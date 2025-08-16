Откройте Бодрум в сопровождении русскоязычного гида: от античных руин и средневекового замка до османских мельниц и старого города, завершив прогулку дегустацией турецких сладостей.
Описание экскурсииПутешествие по истории Бодрума Экскурсия начнётся с Бодрумского замка, возведённого рыцарями-госпитальерами в XV веке. Сегодня его стены хранят экспозиции музея подводной археологии, а виды с башен открывают панораму на город и море. Следующая остановка — Античный театр, построенный в IV веке до н. э. Он вмещал более 13 тысяч зрителей и использовался для представлений, гладиаторских боёв и собраний горожан. Затем вы увидите Ворота Миндоса, сохранившиеся со времён осады города войсками Александра Македонского. Эти руины — редкий памятник античной оборонительной архитектуры. Османское наследие представят ветряные мельницы XVIII–XIX веков на холме Гёктепе, где когда-то мололи зерно для всего региона. В завершение прогулки вас ждёт посещение магазина, где готовят турецкие сладости по рецептам XIX века — отличная возможность попробовать традиционный лукум. Важная информация:
- Трансфер: для 1-3 человека предоставляется автомобиль, для 4–7 человек — минивэн, для 8–15 человек — микроавтобус.
- Рекомендуется надеть лёгкую удобную обувь и взять головной убор.
- Для оплаты входного билета в замок в кассе принимают только турецкие лиры.
Экскурсии проводятся в 7:00, 8:00, 9:00, 15:00, 16:00, 17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Амфитеатр Бодрума
- Ворота Миндоса
- Мельницы Бодрума
- Старый город (центр города Бодрум)
- Крепость Св. Петра
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входной билет в замок - 23 евро
- Напитки
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Oksana
16 авг 2025
Экскурсия не стоит этих денег. Она вообще не стоит никаких денег. Абсолютно скучная и неинтересная. Гид с трудом говорит на русском языке. Для обывателя терпимо, для экскурсовода абсолютно неприемлемо. Информацией
Н
Наталья
16 авг 2025
П
Павел
14 авг 2025
По факту экскурсии, как таковой не было, был прислан турок плохо владеющий не только русским языком, но и в принципе темой экскурсии, да милый дядечка, но за это не платят по 300 евро. По трансферу вопросов нет. Заезд в стандартный магазин втридорога был опционален. В итоге сильно смазанное впечатление о городе.
А
Антон
18 июл 2025
На экскурсии мы посетили Крепость Петра, музей подводной археологии, врата Миндоса, амфитеатр, ветряные мельницы. Экскурсовод, Бора, очень приятный в общении, прекрасно говорит по-русски, рассказал много интересного об объектах экскурсии и
И
Игорь
12 апр 2025
11.04 у нас была индивидуальная историческая экскурсия по г Бодрум. В назначенное время за нами приехал водитель на комфортном минивэне Мерседес и мы отправились в путешествие. По дороге подхватили экскурсовода
Д
Дмитрий
4 апр 2025
Экскурсия достойная! Я сам в России работаю гидом и могу сказать, что гид Мазлум хорошо рассказывает историю и качественно проводит экскурсию, на хорошем русском языке. Вся экскурсия была на авто, мы посетили крепость, медьницы, ворота Миндоса, театр. В мавзаолей не поехали, сами так решили, он сильно разрушен землятрясениями прошлых лет. Реклмендую.
