Каппадокия: экскурсия из Белека на автобусе с русскоговорящим гидом-историком
Приглашаем вас в 2-дневное путешествие по Каппадокии. Это край причудливых скал и сюрреалистичных пейзажей.
Вы побываете в скальном городе Чавушин, прогуляетесь по Национальному парку Гёреме и насладитесь видами на Долину Любви.
Для всех желающих мы можем организовать полет на воздушном шаре на восходе солнца — оцените всю красоту Каппадокии с высоты птичьего полета.
Вы побываете в скальном городе Чавушин, прогуляетесь по Национальному парку Гёреме и насладитесь видами на Долину Любви.
Для всех желающих мы можем организовать полет на воздушном шаре на восходе солнца — оцените всю красоту Каппадокии с высоты птичьего полета.
Ближайшие даты:
2
мая
мая
4
мая
мая
6
мая
мая
9
мая
мая
11
мая
мая
13
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даты
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|От 12 лет и старше: проживание в Duru или Taşsaray Hotel
|$56
|От 6 до 11 лет: проживание в Duru или Taşsaray Hotel
|$40
|Дети до 5 лет (с посадочным местом в автобусе и отдельным спальным местом)
|$40
|Дети до 5 лет (без посадочного местам в автобусе и отдельного спального места)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Подземный город в Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальную Крепость Ортахисар
- Скальную Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин и Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
- Долину Любви
- Долину Воображений (Деврент)
- Долину Голубей и каппадокийские голубятни
- Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
- Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Описание
- Путешествие в сказку: двухдневная экскурсия в Каппадокию из Белека** Вы хотите увидеть необычные и завораживающие пейзажи, которые словно сошли со страниц сказок? Тогда присоединяйтесь к нам в удивительное путешествие по Каппадокии - уникальному региону в центральной Турции, где природа и история создали неповторимую атмосферу. В нашей программе вы посетите: - Подземный город - древнее убежище, где жили христиане, прячась от врагов. Вы увидите сложную систему туннелей, комнат, храмов и складов, вырытых в глубине земли. - Национальный парк Гёреме - заповедник, где можно полюбоваться на скальные образования разных форм и цветов, называемые "феинными каминами". - Скальный город Чавушин - один из самых старых и больших поселений в Каппадокии, высеченный в скале. Здесь можно увидеть дома, мечети, могилы и другие сооружения, которые свидетельствуют о жизни местных жителей в прошлом. - Долина Любви - романтическое место, где скалы имеют форму сердец или фаллических символов. Эта долина привлекает многих пар, которые хотят сделать незабываемые фотографии на фоне этих необычных скульптур. - Долина Воображения - фантастическое место, где каждый может найти свою ассоциацию с формами скал. Здесь можно увидеть каменного верблюда, танцующую девушку, шляпу Наполеона и многое другое. - Красная долина - одна из самых красивых долин в Каппадокии, которая поражает своим разнообразием цветов и оттенков. Здесь можно насладиться видом заката, который окрашивает скалы в розовые и красные тона. Кроме того, вы сможете испытать незабываемые эмоции от прогулки на лошадях или квадроциклах по живописным местам Каппадокии. А для тех, кто хочет увидеть всю красоту региона сверху, мы предлагаем полет на воздушном шаре - это непередаваемое ощущение свободы и восторга. Наша экскурсия начнется из Белека рано утром и продлится два дня. Мы остановимся в комфортабельном отеле в Каппадокии. Во время пути мы сделаем несколько остановок для отдыха и обеда. Вы также посетите другие интересные места, такие как: - Горы Торос - живописная горная цепь, где можно насладиться свежим воздухом и природой. - Конья - древний город, который считается родиной мевлеви - суфийского ордена, известного своими вращающимися дервишами. Здесь вы попробуете национальную турецкую кухню. - Ортахисар - село, где можно увидеть гигантскую скальную крепость, которая служила убежищем и наблюдательной точкой в прошлом. - Долина Голубей - долина, которая получила свое название из-за множества гнезд голубей, высеченных в скалах. Голуби играли важную роль в жизни местных жителей, поскольку их перья, яйца и навоз использовались в разных целях. - Уч Хисар - самая высокая точка Каппадокии. Здесь можно увидеть останки древней крепости и пещерные жилища. Наше путешествие по Каппадокии будет полным впечатлений и открытий. Вы узнаете много интересного о культуре, истории и природе этого удивительного региона. Вы сделаете множество фотографий, которые будут напоминать вам об этом незабываемом опыте. Не упустите свой шанс посетить Каппадокию - землю сказок и чудес! Важная информация:.
- *Путешествие в сказку: двухдневная экскурсия в Каппадокию из Белека** Вы хотите увидеть необычные и завораживающие пейзажи, которые словно сошли со страниц сказок? Тогда присоединяйтесь к нам в удивительное путешествие по Каппадокии - уникальному региону в центральной Турции, где природа и история создали неповторимую атмосферу. В нашей программе вы посетите: - Подземный город - древнее убежище, где жили христиане, прячась от врагов. Вы увидите сложную систему туннелей, комнат, храмов и складов, вырытых в глубине земли. - Национальный парк Гёреме - заповедник, где можно полюбоваться на скальные образования разных форм и цветов, называемые "феинными каминами". - Скальный город Чавушин - один из самых старых и больших поселений в Каппадокии, высеченный в скале. Здесь можно увидеть дома, мечети, могилы и другие сооружения, которые свидетельствуют о жизни местных жителей в прошлом. - Долина Любви - романтическое место, где скалы имеют форму сердец или фаллических символов. Эта долина привлекает многих пар, которые хотят сделать незабываемые фотографии на фоне этих необычных скульптур. - Долина Воображения - фантастическое место, где каждый может найти свою ассоциацию с формами скал. Здесь можно увидеть каменного верблюда, танцующую девушку, шляпу Наполеона и многое другое. - Красная долина - одна из самых красивых долин в Каппадокии, которая поражает своим разнообразием цветов и оттенков. Здесь можно насладиться видом заката, который окрашивает скалы в розовые и красные тона. Кроме того, вы сможете испытать незабываемые эмоции от прогулки на лошадях или квадроциклах по живописным местам Каппадокии. А для тех, кто хочет увидеть всю красоту региона сверху, мы предлагаем полет на воздушном шаре - это непередаваемое ощущение свободы и восторга. Наша экскурсия начнется из Белека рано утром и продлится два дня. Мы остановимся в комфортабельном отеле в Каппадокии. Во время пути мы сделаем несколько остановок для отдыха и обеда. Вы также посетите другие интересные места, такие как: - Горы Торос - живописная горная цепь, где можно насладиться свежим воздухом и природой. - Конья - древний город, который считается родиной мевлеви - суфийского ордена, известного своими вращающимися дервишами. Здесь вы попробуете национальную турецкую кухню. - Ортахисар - село, где можно увидеть гигантскую скальную крепость, которая служила убежищем и наблюдательной точкой в прошлом. - Долина Голубей - долина, которая получила свое название из-за множества гнезд голубей, высеченных в скалах. Голуби играли важную роль в жизни местных жителей, поскольку их перья, яйца и навоз использовались в разных целях. - Уч Хисар - самая высокая точка Каппадокии. Здесь можно увидеть останки древней крепости и пещерные жилища. Наше путешествие по Каппадокии будет полным впечатлений и открытий. Вы узнаете много интересного о культуре, истории и природе этого удивительного региона. Вы сделаете множество фотографий, которые будут напоминать вам об этом незабываемом опыте. Не упустите свой шанс посетить Каппадокию - землю сказок и чудес! Важная информация:.
**Путешествие в сказку: двухдневная экскурсия в Каппадокию из Белека** Вы хотите увидеть необычные и завораживающие пейзажи, которые словно сошли со страниц сказок? Тогда присоединяйтесь к нам в удивительное путешествие по Каппадокии - уникальному региону в центральной Турции, где природа и история создали неповторимую атмосферу. В нашей программе вы посетите: - Подземный город - древнее убежище, где жили христиане, прячась от врагов. Вы увидите сложную систему туннелей, комнат, храмов и складов, вырытых в глубине земли. - Национальный парк Гёреме - заповедник, где можно полюбоваться на скальные образования разных форм и цветов, называемые "феинными каминами". - Скальный город Чавушин - один из самых старых и больших поселений в Каппадокии, высеченный в скале. Здесь можно увидеть дома, мечети, могилы и другие сооружения, которые свидетельствуют о жизни местных жителей в прошлом. - Долина Любви - романтическое место, где скалы имеют форму сердец или фаллических символов. Эта долина привлекает многих пар, которые хотят сделать незабываемые фотографии на фоне этих необычных скульптур. - Долина Воображения - фантастическое место, где каждый может найти свою ассоциацию с формами скал. Здесь можно увидеть каменного верблюда, танцующую девушку, шляпу Наполеона и многое другое. - Красная долина - одна из самых красивых долин в Каппадокии, которая поражает своим разнообразием цветов и оттенков. Здесь можно насладиться видом заката, который окрашивает скалы в розовые и красные тона. Кроме того, вы сможете испытать незабываемые эмоции от прогулки на лошадях или квадроциклах по живописным местам Каппадокии. А для тех, кто хочет увидеть всю красоту региона сверху, мы предлагаем полет на воздушном шаре - это непередаваемое ощущение свободы и восторга. Наша экскурсия начнется из Белека рано утром и продлится два дня. Мы остановимся в комфортабельном отеле в Каппадокии. Во время пути мы сделаем несколько остановок для отдыха и обеда. Вы также посетите другие интересные места, такие как: - Горы Торос - живописная горная цепь, где можно насладиться свежим воздухом и природой. - Конья - древний город, который считается родиной мевлеви - суфийского ордена, известного своими вращающимися дервишами. Здесь вы попробуете национальную турецкую кухню. - Ортахисар - село, где можно увидеть гигантскую скальную крепость, которая служила убежищем и наблюдательной точкой в прошлом. - Долина Голубей - долина, которая получила свое название из-за множества гнезд голубей, высеченных в скалах. Голуби играли важную роль в жизни местных жителей, поскольку их перья, яйца и навоз использовались в разных целях. - Уч Хисар - самая высокая точка Каппадокии. Здесь можно увидеть останки древней крепости и пещерные жилища. Наше путешествие по Каппадокии будет полным впечатлений и открытий. Вы узнаете много интересного о культуре, истории и природе этого удивительного региона. Вы сделаете множество фотографий, которые будут напоминать вам об этом незабываемом опыте. Не упустите свой шанс посетить Каппадокию - землю сказок и чудес! Важная информация:
- Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение — это сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения, не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организаторами);
- Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона;
- Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также другие развлечения;
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности;
- Детям до 5 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках);
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App (Viber, Telegram), по которому организатор может связаться с Вами.
03:30 - 04:30 трансфер в регионе Белек. Районы Белека, в которых есть трансфер на экскурсию: Boğazkent, Belek, Kadriye
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город в Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальную Крепость Ортахисар
- Скальную Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин и Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
- Долину Любви
- Долину Воображений (Деврент)
- Долину Голубей и каппадокийские голубятни
- Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
- Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
- Трансфер от и до вашего места проживания
- Страховой полис на время экскурсии
- Услуги русскоговорящего экскурсовода
- Входной билет в подземный город
- Посещение всех локаций и долин в основной программе экскурсии
- Проживание в отеле Duru Hotel (в городе Avanos) или Taşsaray Hotel 4* (в городе Ürgüp)
- Завтрак в первый день экскурсии
- Ужин и завтрак в отеле
- Вода в автобусе.
Что не входит в цену
- Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании.
- Напитки, в том числе в отеле
- Обед (1-й и 2-й день, национальная кухня) - по 15.$ за один прием пищи
- Закат солнца в Красной долине - 10.$
- Панорама воздушных шаров на рассвете (1.5 часа) - 25.$
- Сафари на Цветных Джипах на рассвете - 40.$
- Молитвы Дервишей (Небесные танцы, Сема) - 20.$
- Шоу программа «Турецкая Ночь в Каппадокии» - 40.$
- Ночное лазерное шоу в Музее Зельве «История Каппадокии» (35 минут) - 25.$
- Конная Прогулка по Долинам Каппадокии (на рассвете или на закате) - 50.$
- Прогулка на Квадроциклах (2 часа) - 40.$
- Доплата за размещение в одноместном номере - 15.$
- Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - Стоимость 120.€ - 250.€/чел (в долине летают до 150 шаров), уточнять стоимость полета на желаемую для вас дату
- Проживание в пещерном отеле Dedeli Konak Cave Hotel - 30 EUR/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завершение: Доставим вас к вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: 03:30 - 04:30 трансфер в регионе Белек. Районы Белека, в которых есть трансфер на экскурсию: Boğazkent, Belek, Kadriye
Экскурсия длится около 1 дня 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение это - сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения - не присутствующие в программе экскурсии)
- РЕКОМЕНДУЕМ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
- Паспорт (или фото паспорта)
- Завтрак (ланч пакет), который следует заказать накануне в отеле (по желанию, как дополнение к включенному завтраку)
- Удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду
- Ветровку или кофту (пуловер, джемпер и т. п.)
- Видео/фотокамеру
- Деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
1 фев 2024
Мы ни разу не пожалели о том, что поехали на экскурсию в январе ☃️❄️
Какая же красивая Каппадокия в снегу 😍😍
Группа была небольшая, мы всё успели по программе и даже более. Красивейшие места и локации. Гид нам всю дорогу туда и обратно рассказывал много чего интересного, всегда сопровождал по Каппадокии, помогал по всем вопросам. Транспорт очень комфортный, водитель аккуратный.
Отель очень уютный с потрясающей террасой на город.
Нам очень повезло и шары полетели, это было невероятное зрелище – десятки разноцветных воздушных шаров на фоне заснеженной каппадокии 😍
Рекомендую обязательно посетить эту экскурсию, ведь как мы уже поняли, Каппадокия незабываема в любое время года ❄️🌿
Какая же красивая Каппадокия в снегу 😍😍
Группа была небольшая, мы всё успели по программе и даже более. Красивейшие места и локации. Гид нам всю дорогу туда и обратно рассказывал много чего интересного, всегда сопровождал по Каппадокии, помогал по всем вопросам. Транспорт очень комфортный, водитель аккуратный.
Отель очень уютный с потрясающей террасой на город.
Нам очень повезло и шары полетели, это было невероятное зрелище – десятки разноцветных воздушных шаров на фоне заснеженной каппадокии 😍
Рекомендую обязательно посетить эту экскурсию, ведь как мы уже поняли, Каппадокия незабываема в любое время года ❄️🌿
Т
Татьяна
28 янв 2024
Я была на экскурсии в Каппадокию в январе и это было незабываемое впечатление. Каппадокия - это сказочная страна из скальных городов, пещерных церквей, долин с причудливыми формами скал и воздушных шаров. Зимой она становится еще более красивой и волшебной, когда все покрыто снегом.
Мы посетили много интересных мест в Каппадокии. Мы посмотрели на многочисленные долины, где есть самые высокие и необычные скалы. Мы посетили подземный город, где можно было увидеть, как жили люди в древности. Мы увидели долину Любви, где есть самые романтичные и эротические феодальные камины.
Транспорт был удобным и теплым. Мы ехали на комфортабельном автобусе с кондиционером. Водитель был опытным и дружелюбным. Он ехал аккуратно и безопасно, а также останавливался по дороге для отдыха и фотографий.
Экскурсовод был превосходным. Он делился с нами многочисленными фактами и знаниями о каждом месте, которое мы посещали. Он был жизнерадостным и дружелюбным, отвечал на все наши вопросы и давал советы, как лучше провести время. Он также умело координировал группу и следил за нашим расписанием.
Эта экскурсия была просто волшебной. Мы посетили много интересных и красивых мест и получили много эмоций. Мне все понравилось: и культурные памятники, и природные достопримечательности, и воздушные шары. Я думаю, что это одна из лучших экскурсий, которые я когда-либо была. Я советую ее всем, кто хочет узнать больше о Турции и насладиться ее чарами.
Мы посетили много интересных мест в Каппадокии. Мы посмотрели на многочисленные долины, где есть самые высокие и необычные скалы. Мы посетили подземный город, где можно было увидеть, как жили люди в древности. Мы увидели долину Любви, где есть самые романтичные и эротические феодальные камины.
Транспорт был удобным и теплым. Мы ехали на комфортабельном автобусе с кондиционером. Водитель был опытным и дружелюбным. Он ехал аккуратно и безопасно, а также останавливался по дороге для отдыха и фотографий.
Экскурсовод был превосходным. Он делился с нами многочисленными фактами и знаниями о каждом месте, которое мы посещали. Он был жизнерадостным и дружелюбным, отвечал на все наши вопросы и давал советы, как лучше провести время. Он также умело координировал группу и следил за нашим расписанием.
Эта экскурсия была просто волшебной. Мы посетили много интересных и красивых мест и получили много эмоций. Мне все понравилось: и культурные памятники, и природные достопримечательности, и воздушные шары. Я думаю, что это одна из лучших экскурсий, которые я когда-либо была. Я советую ее всем, кто хочет узнать больше о Турции и насладиться ее чарами.
Т
Татьяна
28 июля 2023
Экскурсия выше всех похвал! Спасибо нашему гиду Султану за потрясающие 2 дня с нами! Он открыл для нас Каппадокию такой, какой мы даже ее не представляли! Он рассказывал нам очень интересно и доступно, благодаря ему стало понятно что Каппадокия - это не только воздушные шары, а невероятно интересный регион. В экскурсии все на высшем уровне: отель, питание, организация! Мы поехали на Квадроциклах на закат и на Джипах на рассвете - это было потрясающее времяпровождение! Всем советую эту экскурсию!
Н
Наталья
26 июля 2023
Экскурсия потрясающая! Я попала в сказку и не хотелось возвращаться обратно) Каппадокия удивительная! Наш гид Султан показал нам такие разные и необыкновенные места, просто дух захватывало! Мы проживали в очень хорошем отеле, я прокатилась на рассвете на лошадке и это был самый необыкновенный рассвет в моей жизни 😍 Спасибо организаторам экскурсии за высшее качество организации! Все было на высшем уровне! Отдельная благодарность Султану - экскурсия с ним - это выигрыш в лотерею! Спасибо за все ❤
Y
Yuliya
26 июля 2023
Спасибо огромное за экскурсию! Потрясающий отель, комфортабельный автобус с напитками, гид Султан выше всех похвал - я так еще никогда с удовольствием не слушала гида. Программа экскурсии великолепна - мы увидели Каппадокию такую разнообразную и великолепную. А утро на воздушном шаре вообще ни с чем не сравнить - мы летели в гуще всех остальных шаров, спускались к долинам, я практически дотронулась до конусов. Пилот просто молодец! (я бронировала полет заранее у организатора). Каппадокия ❤️
M
Marina
19 июля 2023
Все великолепно! Четко! Султан прекрасный экскурсовод! Спасибо огромное за отличные эмоции!!
А
Анна
21 июня 2023
Повезло с погодой. До нас 3 дня шары не летали. Вид сверху завораживает. Очень понравился полет! Рельеф Каппадокии достоин просмотра. 🎉Хотелось бы чуть больше времени на погулять среди скал.
Отличное экскурсионное сопровождение! Отдельная благодарность нашему гиду - Сердару👌
Отличное экскурсионное сопровождение! Отдельная благодарность нашему гиду - Сердару👌
М
Марат
8 ноя 2022
Было бы 5 ⭐️, но не полетали 🤷♂️
Р
РЕДЬКИНА
18 сен 2022
Экскурсия понрачилась оооочень!!! Испытала абсолютное счастье… шары… они сказочны… и это нужно увидеть своими глазами! Гид Баха классный, юморной, отличный гид. В общем организацией экскурсии очень довольна. Рекомендую однозначно!
С
Семёнова
8 сен 2022
A
Aydar
4 сен 2022
В целом экскурсия неплохая, с отеля забирает один автобус поменьше, потом через час пути пересаживают в другой побольше. К автобусу вопросов нет. Ехать можно, есть вода чай кофе. По пути делаются регулярные остановки в туалет на заправках. Цена в 60$ за человека это только трансфер и гостиница, посмотреть на шары утром надо платить, напитки на ужин и на обедах платные. В итоге с закатом, обедами и утром на шары посмотреть выходит по 110$ на человека. Как обычно возят по пути по магазинам разным.
А
Алена
2 сен 2022
Очень понравилась экскурсия. Очень хороший гид Ильхам. Было очень интересно с ним. Спасибо большое за такие незабываемые впечатления.
Х
Храмова
1 сен 2022
Е
Елена
17 авг 2022
P
Plotzv13
6 авг 2022
Незабываемые эмоции, великолепные виды.
Тур входит в следующие категории Белека
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