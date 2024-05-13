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плане древней истории и в истории недавнего времени,несмотря на то,что в Бодруме были не в первый раз. Кроме того,Джемиль помог нам приобрести билеты на паром до Коса,по нашей просьбе. В следующую поездку мы обязательно возьмем экскурсию с Джемилем.