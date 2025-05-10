Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
Откройте для себя древний мир Бодрума на лелегском маршруте. Увлекательный треккинг через историю и природу ждёт вас
Вас ждёт захватывающее путешествие по лелегскому маршруту в Бодруме. Этот треккинг проведёт через сосновые леса и оливковые рощи, открывая древние руины и акрополь. Узнайте о жизни лелегов, первых обитателей региона, и насладитесь уникальными природными пейзажами. Маршрут подходит для всех уровней подготовки и не требует специальной экипировки. Это идеальная возможность погрузиться в историю и насладиться природой Бодрума
По словам великого Гомера, первое официальное упоминание Бодрума в летописях связано с союзными лелегами, которые пошли на войну с троянцами. Они же, по словам первого в мире географа Страбона, «зарабатывали себе на жизнь пиратством». Так кто же такие, эти лелеги? Вы отправитесь на прогулку-знакомство с невероятной историей окрестностей Бодрума и на встречу с наследием самого раннего населения древней Греции.
Треккинг по горному Бодруму
Начало этой истории ждет нас на живописных холмах Бодрума, в гуще оливковых деревьев и хвойных лесов. Мы отправимся по пешей тропе «Лелегского маршрута»: ее окрестности густо заросли, поэтому без проводника легко сбиться с пути. Я встречу вас в деревне Каздереси (Конаджык), и в общей сложности мы пройдем 15 километров (около 4-5 часов пути), держа направление в сторону Гебе Клисе (Торбы). По пути нам встретятся сооружения древнего города Педаса, Беременная церковь, руины скальных границ и каменные стены, уцелевшие благодаря уникальным фортификационным техникам, которыми славились лелеги. А еще ароматные сосновые леса, красивая тропа, которая никогда не видит солнца, пруды, где можно застать животных на водопое, и покинутая деревня, о печальной истории которой я вам тоже обязательно расскажу.
Треккинг подойдет для людей любого уровня подготовки, даже без опыта восхождений, и не требует специальной экипировки.
Организационные детали
До стартовой точки в деревне Конаджик вам нужно добраться самостоятельно. Или я заберу вас на своем автомобиле из отеля и привезу обратно. Стоимость трансфера в одну строну — 100 €.
Кроме одежды и удобной обуви возьмите с собой документы, телефон, деньги, перекус, воду и солнцезащитный крем
По вашему желанию маршрут может быть изменен, я могу показать несколько других троп
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Конаджык в месточке Каз дереси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Апполон — ваш гид в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 802 туристов
Я — лицензированный гид-экскурсовод по всей Турции. С 2007 года работаю на фрилансе. Буду погружать вас в историю и культуру Турции, рассказывать о достопримечательностях, истории и культуре разных городов. Сделаю читать дальшеуменьшить
так, чтобы вокруг вас были не старые камни и красивые здания, а ожили интересные истории и персонажи. Готов помочь вам открыть истинную сущность Турции. Если хотите весело и познавательно провести время — обращайтесь! До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Лариса
Совершили семьей маршрут с Джемилем. Выбрали маршрут непростой, для подготовленных. В общей сложности он занял 4-4,5 часа. Не так сложно было восхождение (по крайней мере для нас, занимающихся спортом). Спуск читать дальшеуменьшить
вниз был достаточно экстримален, камни буквально выскальзывали из под ног. Поэтому обязательно удобная обувь и длинные штаны (много колючего кустарника). Вода! Но завораживающие виды и фитнес нагрузка после объедаловки в отеле были прекрасным времяпрепровождением! Нам всё понравилось! Джемиль очень позитивный гид, готовый рассказать и об истории. Можно выбрать маршрут легче.
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в
валентина
Великолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящему профессиональным повествованием об истории Карии, современной Турции, природе и быте коренных жителей. И конечно потрясающие виды по пути! Рекомендуем прислушаться к советам Джамиля и выходить пораньше с утра, это отдельное удовольствие идти по утренней прохладе)
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Ю
Юлия
Джемаль отлично понял, что мы хотим и провел познавательный трекинг по живописному маршруту. Обязательно воспользуемся ещё раз его услугами.
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О
Ольга
Все прошло замечательно. Встретились во время, заранее все обговорив. Насмотрелись красоты, надышались чудесным воздухом. И конечно прошли очень много шагов.
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Е
Екатерина
Это была отличная идея отправиться на прогулку по треккингтропе в Бодруме. Пожалуй, это была самая интересная активность за время нашего отдыха в мае. Джемиль интересный человек, ответственный гид и приятный собеседник.
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