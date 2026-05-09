Blue Island — атмосферный день в Каше: прогулка по уютным улочкам одного из самых красивых прибрежных городов Турции, свободное время в центре Каша, морская прогулка на яхте с остановками для купания в бирюзовых бухтах, красивые виды Средиземного моря, отдых и лёгкая атмосфера настоящего средиземноморского путешествия.
Описание экскурсииBlue Island — атмосферный день в Каше, где прогулка по уютному средиземноморскому городу сочетается с морской прогулкой на яхте, купанием в бирюзовых бухтах и красивыми видами побережья. Во время прогулки по Кашу туристы увидят древний античный театр, знаменитые ликийские гробницы, узкие улочки старого города, набережную и панорамные виды на Средиземное море. После прогулки гостей ждёт отдых на яхте, остановки для купания в бирюзовых бухтах и расслабленная атмосфера настоящего средиземноморского путешествия. Важная информация: Экскурсия проходит в регионе Каш, который находится на значительном расстоянии от Антальи и соседних курортов, поэтому дорога занимает достаточно много времени. Если вы хотите заранее примерно понять продолжительность трансфера именно из вашего региона, можете посмотреть расстояние по геолокации до порта Каша. Трансфер предоставляется из регионов Белек, Кунду, Коньяалты и Кемер. Из центра Антальи трансфер не осуществляется. Экскурсия сочетает прогулку по городу Каш и морскую прогулку на яхте с остановками для купания. Формат тура больше подходит для спокойного отдыха, красивых видов и атмосферы Средиземноморья, чем для активных развлечений. Во время поездки группу сопровождает гид-историк, который расскажет о Каше, его истории, культуре и особенностях региона. Во время морской прогулки предусмотрены остановки для купания в открытом море. Посадка и высадка на яхту могут происходить через небольшие платформы или лестницы. Точное время выезда зависит от региона проживания и сообщается накануне экскурсии вечером.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Каш
- Античный театр Каша
- Ликийские гробницы
- Узкие улочки и набережную Каша
- Средиземноморское побережье региона Каш
- Бирюзовые бухты во время морской прогулки
- Бухту Beş Adalar
- Бухту Güvercin Koyu
- Панорамные виды на греческие острова с яхты
- Живописные скалистые берега и морские пейзажи региона
- Винный погреб с дегустацией
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Страховка
- Сопровождение гида-историка
- Прогулка по городу Каш
- Посещение античного театра Каша
- Осмотр ликийских гробниц
- Обед на яхте (куриный шницель, макароны, салат)
- Морская прогулка на яхте
- Остановки для купания
Что не входит в цену
- Напитки
- Завтрак (закажите в вашем отеле ланч бокс)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер предоставляется от главного входа (шлагбаума) вашего отеля. Точное время выезда сообщается накануне экскурсии до 18:00
Завершение: После завершения экскурсии трансфер доставит вас обратно к вашему отелю, к тому же месту, откуда был утренний выезд
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит в регионе Каш, который находится на значительном расстоянии от Антальи и соседних курортов, поэтому дорога занимает достаточно много времени. Если вы хотите заранее примерно понять продолжительность трансфера именно из вашего региона, можете посмотреть расстояние по геолокации до порта Каша
- Трансфер предоставляется из регионов Белек, Кунду, Коньяалты и Кемер. Из центра Антальи трансфер не осуществляется
- Экскурсия сочетает прогулку по городу Каш и морскую прогулку на яхте с остановками для купания. Формат тура больше подходит для спокойного отдыха, красивых видов и атмосферы Средиземноморья, чем для активных развлечений
- Во время поездки группу сопровождает гид-историк, который расскажет о Каше, его истории, культуре и особенностях региона
- Во время морской прогулки предусмотрены остановки для купания в открытом море. Посадка и высадка на яхту могут происходить через небольшие платформы или лестницы
- Точное время выезда зависит от региона проживания и сообщается накануне экскурсии вечером
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
$115 за человека