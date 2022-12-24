По следам древней цивилизации: лелегский маршрут

Трекинг по горным окрестностям Бодрума в поисках наследия лелегов

Если вы думаете, что курортный Бодрум знаменит только своими изысканными домами, узкими улочками и огнями темно-синих бухт, то совершаете большую ошибку! Я приглашаю вас на трекинг по следам самого раннего населения Древней Греции — лелегов, живших здесь много веков назад. Вы преодолеете 15 километров среди сосновых лесов и оливковых рощ. А по пути обнаружите старинный город Педас, Акрополь и руины скальных гробниц.
По следам древней цивилизации: лелегский маршрут
По следам древней цивилизации: лелегский маршрут
По следам древней цивилизации: лелегский маршрут
По следам древней цивилизации: лелегский маршрут
По следам древней цивилизации: лелегский маршрут
По следам древней цивилизации: лелегский маршрут
По следам древней цивилизации: лелегский маршрут
По следам древней цивилизации: лелегский маршрут
По следам древней цивилизации: лелегский маршрут
По следам древней цивилизации: лелегский маршрут
По следам древней цивилизации: лелегский маршрут
По следам древней цивилизации: лелегский маршрут
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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с древними цивилизациями

По словам великого Гомера, первое законное упоминание Бодрума в летописях связано с союзными Лелегами, которые пошли на войну с троянцами. Они же, по словам первого в мире географа Страбона, «зарабатывали себе на жизнь пиратством». Так кто же такие, эти лелеги? Я приглашаю вас на прогулку-знакомство с невероятной историей окрестностей Бодрума и встречу с наследием самого раннего населения древней Греции, жившем здесь много веков назад.

Трекинг по горному Бодруму

Начало этой истории ждет нас на живописных холмах Бодрума, в гуще оливковых деревьев и хвойных лесов. Мы отправимся по пешей тропе «Лелегского маршрута», ее окрестности густо заросли, поэтому без проводника легко сбиться с пути.
Я встречу вас в деревне Каздереси (Конаджык) и в общей сложности мы пройдем 15 километров (около 4-5 часов пути), держа направление в сторону Гебе Клисе (Торбы). По пути нам встретятся сооружения древнего города Педаса, Беременная церковь, руины скальных границ и каменные стены, уцелевшие благодаря уникальным фортификационным техникам, которыми славились лелеги. А еще ароматные сосновые леса, красивая тропа, которая никогда не видит солнца, пруды, где можно застать животных на водопое, и покинутая деревня, о печальной истории которой я вам тоже обязательно расскажу.

Трекинг подойдет для людей любого уровня подготовки, даже без опыта восхождений, и не требует специальной экипировки.

Организационные детали

  • До стартовой точки в деревне Конаджик вы добираетесь самостоятельно. Или я заберу вас на своем автомобиле из отеля и привезу обратно. Стоимость трансфера — 125 €.
  • Кроме одежды и удобной обуви, возьмите с собой документы, телефон, деньги, перекус, воду и солнцезащитный крем
  • По вашему желанию маршрут может быть изменен, я могу показать несколько других троп

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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