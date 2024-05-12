Экскурсии в Памуккале из Бодрума

Найдено 3 экскурсии в категории «Памуккале» в Бодруме, цены от €55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале
Исследовать руины древнего города, искупаться в бассейне Клеопатры и оценить «восьмое чудо света»
Начало: У вашего отеля
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
900 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Памуккале из Бодрума
Групповая
14 часов
8 отзывов
Путешествие в Памуккале из Бодрума: травертины, история и лечебные воды
Погрузитесь в мир удивительной красоты Памуккале, где вас ждут не только знаменитые травертины, но и богатая история
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Пятница
14 июня в 06:00
17 июня в 06:00
55 за человека
Памуккале из Бодрума
Групповая
14 часов
Экскурсия Памуккале из Бодрума: удивительное путешествие в Хлопковую крепость
Памуккале, или Хлопковая крепость, - это уникальное природное явление, которое можно увидеть, отправившись на групповую экскурсию из Бодрума
Расписание: Понедельник в 06:00
$78 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олесь
    12 мая 2024
    Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале
    Ильмира очень профессиональный гид хорошо знающий историю. Замечательно преподносит информацию! Рекомендуем!
  • А
    Анастасия
    3 мая 2023
    Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале
    Поездка в Эфес вместе с Ильмирой получилась максимально насыщенной и интересной. С самого начала пути Ильмира познакомила нас с историей
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    Турции, а уже на подъезде мы начали погружаться в детали, связанные непосредственно с ключевыми точками пути: домом Девы Марии, самим античным городом, его термами, амфитеатром, библиотекой Цейса, а также Храмом Артемиды. Перед глазами оживали легендарные имена, разворачивались исторические события - настолько гид замечательный рассказчик. Отдельно хочется сказать о водителе - стиль езды очень комфортный, аккуратный, при этом мы прекрасно уложились в то время, которое и было запланировано на экскурсию. В общем, отличные впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Памуккале»

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Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июне 2024
Сейчас в Бодруме в категории "Памуккале" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 900. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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