белеке с живой музыкой

Найдено 4 экскурсии в категории «Музыкальные теплоходы» в Белеке, цены от €33. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Река, море и закат: VIP-круиз из Белека
На яхте
Музыкальные теплоходы
Круизы
6 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Река, море и закат: VIP-круиз из Белека
Провести день на собственной яхте, купаясь в живописных бухтах и наслаждаясь видами побережья Сиде
Начало: У порта на реке Манавгат
«На борту — Wi-Fi, караоке, музыкальная система Bluetooth»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €500 за всё до 8 чел.
Harem Maldiv - морской круиз всё включено
Музыкальные теплоходы
Круизы
9 часов
Групповая
Harem Maldiv - морской круиз всё включено
Начало: Главный въезд (шлагбаум) вашего отеля
«На обратном пути начинается развлекательная часть: музыка от DJ, анимация и пенная вечеринка, создающие атмосферу лёгкого морского праздника»
Расписание: Среда, пятница, воскресенье
Сегодня в 08:00
30 июн в 08:00
$90 за человека
Утренний круиз на пиратской яхте из Белека (Водопад Дудeн)
На яхте
Музыкальные теплоходы
Круизы
5 часов
Групповая
Утренний круиз на пиратской яхте из Белека (Водопад Дудeн)
Начало: Ваш отель
«На борту царит атмосфера веселья: музыка от диджея,, танцы, а также анимация для всей семьи»
Расписание: Каждый день
$33 за человека
Круиз на закате на пиратской яхте Gonster из Белека
На яхте
Музыкальные теплоходы
Круизы
5 часов
Групповая
Круиз на закате на пиратской яхте Gonster из Белека
Начало: Ваш отель
«На борту царит атмосфера веселья: музыка от диджея, пенная вечеринка, танцы, а также анимация для всей семьи»
$65 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Музыкальные теплоходы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Река, море и закат: VIP-круиз из Белека;
  2. Harem Maldiv - морской круиз всё включено;
  3. Утренний круиз на пиратской яхте из Белека (Водопад Дудeн);
  4. Круиз на закате на пиратской яхте Gonster из Белека.
Какие места ещё посмотреть в Белеке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале;
  2. Каньоны Кепрюлю;
  3. Анталья;
  4. Дюденский водопад;
  5. The land of legends;
  6. Водопад Куршунлу;
  7. Гора Тахталы;
  8. Старый город;
  9. Озеро Салда;
  10. Древний город Мира.
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2026
Сейчас в Белеке в категории "Музыкальные теплоходы" можно забронировать 4 экскурсии от 33 до 500.
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