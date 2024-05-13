Главные экскурсионные места в Бодруме

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные места» в Бодруме, цены от €55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Бодрум
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Бодруму: от древних чудес до живописных видов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бодрума: от древних руин до бело-голубых домиков, насыщенная история и культура ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180 за всё до 10 чел.
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
37 отзывов
Бодрум: где история встречается с красотой, от древности до наших дней
Откройте для себя волшебство Бодрума, где каждый шаг открывает страницу истории, а каждый поворот дарит новые впечатления
Начало: У античного театра
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
225 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Памуккале из Бодрума
Групповая
14 часов
8 отзывов
Путешествие в Памуккале из Бодрума: травертины, история и лечебные воды
Погрузитесь в мир удивительной красоты Памуккале, где вас ждут не только знаменитые травертины, но и богатая история
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Пятница
10 июня в 06:00
14 июня в 06:00
55 за человека
Памуккале из Бодрума
Групповая
14 часов
Экскурсия Памуккале из Бодрума: удивительное путешествие в Хлопковую крепость
Памуккале, или Хлопковая крепость, - это уникальное природное явление, которое можно увидеть, отправившись на групповую экскурсию из Бодрума
Расписание: Понедельник в 06:00
$78 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    13 мая 2024
    Добро пожаловать в Бодрум
    чудесная прогулка по Бодруму!!! Лали прекрасный гид, с заботой и вниманием к каждой нашей просьбе провела нас по улочкам города и показала все самое интересное, ☺️ спасибо, вспоминаем наш маршрут листая фото дочки❤️❤️❤️
  • М
    Мария
    20 апреля 2024
    Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
    Очень понравилась экскурсия, материал был подан доступно, интересно. маршрут подобран идеально,я обожаю пешие прогулки! Удалось познакомиться с историей города,посетить много исторических мест,красивых улочек Бодрума. Благодарю Джемиля!
  • М
    Марина
    29 октября 2023
    Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
    Замечательная экскурсия! Джемиль открывает секреты города,и древние и современные! Экскурсия была очень познавательна и комфортна,мы узнали много нового и в
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    плане древней истории и в истории недавнего времени,несмотря на то,что в Бодруме были не в первый раз. Кроме того,Джемиль помог нам приобрести билеты на паром до Коса,по нашей просьбе. В следующую поездку мы обязательно возьмем экскурсию с Джемилем.

  • А
    Анна
    11 октября 2023
    Добро пожаловать в Бодрум
    Экскурсия позволяет познакомиться с Бодрумом, отлично подойдет тем, кто приехал в этот город впервые. Мы остались довольны экскурсией, прекрасно провели
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    время! Гид рассказывает о городе доступно, не углубляясь в перечисление дат и исторических событий. По договоренности экскурсия проводится как в пешем формате, так и на автомобиле. Лале с вниманием относится к пожеланиям туристов и старается проконсультировать по всем интересующим вопросам.

    Экскурсия позволяет познакомиться с Бодрумом, отлично подойдет тем, кто приехал в этот город впервые. Мы осталисьЭкскурсия позволяет познакомиться с Бодрумом, отлично подойдет тем, кто приехал в этот город впервые. Мы осталисьЭкскурсия позволяет познакомиться с Бодрумом, отлично подойдет тем, кто приехал в этот город впервые. Мы осталисьЭкскурсия позволяет познакомиться с Бодрумом, отлично подойдет тем, кто приехал в этот город впервые. Мы остались
  • И
    Ирина
    2 сентября 2023
    Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
    Знающий экскурсовод, с опытом работы с различными людьми и знаниями, чтобы ответить на наши многочисленные вопросы на разные темы. Хороший обзор города и его истории 👍
    Знающий экскурсовод, с опытом работы с различными людьми и знаниями, чтобы ответить на наши многочисленные вопросыЗнающий экскурсовод, с опытом работы с различными людьми и знаниями, чтобы ответить на наши многочисленные вопросыЗнающий экскурсовод, с опытом работы с различными людьми и знаниями, чтобы ответить на наши многочисленные вопросыЗнающий экскурсовод, с опытом работы с различными людьми и знаниями, чтобы ответить на наши многочисленные вопросы

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Популярные места»

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Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июне 2024
Сейчас в Бодруме в категории "Популярные места" можно забронировать 4 экскурсии от 55 до 225. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
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