Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Памуккале — не только огромный музей под открытым небом, но и самое популярное туристическое направление в Турции, ведь именно там гармонично соседствуют уникальные творения природы с шедеврами античного зодчества.



Во время экскурсии в Памуккале Вы посетите белоснежные травертины и пройдетесь старинными улицами Иераполиса, исследуете памятники древней истории и искупаетесь в овеянном мифами бассейне Клеопатры.

Описание экскурсии Что вас ждет? Ранний старт Утром вас заберут из отеля, чтобы отправиться в Памуккале, расположенное в 200 км. от Бодрума. Во время пути предусмотрена остановка для завтрака. Через примерно 3,5 часа путешествия мы прибудем в этот уникальный уголок природы и истории. Знакомство с традициями Памуккале — это не только природное чудо, но и место, известное своими ремеслами и винами. В рамках экскурсии вы посетите: Текстильное производство, где можно приобрести качественные изделия. Мастерскую камня оникс, чтобы увидеть процесс создания изысканных сувениров. Винодельню, где вас ждет дегустация местных фруктовых вин с возможностью покупки уникальных напитков. Обед После посещения мастерских мы отправимся в ресторан. Вам предложат блюда на любой вкус: мясные и овощные блюда, свежие салаты и десерты в формате шведского стола. Вы сможете насладиться разнообразием и выбрать все, что захотите. Памуккале После обеда мы начнем прогулку по древнему городу. Гид расскажет о его истории и покажет основные достопримечательности: Амфитеатр; Травертины; Бассейн Клеопатры; Музей. Если захотите, у вас будет возможность искупаться в старинном бассейне (за дополнительную плату). Возвращение Примерно через 3-4 часа прогулки мы соберемся у автобуса и отправимся обратно. В свой отель вы вернетесь около 20:00–21:00.

