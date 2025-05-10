Вас ждёт захватывающее путешествие по лелегскому маршруту в Бодруме. Этот треккинг проведёт через сосновые леса и оливковые рощи, открывая древние руины и акрополь. Узнайте о жизни лелегов, первых обитателей региона, и насладитесь уникальными природными пейзажами. Маршрут подходит для всех уровней подготовки и не требует специальной экипировки. Это идеальная возможность погрузиться в историю и насладиться природой Бодрума

Описание экскурсии

Знакомство с древними цивилизациями

По словам великого Гомера, первое официальное упоминание Бодрума в летописях связано с союзными лелегами, которые пошли на войну с троянцами. Они же, по словам первого в мире географа Страбона, «зарабатывали себе на жизнь пиратством». Так кто же такие, эти лелеги? Вы отправитесь на прогулку-знакомство с невероятной историей окрестностей Бодрума и на встречу с наследием самого раннего населения древней Греции.

Треккинг по горному Бодруму

Начало этой истории ждет нас на живописных холмах Бодрума, в гуще оливковых деревьев и хвойных лесов. Мы отправимся по пешей тропе «Лелегского маршрута»: ее окрестности густо заросли, поэтому без проводника легко сбиться с пути.

Я встречу вас в деревне Каздереси (Конаджык), и в общей сложности мы пройдем 15 километров (около 4-5 часов пути), держа направление в сторону Гебе Клисе (Торбы). По пути нам встретятся сооружения древнего города Педаса, Беременная церковь, руины скальных границ и каменные стены, уцелевшие благодаря уникальным фортификационным техникам, которыми славились лелеги. А еще ароматные сосновые леса, красивая тропа, которая никогда не видит солнца, пруды, где можно застать животных на водопое, и покинутая деревня, о печальной истории которой я вам тоже обязательно расскажу.

Треккинг подойдет для людей любого уровня подготовки, даже без опыта восхождений, и не требует специальной экипировки.

Организационные детали