Хиераполис — город, где оживает история

Путешествие начинается с посещения Хиераполиса, древнего курорта Римской империи, основанного в 190 г. до н. э. Здесь вы узнаете о термальных источниках, которые привлекали императоров и патрициев, увидите Мартириум апостола Филиппа и познакомитесь с историей землетрясения 1334 года, превратившего город в руины. Гид раскроет тайны «Ворот Плутона» с их смертоносными испарениями, расскажет о бассейне длиной 128 метров и о том, почему его вода считалась целебной, а также покажет необычные уголки некрополя с усыпальницами, сохранившими древние фрески.

Полёт на воздушном шаре над Памуккале

На рассвете вас ждёт полёт продолжительностью 45–60 минут на высоте до 1000 м. С высоты открывается вид на белоснежные травертины, бассейн Клеопатры и руины античного города. В момент восхода солнца террасы окрашиваются в розовый и золотой оттенки, а небо заполняется десятками разноцветных шаров. Для романтических путешественников возможен приватный полёт, а для семей предусмотрены специальные активности, включая детский «дневник археолога».

Атмосфера и впечатления

В Памуккале каждый найдёт что-то для себя: «Скамья примирения» для пар, археологические загадки для детей и фотогеничные места, где тени колонн образуют сердцевидный силуэт. Завершает путешествие бонус — сертификат «Покоритель Памуккале», выполненный в стиле античной монеты. Важная информация: