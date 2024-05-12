1 чел.
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Индивидуальная
11 часов
Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале
Исследовать руины древнего города, искупаться в бассейне Клеопатры и оценить «восьмое чудо света»
Начало: У вашего отеля
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€900 за всё до 6 чел.
Групповая
14 часов
Путешествие в Памуккале из Бодрума: травертины, история и лечебные воды
Погрузитесь в мир удивительной красоты Памуккале, где вас ждут не только знаменитые травертины, но и богатая история
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Пятница
14 июня в 06:00
17 июня в 06:00
€55 за человека
Групповая
14 часов
Экскурсия Памуккале из Бодрума: удивительное путешествие в Хлопковую крепость
Памуккале, или Хлопковая крепость, - это уникальное природное явление, которое можно увидеть, отправившись на групповую экскурсию из Бодрума
Расписание: Понедельник в 06:00
$78 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлесь12 мая 2024Из Бодрума - в античный Иераполис и ПамуккалеИльмира очень профессиональный гид хорошо знающий историю. Замечательно преподносит информацию! Рекомендуем!
- ААнастасия3 мая 2023Из Бодрума - в античный Иераполис и ПамуккалеПоездка в Эфес вместе с Ильмирой получилась максимально насыщенной и интересной. С самого начала пути Ильмира познакомила нас с историей
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Памуккале»
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