Индивидуальная
до 20 чел.
Река, море и закат: VIP-круиз из Белека
Провести день на собственной яхте, купаясь в живописных бухтах и наслаждаясь видами побережья Сиде
Начало: У порта на реке Манавгат
«На борту — Wi-Fi, караоке, музыкальная система Bluetooth»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €500 за всё до 8 чел.
Групповая
Harem Maldiv - морской круиз всё включено
Начало: Главный въезд (шлагбаум) вашего отеля
«На обратном пути начинается развлекательная часть: музыка от DJ, анимация и пенная вечеринка, создающие атмосферу лёгкого морского праздника»
Расписание: Среда, пятница, воскресенье
Сегодня в 08:00
30 июн в 08:00
$90 за человека
Групповая
Утренний круиз на пиратской яхте из Белека (Водопад Дудeн)
Начало: Ваш отель
«На борту царит атмосфера веселья: музыка от диджея,, танцы, а также анимация для всей семьи»
Расписание: Каждый день
$33 за человека
Групповая
Круиз на закате на пиратской яхте Gonster из Белека
Начало: Ваш отель
«На борту царит атмосфера веселья: музыка от диджея, пенная вечеринка, танцы, а также анимация для всей семьи»
$65 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Музыкальные теплоходы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Белеке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2026
Сейчас в Белеке в категории "Музыкальные теплоходы" можно забронировать 4 экскурсии от 33 до 500.
Забронируйте экскурсию в Белеке на 2026 год по теме «Музыкальные теплоходы», цены от €33. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август