читать дальше

Бору. Сначала мы оказались на набережной Бодрума около исторического Мовзолня и крепости. Бора очень интересно рассказывал. Мы обошли всю крепость с интересными историческими достопримечательностями и находками поднятыми со дна моря. После крепости Бора в местном колоритном кафе угостил нас вкусным турецким кофе, а дочь - вкусным мороженым. Отдохнув и насытившись национальным ароматом кофе на набережной Марины и насмотревшись на красивые яхты мы двинулись дальше в путь. Нас ждали исторические мельницы, античный театр, в котором до сих пор проводятся мероприятия и поездки по красивому городу Бодруму, расположенному между высокими холмами с одной стороны и живописной морской бухтой с другой. Нам все очень понравилось. Экскурсию длилась около 4 часов. Ее смешанный формат - пешком и на есть не дали нам сильно устать. И мы в прекрасном настроении, узнав много всего нового вернулись в отель. Что удивительно: дочери 10 лет. Она не очень любит экскурсии. Но здесь была довольна и рассказывала вечером о запомнившихся ей исторических фактах. Благодарны Боре!