Отправьтесь в эксклюзивное морское путешествие на традиционной турецкой яхте «Гулет».
После комфортного трансфера из Белека вы начнёте путешествие по реке Манавгат, где пресная вода встречается с солёными водами Средиземного моря.
Во время прогулки сможете искупаться, насладиться видами на побережье Сиде и знаменитый храм Аполлона. На борту вас ждут Wi-Fi, караоке, музыка, удобные зоны для загара и отдыха.
После комфортного трансфера из Белека вы начнёте путешествие по реке Манавгат, где пресная вода встречается с солёными водами Средиземного моря.
Во время прогулки сможете искупаться, насладиться видами на побережье Сиде и знаменитый храм Аполлона. На борту вас ждут Wi-Fi, караоке, музыка, удобные зоны для загара и отдыха.
Описание экскурсии
Есть два варианта на выбор:
- утренняя программа 9:00–15:00.
- вечерняя программа 15:00–21:00.
В неё входит:
- посадка на яхту в устье реки Манавгат.
- путешествие по реке.
- выход в открытое Средиземное море.
- купание в месте слияния реки и моря.
- остановка напротив древнего города Сиде.
- панорамный вид на храм Аполлона с моря.
- несколько остановок для купания в живописных бухтах.
- свободное время для отдыха, рыбалки и фотосессий.
- во время вечернего рейса — встреча заката в море.
Организационные детали
- В стоимость включено: индивидуальная яхта с экипажем, обед или ужин, морепродукты, безалкогольные напитки, чай и кофе, страховка.
- На борту — Wi-Fi, караоке, музыкальная система Bluetooth.
- С вами будет капитан из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У порта на реке Манавгат
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 282 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
Входит в следующие категории Белека
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