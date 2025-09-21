Погрузитесь в незабываемое приключение с однодневным туром из Бодрума в Дальян, где вас ждёт расслабляющее путешествие на лодке по живописной реке.
Откройте для себя древние гробницы, насладитесь купанием на Черепашьем пляже и расслабьтесь в целебных грязевых ваннах. Этот тур подарит вам множество ярких впечатлений и приятных воспоминаний!
Описание водной прогулкиОткройте для себя Дальян: от древних гробниц до грязевых ванн Этот однодневный тур из Бодрума в Дальян предлагает уникальную возможность насладиться красотой реки Дальян. Во время расслабляющего путешествия на лодке вы сможете увидеть древние гробницы, высеченные в скалах вдоль берега, и насладиться живописными бухтами. Первая остановка будет в заливе Гекова, где вы сможете насладиться легким завтраком в спокойной атмосфере. Затем автобус доставит вас в порт, откуда вы отправитесь на просторной лодке, чтобы исследовать реку с её пышной растительностью и яркой флорой. Гид расскажет об истории древних гробниц, которые вы увидите на скалах. Следующей остановкой станет Черепаший пляж — одно из самых известных мест страны, где можно купаться в пресной речной воде и в водах Эгейского моря. У вас будет свободное время для отдыха на песке, и, возможно, вам повезет увидеть знаменитых черепах Каретта-Каретта. После обеда вы посетите грязевые ванны в Дальяне, известные своими целебными свойствами, где сможете расслабиться и весело провести время. Важная информация:
- Тур начинается утром. Комфортабельный, оборудованный кондиционером транспорт заберет вас из вашего отеля и доставит к первой остановке.
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App, по которому организатор может связаться с вами.
- Возьмите с собой: Купальник, полотенце, головной убор и солнцезащитные очки, а также крем от солнца. Рекомендуем обувь с нескользящей подошвой.
- Также возьмите деньги на личные расходы, например, на профессиональные фотографии.
- Посещение грязевых ванн не рекомендуется для младенцев, людей с сердечными заболеваниями и беременных женщин из-за высокой температуры воды.
- Посещение грязевых ванн и термальных бассейнов по желанию.
Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Грязевые ванны в Дальяне
- Пляж Изтузу
- Скальные гробницы
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Русскоговорящий гид
- Прогулка на яхте
- Входные билеты
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Завтрак
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
21 сен 2025
В описании было заявлено, что экскурсия длится 10 часов и с 16 до 17 часов мы будем в своих отелях, но на деле мы до них добрались только к 20:30,
Входит в следующие категории Бодрума
