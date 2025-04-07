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Яхт–тур по реке Манавгат из Белека

Насиб С.
Насиб С. – Гид из Белека
Добро пожаловать на борт.

Мы отправляемся в путешествие по реке Манавгат.

Это одно из самых красивых 🤩 мест близ Сиде.

Вы проплываете через величественные горы ⛰️, реликтовые леса, пещеры и гроты.

В месте слияния реки и моря 🌊 мы сделаем остановку для купания.

После обеда у вас будет свободное время и вы сможете прогуляться 👣 по местному рынку в Манавгат.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $30 за человека

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Яхт–тур по реке Манавгат из Белека
Яхт–тур по реке Манавгат из Белека

Что вы увидите

  • река Манавгат
  • рынок Манавгат
Экскурсионная программа:• Сбор туристов из отелей по регионам;
  • Отправление от причала Манавгат;
  • Остановка для купания на реке Манавгат 45 мин. (здесь слияние реки и моря);
  • Обед на яхте 🛥️ (форель или курица, макароны, салат и хлеб);
  • После обеда еще прогулка 👣 на яхте по морю и возвращение к причалу Манавгат;
  • 1. 5 часа свободное время на местном рынке Манавгат;
  • Сбор в автобусе;
  • Возвращение в отели. Возьмите с собой:• Фотоаппарат, воду;
  • Полотенце, купальник;
  • Крем от загара, солнцезащитные очки;
  • Деньги на личные расходы.
Что входит
  • Трансфер (мы забираем вас из вашего отеля и обратно отвозим в ваш отель)
  • Aвтобус с кондиционером
  • Обед
  • Страховка.
Что не входит
  • Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
  • Напитки.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Яхт–тур по реке Манавгат из Белека
Яхт–тур по реке Манавгат из Белека
Яхт–тур по реке Манавгат из Белека
Яхт–тур по реке Манавгат из Белека

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Насиб С.
Насиб С.
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