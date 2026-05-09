Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Blue Island — атмосферный день в Каше: прогулка по уютным улочкам одного из самых красивых прибрежных городов Турции, свободное время в центре Каша, морская прогулка на яхте с остановками для купания в бирюзовых бухтах, красивые виды Средиземного моря, отдых и лёгкая атмосфера настоящего средиземноморского путешествия.

Татьяна Ваш гид в Белеке Групповая экскурсия $115 за человека 🇷🇺 русский Язык проведения более 12 часов Пешком

Описание экскурсии Blue Island — атмосферный день в Каше, где прогулка по уютному средиземноморскому городу сочетается с морской прогулкой на яхте, купанием в бирюзовых бухтах и красивыми видами побережья. Во время прогулки по Кашу туристы увидят древний античный театр, знаменитые ликийские гробницы, узкие улочки старого города, набережную и панорамные виды на Средиземное море. После прогулки гостей ждёт отдых на яхте, остановки для купания в бирюзовых бухтах и расслабленная атмосфера настоящего средиземноморского путешествия. Важная информация: Экскурсия проходит в регионе Каш, который находится на значительном расстоянии от Антальи и соседних курортов, поэтому дорога занимает достаточно много времени. Если вы хотите заранее примерно понять продолжительность трансфера именно из вашего региона, можете посмотреть расстояние по геолокации до порта Каша. Трансфер предоставляется из регионов Белек, Кунду, Коньяалты и Кемер. Из центра Антальи трансфер не осуществляется. Экскурсия сочетает прогулку по городу Каш и морскую прогулку на яхте с остановками для купания. Формат тура больше подходит для спокойного отдыха, красивых видов и атмосферы Средиземноморья, чем для активных развлечений. Во время поездки группу сопровождает гид-историк, который расскажет о Каше, его истории, культуре и особенностях региона. Во время морской прогулки предусмотрены остановки для купания в открытом море. Посадка и высадка на яхту могут происходить через небольшие платформы или лестницы. Точное время выезда зависит от региона проживания и сообщается накануне экскурсии вечером.

