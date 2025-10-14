Откройте для себя чудеса Памуккале с увлекательным туром из Бодрума, где вас ждут термальные источники и величественный древний город Иераполис.
Погрузитесь в историю, исследуя античные театры и римские бани, а затем насладитесь свободным временем для купания в знаменитом бассейне Клеопатры и посещения «Хлопкового замка» с его удивительными террасами!
Описание трансферПамуккале: лечебные источники и античные сокровища Памуккале — одно из самых интересных мест для посещения, если вы ищете сочетание достопримечательностей и захватывающих пейзажей. С этим туром из Бодрума вы сможете посетить знаковые места Памуккале и узнать их историю, а также расслабиться и насладиться лечебными свойствами термальных источников. Вас ждет двухчасовая поездка до Памуккале, где первым объектом станет древний город Иераполис — важный лечебный и духовный центр античности благодаря термальным источникам. Здесь вы увидите древний театр, храмы, некрополь и римские бани. По окончании экскурсии у вас будет три часа свободного времени, чтобы посетить античный бассейн Клеопатры. Не забудьте также увидеть «Хлопковый замок» — известняковую гору с террасами, заполненными термальной водой. Важная информация:
- При бронировании экскурсии указывайте, пожалуйста, актуальный номер для связи по Whats.
- App, по которому организатор может связаться с вами.
- Тур начинается с трансфера из вашего отеля в Бодруме. Комфортабельный автобус с кондиционером заберет вас утром и отвезет в Памуккале.
- С вами будет профессиональный гид, который предоставит важную информацию о посещаемых местах и окажет необходимую помощь.
- Рекомендуется взять с собой купальник, полотенце, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, головной убор, удобную обувь, деньги на личные расходы, бутылку воды и камеру.
- Посетителям запрещено носить обувь на белых травертиновых террасах, поэтому рекомендуется взять сумку для обуви. Подъем на террасы пологий и подходит большинству людей.
- Травертиновые террасы мелкие и не подходят для купания, но вы можете пройтись по ним. Для купания больше подходит бассейн Клеопатры, вход в который оплачивается на месте.
Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памуккале
- Иераполис
- Античный бассейн Клеопатры
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Русскоговорящий гид
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Завтрак
- Входной билет в «Памуккале» (Античный город Хиераполис, Белоснежные травертины) 30€
- Входной билет в «Античный бассейн Клеопатры» - 11€
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
14 окт 2025
Постараюсь быть максимально объективным. Памуккале - супер, бассейн Клеопатры закрыт (октябрь 2025), в остальном же: трансфер приехал раньше запланированного времени на 25 минут, будьте готовы, что вам будут звонить и
A
Anastasiia
3 окт 2025
Давно хотела попасть в Памуккале, и наконец осуществила свое намерение. Мне понравилось всё: безумно красивый белоснежный травертин, отличные фотографии, древний город Иераполис. Немного не хватило времени на город, пришлось пробежать
А
Анастасия
28 авг 2025
Экскурсия точно стоит помещения! Организация тура достаточно хорошая, было три гида в автобусе, говорящих на разных языках для своей аудитории. У нас был русскоговорящий гид Идрис, все подробно объяснял и
Входит в следующие категории Бодрума
