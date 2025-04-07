Что вы увидите
- река Манавгат
- рынок Манавгат
Экскурсионная программа:• Сбор туристов из отелей по регионам;
- Отправление от причала Манавгат;
- Остановка для купания на реке Манавгат 45 мин. (здесь слияние реки и моря);
- Обед на яхте 🛥️ (форель или курица, макароны, салат и хлеб);
- После обеда еще прогулка 👣 на яхте по морю и возвращение к причалу Манавгат;
- 1. 5 часа свободное время на местном рынке Манавгат;
- Сбор в автобусе;
- Возвращение в отели. Возьмите с собой:• Фотоаппарат, воду;
- Полотенце, купальник;
- Крем от загара, солнцезащитные очки;
- Деньги на личные расходы.
Что входит
- Трансфер (мы забираем вас из вашего отеля и обратно отвозим в ваш отель)
- Aвтобус с кондиционером
- Обед
- Страховка.
Что не входит
- Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
- Напитки.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Насиб С.
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Насиб С. проводит ещё 6 экскурсий
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