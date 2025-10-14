Мои заказы

Памуккале из Бодрума

Откройте для себя чудеса Памуккале с увлекательным туром из Бодрума, где вас ждут термальные источники и величественный древний город Иераполис.

Погрузитесь в историю, исследуя античные театры и римские бани, а затем насладитесь свободным временем для купания в знаменитом бассейне Клеопатры и посещения «Хлопкового замка» с его удивительными террасами!
4
3 отзыва
Описание трансфер

Памуккале: лечебные источники и античные сокровища Памуккале — одно из самых интересных мест для посещения, если вы ищете сочетание достопримечательностей и захватывающих пейзажей. С этим туром из Бодрума вы сможете посетить знаковые места Памуккале и узнать их историю, а также расслабиться и насладиться лечебными свойствами термальных источников. Вас ждет двухчасовая поездка до Памуккале, где первым объектом станет древний город Иераполис — важный лечебный и духовный центр античности благодаря термальным источникам. Здесь вы увидите древний театр, храмы, некрополь и римские бани. По окончании экскурсии у вас будет три часа свободного времени, чтобы посетить античный бассейн Клеопатры. Не забудьте также увидеть «Хлопковый замок» — известняковую гору с террасами, заполненными термальной водой. Важная информация:
  • При бронировании экскурсии указывайте, пожалуйста, актуальный номер для связи по Whats.
  • App, по которому организатор может связаться с вами.
  • Тур начинается с трансфера из вашего отеля в Бодруме. Комфортабельный автобус с кондиционером заберет вас утром и отвезет в Памуккале.
  • С вами будет профессиональный гид, который предоставит важную информацию о посещаемых местах и окажет необходимую помощь.
  • Рекомендуется взять с собой купальник, полотенце, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, головной убор, удобную обувь, деньги на личные расходы, бутылку воды и камеру.
  • Посетителям запрещено носить обувь на белых травертиновых террасах, поэтому рекомендуется взять сумку для обуви. Подъем на террасы пологий и подходит большинству людей.
  • Травертиновые террасы мелкие и не подходят для купания, но вы можете пройтись по ним. Для купания больше подходит бассейн Клеопатры, вход в который оплачивается на месте.

Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памуккале
  • Иераполис
  • Античный бассейн Клеопатры
Что включено
  • Трансфер от/до отеля
  • Русскоговорящий гид
  • Обед
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Завтрак
  • Входной билет в «Памуккале» (Античный город Хиераполис, Белоснежные травертины) 30€
  • Входной билет в «Античный бассейн Клеопатры» - 11€
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
Д
Дмитрий
14 окт 2025
Постараюсь быть максимально объективным. Памуккале - супер, бассейн Клеопатры закрыт (октябрь 2025), в остальном же: трансфер приехал раньше запланированного времени на 25 минут, будьте готовы, что вам будут звонить и
читать дальше

поторапливать с утра, лучше встать за час до поездки. Это не минус, просто факт. Гид - Идрис - скорее сопровождающий, а не гид. Наша экскурсия стоила 150 евро, с 200 долларов сдал сдачу 20 евро, на остаток сказал у него больше нет денег. Даже искать размен не стал. Впервые такое встречаю за три года путешествий вообще. Я на 5-6 евро не обеднею, но это бардак. Идрис Вам покажет, где находится туалет на остановке, где купить еду, но экскурсию не ведёт, о достопримечательностях не расскажет, в Памуккале с Вами не пойдёт. По факту Вы предоставлены сами себе и если арендуете машину и поедите самостоятельно, ваша поездка ничем не будет отличаться, кроме очень неудобных автобусов. Я высокий (182 см рост), и сидеть было скорее мучение. У жены сложилось такое же мнение, хоть они и не высокая. По пути было несколько рекламных локаций: оникс, вино, сладости. В итоге в Памуккале приехали в самое пекло. Благо, в октябре не так жарко, в июне был бы треш. На саму локацию нам дали 2,5 часа. На мой взгляд этого мало, успеваешь только самое основное. На час больше было бы оптимально. В целом, это не ужасная экскурсия, но когда видишь вокруг, что практически всё группы сопровождают, рассказывают о месте, устраивают интерактивы, а ты сам по себе бродишь - немного грустно.

A
Anastasiia
3 окт 2025
Давно хотела попасть в Памуккале, и наконец осуществила свое намерение. Мне понравилось всё: безумно красивый белоснежный травертин, отличные фотографии, древний город Иераполис. Немного не хватило времени на город, пришлось пробежать
читать дальше

его стремительно, и не получилось увидеть весь, он огромный. На мой взгляд не хуже Эфеса, с очень красивым амфитеатром, - для тех, кто любит развалины античных городов. Бассейн Клеопатры, к сожалению, был закрыт на реставрацию, и мы его не посетили. По пути заезжали в магазин оникса, очень красивые изделия из фасолита (разновидности оникса бежевого цвета с красивыми узорами) и султанита можно было увидеть и приобрести там. На обратном пути была дегустация вина из дыни, граната и шелковицы в местной винодельне (взяли похожее вино уже в duty free, очень вкусное, рекомендую). Экскурсия с гидами понравилась. Все четко организовано, только я хотя бы еще дополнительно часик погуляла по Иераполису. А так всё супер!

А
Анастасия
28 авг 2025
Экскурсия точно стоит помещения! Организация тура достаточно хорошая, было три гида в автобусе, говорящих на разных языках для своей аудитории. У нас был русскоговорящий гид Идрис, все подробно объяснял и
читать дальше

рассказывал, был доброжелателен. Трансфер организован качественно и без задержек. Обед включен в стоимость тура, что радует. Остались в восторге от природной красоты Памуккале. Кто любит античную архитектуру это подходящий вариант, 3 часа времени у вас займет прогулка по древнему Римскому городу - Иераполис. Единственный минус - жара и пекущее солнце, вход на гору Памуккале босыми ногами, местами идти больно, лучше брать с собой что-то типо чистых сланцев.

