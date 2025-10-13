Откройте для себя древний Эфес с увлекательным туром из Бодрума, где вас ждут потрясающие виды, уникальная архитектура и богатая история.
Посетите очаровательный город Сельчук, попробуйте традиционные турецкие сладости и исследуйте знаменитые руины, включая храм Артемиды и Библиотеку Цельса. Не упустите возможность увидеть Дом Девы Марии — место, наполненное духовной атмосферой!
Описание экскурсииПогружение в историю: экскурсия в древний Эфес из Бодрума Максимально используйте свой отпуск, отправившись в увлекательную экскурсию в древний город Эфес. Наш тур из Бодрума позволяет избежать толпы и насладиться уникальной атмосферой Эфеса, раскрывая его богатую историю. Вы сможете насладиться потрясающими видами, восхитительной архитектурой и осмотреть известные достопримечательности в рамках однодневной экскурсии. Вас ждет остановка в очаровательном городе Сельчук, знаменитом традиционным производством турецких сладостей. Вы посетите местную фабрику, где сможете попробовать различные варианты десерта и приобрести их на память. Экскурсия продолжится с посещения руин храма Артемиды, одного из семи чудес древнего мира, о значении которого вам расскажет гид. Затем вы отправитесь в Эфес, который во времена Римской империи был вторым по значимости городом после Рима. Здесь вы сможете исследовать древние улицы, храмы и общественные пространства, сохранившиеся веками. Вы увидите знаменитую Библиотеку Цельса, один из символов города, и узнаете об истории Эфеса как процветающего центра торговли и культуры. Также вы посетите Дом Девы Марии — важное христианское место, где, согласно традиции, она провела свои последние дни. Здесь вы сможете насладиться природой, сделать красивые фотографии и узнать интересные факты об этом месте. Важная информация:
- Утром комфортабельный и современный транспорт заберет вас из вашего отеля в Бодруме.
- Профессиональный гид встретит вас в автобусе и расскажет окончательные детали этого удивительного экскурсионного опыта.
- При бронировании экскурсии указывайте, пожалуйста, актуальный номер для связи по Whats.
- App.
- Экскурсия в Эфес включает в себя много пеших прогулок, поэтому удобная обувь обязательна.
- Наденьте удобную одежду, возьмите головной убор (обязательно), солнцезащитные очки и крем от солнца.
- Возьмите с собой бутылку воды, чтобы поддерживать водный баланс во время экскурсии.
- Возьмите деньги на личные расходы и камеру для потрясающих фотографий.
- Вы можете попросить упакованный завтрак в вашем отеле или купить его в ресторане.
- Людям с трудностями при ходьбе будет сложно принять участие в экскурсии.
- Маленькие дети также могут не справиться с такой прогулкой.
- Хотя некоторые улицы Эфеса могут быть удобными для инвалидных и детских колясок, это так не на всех участках, что может вызвать трудности для маломобильных людей.
- Беременным женщинам также может быть слишком утомительно.
Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Сельчук
- Город Эфес
- Старые фонтаны
- Мраморные статуи
- Библиотека Цельса
- Храм Артемиды
- Дом Девы Марии
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Русскоговорящий гид
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
- Напитки во время экскурсии
- Входной билет в Дом Девы Марии
- Входной билет древнего города Эфес (40 eur)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
13 окт 2025
Были на экскурсии в Эфесе. Очень понравился этот тур. Команда работала профессионально.
М
Мария
10 окт 2025
Половина программы не была осуществлена. Возможно, что за дополнительную плату вас свозят еще куда-нибудь, но список мест из программы можно разделить на два смело
A
Anastasiia
3 окт 2025
Была на экскурсии в конце сентября. Очень понравился сам город Эфес с его развалинами, в музее археологии нам показали видеоролик, как Эфес выглядел в древности. Завезли в Храм Артемиды, на
Н
Наталья
23 сен 2025
Мало времени получается на главную достопримечательность горд эфес большой очень интересный, но много времени занимают заезды в магазины и кафе те что за доп плату. По информации рассказам об обьекте то же маловато. Вообще гиды стали меньше давать информации о стране. По времени и организации все четко.
Входит в следующие категории Бодрума
