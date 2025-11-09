Памуккале — не только огромный музей под открытым небом, но и самое популярное туристическое направление в Турции, ведь именно там гармонично соседствуют уникальные творения природы с шедеврами античного зодчества.
Во время экскурсии в Памуккале Вы посетите белоснежные травертины и пройдетесь старинными улицами Иераполиса, исследуете памятники древней истории и искупаетесь в овеянном мифами бассейне Клеопатры.
Во время экскурсии в Памуккале Вы посетите белоснежные травертины и пройдетесь старинными улицами Иераполиса, исследуете памятники древней истории и искупаетесь в овеянном мифами бассейне Клеопатры.
Описание экскурсииЧто вас ждет? Ранний старт Утром вас заберут из отеля, чтобы отправиться в Памуккале, расположенное в 200 км. от Бодрума. Во время пути предусмотрена остановка для завтрака. Через примерно 3,5 часа путешествия мы прибудем в этот уникальный уголок природы и истории. Знакомство с традициями Памуккале — это не только природное чудо, но и место, известное своими ремеслами и винами. В рамках экскурсии вы посетите: Текстильное производство, где можно приобрести качественные изделия. Мастерскую камня оникс, чтобы увидеть процесс создания изысканных сувениров. Винодельню, где вас ждет дегустация местных фруктовых вин с возможностью покупки уникальных напитков. Обед После посещения мастерских мы отправимся в ресторан. Вам предложат блюда на любой вкус: мясные и овощные блюда, свежие салаты и десерты в формате шведского стола. Вы сможете насладиться разнообразием и выбрать все, что захотите. Памуккале После обеда мы начнем прогулку по древнему городу. Гид расскажет о его истории и покажет основные достопримечательности: Амфитеатр; Травертины; Бассейн Клеопатры; Музей. Если захотите, у вас будет возможность искупаться в старинном бассейне (за дополнительную плату). Возвращение Примерно через 3-4 часа прогулки мы соберемся у автобуса и отправимся обратно. В свой отель вы вернетесь около 20:00–21:00.
Понедельник, пятница, время зависит от отеля.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памуккале
- Иераполис
- Античный бассейн Клеопатры
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Гид историк
- Обед
Что не входит в цену
- Завтрак
- Входной билет в «Памуккале» (Античный город Хиераполис, Белоснежные травертины) 30€/n
- Входной билет в «Античный бассейн Клеопатры» - 11€
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, пятница, время зависит от отеля.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бодрума
Похожие экскурсии из Бодрума
-
34%
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Бодрум
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта до Бодрума или в обратном направлении
Начало: В аэропорту Бодрума
Завтра в 00:30
11 ноя в 00:30
€52
€79 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Винное путешествие из Бодрума: экскурсия в винодельню Гарова
Погрузитесь в мир виноделия с посещением уникальной винодельни Гарова в Бодруме. Вас ждет незабываемая дегустация и знакомство с историей
Начало: В вашем отеле
Завтра в 16:30
11 ноя в 16:30
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк: изысканное путешествие по Бодруму
Погрузитесь в мир роскоши и культуры с экскурсией по заливам Ялыкавак и Гюмюшлюк. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€360 за всё до 6 чел.