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Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут

Откройте для себя древний мир Бодрума на лелегском маршруте. Увлекательный треккинг через историю и природу ждёт вас
Вас ждёт захватывающее путешествие по лелегскому маршруту в Бодруме. Этот треккинг проведёт через сосновые леса и оливковые рощи, открывая древние руины и акрополь. Узнайте о жизни лелегов, первых обитателей региона, и насладитесь уникальными природными пейзажами. Маршрут подходит для всех уровней подготовки и не требует специальной экипировки. Это идеальная возможность погрузиться в историю и насладиться природой Бодрума
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальный исторический маршрут
  • 🏛️ Древние руины и акрополь
  • 🌲 Живописные природные пейзажи
  • 👣 Подходит для всех уровней подготовки
  • 📜 Узнайте о жизни древних лелегов
Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут

Что можно увидеть

  • Педас
  • Акрополь
  • Руины скальных гробниц

Описание экскурсии

Знакомство с древними цивилизациями

По словам великого Гомера, первое официальное упоминание Бодрума в летописях связано с союзными лелегами, которые пошли на войну с троянцами. Они же, по словам первого в мире географа Страбона, «зарабатывали себе на жизнь пиратством». Так кто же такие, эти лелеги? Вы отправитесь на прогулку-знакомство с невероятной историей окрестностей Бодрума и на встречу с наследием самого раннего населения древней Греции.

Треккинг по горному Бодруму

Начало этой истории ждет нас на живописных холмах Бодрума, в гуще оливковых деревьев и хвойных лесов. Мы отправимся по пешей тропе «Лелегского маршрута»: ее окрестности густо заросли, поэтому без проводника легко сбиться с пути.
Я встречу вас в деревне Каздереси (Конаджык), и в общей сложности мы пройдем 15 километров (около 4-5 часов пути), держа направление в сторону Гебе Клисе (Торбы). По пути нам встретятся сооружения древнего города Педаса, Беременная церковь, руины скальных границ и каменные стены, уцелевшие благодаря уникальным фортификационным техникам, которыми славились лелеги. А еще ароматные сосновые леса, красивая тропа, которая никогда не видит солнца, пруды, где можно застать животных на водопое, и покинутая деревня, о печальной истории которой я вам тоже обязательно расскажу.

Треккинг подойдет для людей любого уровня подготовки, даже без опыта восхождений, и не требует специальной экипировки.

Организационные детали

  • До стартовой точки в деревне Конаджик вам нужно добраться самостоятельно. Или я заберу вас на своем автомобиле из отеля и привезу обратно. Стоимость трансфера в одну строну — 100 €.
  • Кроме одежды и удобной обуви возьмите с собой документы, телефон, деньги, перекус, воду и солнцезащитный крем
  • По вашему желанию маршрут может быть изменен, я могу показать несколько других троп

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Конаджык в месточке Каз дереси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Апполон
Апполон — ваш гид в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 802 туристов
Я — лицензированный гид-экскурсовод по всей Турции. С 2007 года работаю на фрилансе. Буду погружать вас в историю и культуру Турции, рассказывать о достопримечательностях, истории и культуре разных городов. Сделаю
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так, чтобы вокруг вас были не старые камни и красивые здания, а ожили интересные истории и персонажи. Готов помочь вам открыть истинную сущность Турции. Если хотите весело и познавательно провести время — обращайтесь! До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Лариса
Совершили семьей маршрут с Джемилем. Выбрали маршрут непростой, для подготовленных. В общей сложности он занял 4-4,5 часа. Не так сложно было восхождение (по крайней мере для нас, занимающихся спортом). Спуск
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вниз был достаточно экстримален, камни буквально выскальзывали из под ног. Поэтому обязательно удобная обувь и длинные штаны (много колючего кустарника). Вода! Но завораживающие виды и фитнес нагрузка после объедаловки в отеле были прекрасным времяпрепровождением! Нам всё понравилось! Джемиль очень позитивный гид, готовый рассказать и об истории. Можно выбрать маршрут легче.

Совершили семьей маршрут с Джемилем. Выбрали маршрут непростой, для подготовленных. В общей сложности он занял 4-4,5
Совершили семьей маршрут с Джемилем. Выбрали маршрут непростой, для подготовленных. В общей сложности он занял 4-4,5
Совершили семьей маршрут с Джемилем. Выбрали маршрут непростой, для подготовленных. В общей сложности он занял 4-4,5
Совершили семьей маршрут с Джемилем. Выбрали маршрут непростой, для подготовленных. В общей сложности он занял 4-4,5
Совершили семьей маршрут с Джемилем. Выбрали маршрут непростой, для подготовленных. В общей сложности он занял 4-4,5
Совершили семьей маршрут с Джемилем. Выбрали маршрут непростой, для подготовленных. В общей сложности он занял 4-4,5
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в
Великолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящему профессиональным повествованием об истории Карии, современной Турции, природе и быте коренных жителей. И конечно потрясающие виды по пути! Рекомендуем прислушаться к советам Джамиля и выходить пораньше с утра, это отдельное удовольствие идти по утренней прохладе)
Великолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящему
Великолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящему
Великолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящему
Великолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящему
Великолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящему
Великолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящему
Великолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящему
Великолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящему
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Ю
Джемаль отлично понял, что мы хотим и провел познавательный трекинг по живописному маршруту. Обязательно воспользуемся ещё раз его услугами.
Джемаль отлично понял, что мы хотим и провел познавательный трекинг по живописному маршруту. Обязательно воспользуемся ещё раз его услугами.
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О
Все прошло замечательно. Встретились во время, заранее все обговорив.
Насмотрелись красоты, надышались чудесным воздухом. И конечно прошли очень много шагов.
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Е
Это была отличная идея отправиться на прогулку по треккингтропе в Бодруме.
Пожалуй, это была самая интересная активность за время нашего отдыха в мае.
Джемиль интересный человек, ответственный гид и приятный собеседник.
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