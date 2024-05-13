Квадроцикл или багги
Квадроцикл или багги.
Ограничения по возрасту: с 14 лет Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Ограничения по возрасту: с 14 лет Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Описание
Сафари на квадроцикле и багги – это отличный способ разнообразить неспешный пляжный отдых, добавив в него острые ощущения и адреналин. Перед началом тура опытные наставники, настоящие профессионалы своего дела, проведут подробный инструктаж. Далее вам предстоит преодолеть извилистые тропы, водную гладь и горный серпантин верхом на экстремальном транспортном средстве. Остановка около живописной речки позволит вам освежиться прохладной чистой водой и закрепить полученные эмоции, а их, кстати, будет очень много! Насладитесь живописной природой Бодрума за рулем экстремального транпорта. Не упустите возможность запомнить ваш отдых на долгие годы!
Программа
- Сбор туристов из отелей.
- Прибытие на точку старта.
- Краткая информация о туре и правилах вождения.
- Начало тура.
- Остановка для фото и видео съемки (30 мин).
- Общее время по трассе длится примерно 1,5 часа.
- Окончание тура и отправление в отели.
- Окончание тура и отправление в отели
Ответы на вопросы
Что включено
- Инструктор
Что не входит в цену
- Напитки - Фото и видео материалы
- Сделанные фотографом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Бодруме
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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