Морская прогулка на яхте Harem Maldiv вдоль побережья Антальи с купанием в открытом море, остановкой у водопада Дюден и видами на Калеичи.
В программе — обед на борту, безалкогольные напитки, пиво и вино местного производства, а также развлекательная программа с DJ и пенная вечеринка. Отличный вариант для тех, кто хочет совместить отдых, море и лёгкую атмосферу праздника.
Описание экскурсии
Harem Maldiv — стильная яхта с атмосферой отдыха и вечеринки у побережья Антальи. Морская прогулка, купание в открытом море, виды на Калеичи и развлекательная программа на борту — идеальный формат для тех, кто хочет совместить релакс и весёлую атмосферу. Прогулка начинается из порта Setur и проходит вдоль живописного побережья Антальи с панорамными видами на старый город и скалы. Первая остановка — у водопада Дюден, где у гостей есть возможность искупаться в открытом море и насладиться одной из самых красивых природных локаций региона. Во время маршрута предусмотрены остановки для купания в чистой бирюзовой воде. Одна из них проходит в районе так называемого «Острова Черепах» — спокойная бухта, подходящая для отдыха и плавания. На борту подаётся обед в формате шведского стола: блюда из курицы и рыбы, гарниры, салаты и фрукты. Напитки включены — безалкогольные, а также пиво и вино в течение всей программы. На обратном пути начинается развлекательная часть: музыка от DJ, анимация и пенная вечеринка, создающие атмосферу лёгкого морского праздника. Формат тура: комфортная морская прогулка с элементами вечеринки — подойдёт как для отдыха, так и для активного настроения. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Побережье Анталья - панорамные виды на скалы и Средиземное море
- Калеичи - старый город с исторической застройкой (осмотр с моря)
- Водопад Дюден - водопад, впадающий прямо в море
- Остров Черепах - спокойная зона для купания и отдыха
Что включено
- Страховка
- Трансфер от/до отеля
- Морская прогулка на яхте
- Русскоязычные профессиональные аниматоры, игры, представление с попугаями, шоу «Танец живота».
- Профессиональная дискотека DJ и пенная дискотека.
- Обед «шведский стол»: рыба, курица, салаты, гарниры, наггетсы, фрукты
- Безлимитное красное и белое вино, пиво и безалкогольные напитки
- Развлекательная программа (анимация, DJ, пенная вечеринка)
Что не входит в цену
- Дополнительные услуги
- Эксклюзивные напитки и коктейли
- Фото и видео, выполненные профессиональными фотографами.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Главный въезд (шлагбаум) вашего отеля
Завершение: После завершения программы трансфер доставит вас обратно к главному въезду (шлагбауму) вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница, воскресенье
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Важная информация
- Трансфер доступен только из регионов Боазкент, Белек, Кунду и Коньяалты, из центра Анталья трансфер не предоставляется. А также из региона Кемер
- Возможны изменения маршрута и времени остановок по решению капитана
- Пенная вечеринка и развлекательная программа проводятся при благоприятной погоде
- Это активный формат отдыха с музыкой и анимацией, не подходит для любителей тишины
- Посадка на яхту осуществляется в порту Setur Antalya Marina
- Напитки включены (безалкогольные, пиво и вино местного производства), импортный алкоголь оплачивается отдельно
- Не рекомендуется людям с тяжёлой морской болезнью
- Рекомендуем взять купальник, полотенце, солнцезащитные средства и наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
