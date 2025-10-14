читать дальше

поторапливать с утра, лучше встать за час до поездки. Это не минус, просто факт. Гид - Идрис - скорее сопровождающий, а не гид. Наша экскурсия стоила 150 евро, с 200 долларов сдал сдачу 20 евро, на остаток сказал у него больше нет денег. Даже искать размен не стал. Впервые такое встречаю за три года путешествий вообще. Я на 5-6 евро не обеднею, но это бардак. Идрис Вам покажет, где находится туалет на остановке, где купить еду, но экскурсию не ведёт, о достопримечательностях не расскажет, в Памуккале с Вами не пойдёт. По факту Вы предоставлены сами себе и если арендуете машину и поедите самостоятельно, ваша поездка ничем не будет отличаться, кроме очень неудобных автобусов. Я высокий (182 см рост), и сидеть было скорее мучение. У жены сложилось такое же мнение, хоть они и не высокая. По пути было несколько рекламных локаций: оникс, вино, сладости. В итоге в Памуккале приехали в самое пекло. Благо, в октябре не так жарко, в июне был бы треш. На саму локацию нам дали 2,5 часа. На мой взгляд этого мало, успеваешь только самое основное. На час больше было бы оптимально. В целом, это не ужасная экскурсия, но когда видишь вокруг, что практически всё группы сопровождают, рассказывают о месте, устраивают интерактивы, а ты сам по себе бродишь - немного грустно.