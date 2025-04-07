Насиб С. – Гид из Белека

Добро пожаловать на борт.



Мы отправляемся в путешествие по реке Манавгат.



Это одно из самых красивых 🤩 мест близ Сиде.



Вы проплываете через величественные горы ⛰️, реликтовые леса, пещеры и гроты.



В месте слияния реки и моря 🌊 мы сделаем остановку для купания.



После обеда у вас будет свободное время и вы сможете прогуляться 👣 по местному рынку в Манавгат.