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Описание
Что вас ожидает
Знакомство с древними цивилизациями
По словам великого Гомера, первое законное упоминание Бодрума в летописях связано с союзными Лелегами, которые пошли на войну с троянцами. Они же, по словам первого в мире географа Страбона, «зарабатывали себе на жизнь пиратством». Так кто же такие, эти лелеги? Я приглашаю вас на прогулку-знакомство с невероятной историей окрестностей Бодрума и встречу с наследием самого раннего населения древней Греции, жившем здесь много веков назад.
Трекинг по горному Бодруму
Начало этой истории ждет нас на живописных холмах Бодрума, в гуще оливковых деревьев и хвойных лесов. Мы отправимся по пешей тропе «Лелегского маршрута», ее окрестности густо заросли, поэтому без проводника легко сбиться с пути. Я встречу вас в деревне Каздереси (Конаджык) и в общей сложности мы пройдем 15 километров (около 4-5 часов пути), держа направление в сторону Гебе Клисе (Торбы). По пути нам встретятся сооружения древнего города Педаса, Беременная церковь, руины скальных границ и каменные стены, уцелевшие благодаря уникальным фортификационным техникам, которыми славились лелеги. А еще ароматные сосновые леса, красивая тропа, которая никогда не видит солнца, пруды, где можно застать животных на водопое, и покинутая деревня, о печальной истории которой я вам тоже обязательно расскажу.
Трекинг подойдет для людей любого уровня подготовки, даже без опыта восхождений, и не требует специальной экипировки.
Организационные детали
До стартовой точки в деревне Конаджик вы добираетесь самостоятельно. Или я заберу вас на своем автомобиле из отеля и привезу обратно. Стоимость трансфера — 125 €.
Кроме одежды и удобной обуви, возьмите с собой документы, телефон, деньги, перекус, воду и солнцезащитный крем
По вашему желанию маршрут может быть изменен, я могу показать несколько других троп
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джемиль — ваш гид в Бодруме
Провёл 82 экскурсии для 136 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Джемиль! Я лицензированный гид с двумя высшими образованиями. Бывший офицер, ушедший на пенсию в 2006 году. 7 месяцев живу в моем любимом городе Бодрум, а 5 месяцев в Анкаре. Благодаря новой профессии, к счастью, могу показать вам культурно-исторические ценности и природные красоты нашей страны. История — с раннего возраста в моём центре внимания. Хочу поделиться ею с гостями, приехавшими в древний Галикарнас/современный Бодрум. Жду встречи с вами!