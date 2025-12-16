Мои заказы

Замок Святого Петра – экскурсии в Бодруме

Найдено 3 экскурсии в категории «Замок Святого Петра» в Бодруме, цены от €200, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Добро пожаловать в Бодрум
Пешая
3 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Бодрум
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бодрума: от древних руин до бело-голубых домиков, насыщенная история и культура ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Бодрум
Пешая
3.5 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Бодрум
Бодрум очарует вас своими цветущими улицами, белыми домами и морскими панорамами. Узнайте историю Галикарнаса и насладитесь видами с Белых ветряных мельниц
Завтра в 09:30
18 дек в 09:30
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Бодруму
На микроавтобусе
3 часа
-
5%
6 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Бодруму
Начало: Ваш отель
Расписание: Экскурсии проводятся в 7:00, 8:00, 9:00, 15:00, 16:00, 17:00
€399€420 за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Замок Святого Петра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бодруме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Бодрум
  2. Знакомьтесь, Бодрум
  3. Индивидуальная обзорная экскурсия по Бодруму
Какие места ещё посмотреть в Бодруме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Памуккале
Сколько стоит экскурсия по Бодруму в декабре 2025
Сейчас в Бодруме в категории "Замок Святого Петра" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 399 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.4 из 5
Забронируйте экскурсию в Бодруме на 2025 год по теме «Замок Святого Петра», 94 ⭐ отзыва, цены от €200. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль