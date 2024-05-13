Квадроцикл или багги. Ограничения по возрасту: с 14 лет Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа. Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!

Описание

Сафари на квадроцикле и багги – это отличный способ разнообразить неспешный пляжный отдых, добавив в него острые ощущения и адреналин. Перед началом тура опытные наставники, настоящие профессионалы своего дела, проведут подробный инструктаж. Далее вам предстоит преодолеть извилистые тропы, водную гладь и горный серпантин верхом на экстремальном транспортном средстве. Остановка около живописной речки позволит вам освежиться прохладной чистой водой и закрепить полученные эмоции, а их, кстати, будет очень много! Насладитесь живописной природой Бодрума за рулем экстремального транпорта. Не упустите возможность запомнить ваш отдых на долгие годы!