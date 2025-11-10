Мои заказы

Индивидуальный тур на воздушном шаре «Магия рассвета над Памуккале»

Откройте для себя Памуккале с высоты воздушного шара на рассвете и прогуляйтесь по античному Хиераполису — месту, где история и природа переплетаются в незабываемое путешествие.
Время начала: 01:00

Описание экскурсии

Хиераполис — город, где оживает история

Путешествие начинается с посещения Хиераполиса, древнего курорта Римской империи, основанного в 190 г. до н. э. Здесь вы узнаете о термальных источниках, которые привлекали императоров и патрициев, увидите Мартириум апостола Филиппа и познакомитесь с историей землетрясения 1334 года, превратившего город в руины. Гид раскроет тайны «Ворот Плутона» с их смертоносными испарениями, расскажет о бассейне длиной 128 метров и о том, почему его вода считалась целебной, а также покажет необычные уголки некрополя с усыпальницами, сохранившими древние фрески.

Полёт на воздушном шаре над Памуккале

На рассвете вас ждёт полёт продолжительностью 45–60 минут на высоте до 1000 м. С высоты открывается вид на белоснежные травертины, бассейн Клеопатры и руины античного города. В момент восхода солнца террасы окрашиваются в розовый и золотой оттенки, а небо заполняется десятками разноцветных шаров. Для романтических путешественников возможен приватный полёт, а для семей предусмотрены специальные активности, включая детский «дневник археолога».

Атмосфера и впечатления

В Памуккале каждый найдёт что-то для себя: «Скамья примирения» для пар, археологические загадки для детей и фотогеничные места, где тени колонн образуют сердцевидный силуэт. Завершает путешествие бонус — сертификат «Покоритель Памуккале», выполненный в стиле античной монеты. Важная информация:
  • В корзине до 20 человек, возможен приватный вариант.
  • Стоимость полёта оплачивается отдельно на месте.
  • После бронирования необходимо подтвердить количество участников не позднее чем за 8 часов до отправления, чтобы зарезервировать места в корзине воздушного шара.
  • Утром может быть прохладно — возьмите тёплую одежду.
  • Для прогулки по Хиераполису подготовьте удобную обувь, головной убор и купальные принадлежности.
  • Виды трансфера зависит от количества человек в группе.

Полет на воздушном шаре организуется рано утром около 5 утра, чтобы показать вам восход солнца с воздушного шара. Так что нам придется вылететь до 01:00 ночи.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Денизли
  • Травертины Памуккале
  • Деревня Памуккале
  • Древний город Хиераполис
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Полет на шаре - 100 евро с человека
  • Напитки и питание
  • Входные билеты в Памуккале
  • Входные билеты в бассейн Клеопатры
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Полет на воздушном шаре организуется рано утром около 5 утра, чтобы показать вам восход солнца с воздушного шара. Так что нам придется вылететь до 01:00 ночи.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • В корзине до 20 человек, возможен приватный вариант
  • Стоимость полёта оплачивается отдельно на месте
  • После бронирования необходимо подтвердить количество участников не позднее чем за 8 часов до отправления, чтобы зарезервировать места в корзине воздушного шара
  • Утром может быть прохладно - возьмите тёплую одежду
  • Для прогулки по Хиераполису подготовьте удобную обувь, головной убор и купальные принадлежности
  • Виды трансфера зависит от количества человек в группе
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

