Harem Maldiv — стильная яхта с атмосферой отдыха и вечеринки у побережья Антальи. Морская прогулка, купание в открытом море, виды на Калеичи и развлекательная программа на борту — идеальный формат для тех, кто хочет совместить релакс и весёлую атмосферу. Прогулка начинается из порта Setur и проходит вдоль живописного побережья Антальи с панорамными видами на старый город и скалы. Первая остановка — у водопада Дюден, где у гостей есть возможность искупаться в открытом море и насладиться одной из самых красивых природных локаций региона. Во время маршрута предусмотрены остановки для купания в чистой бирюзовой воде. Одна из них проходит в районе так называемого «Острова Черепах» — спокойная бухта, подходящая для отдыха и плавания. На борту подаётся обед в формате шведского стола: блюда из курицы и рыбы, гарниры, салаты и фрукты. Напитки включены — безалкогольные, а также пиво и вино в течение всей программы. На обратном пути начинается развлекательная часть: музыка от DJ, анимация и пенная вечеринка, создающие атмосферу лёгкого морского праздника. Формат тура: комфортная морская прогулка с элементами вечеринки — подойдёт как для отдыха, так и для активного настроения. Важная информация:

Трансфер доступен только из регионов Боазкент, Белек, Кунду и Коньяалты, из центра Анталья трансфер не предоставляется. А также из региона Кемер — Возможны изменения маршрута и времени остановок по решению капитана — Пенная вечеринка и развлекательная программа проводятся при благоприятной погоде — Это активный формат отдыха с музыкой и анимацией, не подходит для любителей тишины — Посадка на яхту осуществляется в порту Setur Antalya Marina — Напитки включены (безалкогольные, пиво и вино местного производства), импортный алкоголь оплачивается отдельно — Не рекомендуется людям с тяжёлой морской болезнью — Рекомендуем взять купальник, полотенце, солнцезащитные средства и наличные деньги.