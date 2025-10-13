Мои заказы

Эфес и дом Девы Марии

Откройте для себя древний Эфес с увлекательным туром из Бодрума, где вас ждут потрясающие виды, уникальная архитектура и богатая история.

Посетите очаровательный город Сельчук, попробуйте традиционные турецкие сладости и исследуйте знаменитые руины, включая храм Артемиды и Библиотеку Цельса. Не упустите возможность увидеть Дом Девы Марии — место, наполненное духовной атмосферой!
3.8
4 отзыва
Описание экскурсии

Погружение в историю: экскурсия в древний Эфес из Бодрума Максимально используйте свой отпуск, отправившись в увлекательную экскурсию в древний город Эфес. Наш тур из Бодрума позволяет избежать толпы и насладиться уникальной атмосферой Эфеса, раскрывая его богатую историю. Вы сможете насладиться потрясающими видами, восхитительной архитектурой и осмотреть известные достопримечательности в рамках однодневной экскурсии. Вас ждет остановка в очаровательном городе Сельчук, знаменитом традиционным производством турецких сладостей. Вы посетите местную фабрику, где сможете попробовать различные варианты десерта и приобрести их на память. Экскурсия продолжится с посещения руин храма Артемиды, одного из семи чудес древнего мира, о значении которого вам расскажет гид. Затем вы отправитесь в Эфес, который во времена Римской империи был вторым по значимости городом после Рима. Здесь вы сможете исследовать древние улицы, храмы и общественные пространства, сохранившиеся веками. Вы увидите знаменитую Библиотеку Цельса, один из символов города, и узнаете об истории Эфеса как процветающего центра торговли и культуры. Также вы посетите Дом Девы Марии — важное христианское место, где, согласно традиции, она провела свои последние дни. Здесь вы сможете насладиться природой, сделать красивые фотографии и узнать интересные факты об этом месте. Важная информация:
  • Утром комфортабельный и современный транспорт заберет вас из вашего отеля в Бодруме.
  • Профессиональный гид встретит вас в автобусе и расскажет окончательные детали этого удивительного экскурсионного опыта.
  • При бронировании экскурсии указывайте, пожалуйста, актуальный номер для связи по Whats.
  • App.
  • Экскурсия в Эфес включает в себя много пеших прогулок, поэтому удобная обувь обязательна.
  • Наденьте удобную одежду, возьмите головной убор (обязательно), солнцезащитные очки и крем от солнца.
  • Возьмите с собой бутылку воды, чтобы поддерживать водный баланс во время экскурсии.
  • Возьмите деньги на личные расходы и камеру для потрясающих фотографий.
  • Вы можете попросить упакованный завтрак в вашем отеле или купить его в ресторане.
  • Людям с трудностями при ходьбе будет сложно принять участие в экскурсии.
  • Маленькие дети также могут не справиться с такой прогулкой.
  • Хотя некоторые улицы Эфеса могут быть удобными для инвалидных и детских колясок, это так не на всех участках, что может вызвать трудности для маломобильных людей.
  • Беременным женщинам также может быть слишком утомительно.

Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Сельчук
  • Город Эфес
  • Старые фонтаны
  • Мраморные статуи
  • Библиотека Цельса
  • Храм Артемиды
  • Дом Девы Марии
Что включено
  • Трансфер от/до отеля
  • Русскоговорящий гид
  • Обед
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
  • Напитки во время экскурсии
  • Входной билет в Дом Девы Марии
  • Входной билет древнего города Эфес (40 eur)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
1
В
Виктория
13 окт 2025
Были на экскурсии в Эфесе. Очень понравился этот тур. Команда работала профессионально.
М
Мария
10 окт 2025
Половина программы не была осуществлена. Возможно, что за дополнительную плату вас свозят еще куда-нибудь, но список мест из программы можно разделить на два смело
A
Anastasiia
3 окт 2025
Была на экскурсии в конце сентября. Очень понравился сам город Эфес с его развалинами, в музее археологии нам показали видеоролик, как Эфес выглядел в древности. Завезли в Храм Артемиды, на
читать дальше

месте которого стоит одна колонна, мы конечно же сфотографировались на фоне одного из семи чудес света. По пути заезжали в ювелирный магазин и магазин турецких сладостей, эта часть программы была мне менее интересна. В Дом Девы Марии все желающие тоже съездили, это была дополнительная опция за дополнительную плату, я ее не выбрала. В целом довольна этим экскурсионным бюро, у него самые низкие цены на поездки, а качество проведения экскурсий, думаю, у всех одинаковое. Гиды были турки, Идрис прекрасно говорил на русском. Половина группы англоговорящая, с ними работала великолепная Эмми, позитивная и заряжающая радостью. Рекомендую всем, кто любит историю и археологию!

Н
Наталья
23 сен 2025
Мало времени получается на главную достопримечательность горд эфес большой очень интересный, но много времени занимают заезды в магазины и кафе те что за доп плату. По информации рассказам об обьекте то же маловато. Вообще гиды стали меньше давать информации о стране. По времени и организации все четко.

Входит в следующие категории Бодрума

