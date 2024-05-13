Сафари на квадроциклах или багги
Групповая экскурсия в Бодруме

Квадроцикл или багги

Квадроцикл или багги.

Ограничения по возрасту: с 14 лет Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.

Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Сафари на квадроциклах или багги
Сафари на квадроциклах или багги
Сафари на квадроциклах или багги

Описание

Сафари на квадроцикле и багги – это отличный способ разнообразить неспешный пляжный отдых, добавив в него острые ощущения и адреналин. Перед началом тура опытные наставники, настоящие профессионалы своего дела, проведут подробный инструктаж. Далее вам предстоит преодолеть извилистые тропы, водную гладь и горный серпантин верхом на экстремальном транспортном средстве. Остановка около живописной речки позволит вам освежиться прохладной чистой водой и закрепить полученные эмоции, а их, кстати, будет очень много! Насладитесь живописной природой Бодрума за рулем экстремального транпорта. Не упустите возможность запомнить ваш отдых на долгие годы!

Программа

  • Сбор туристов из отелей.
  • Прибытие на точку старта.
  • Краткая информация о туре и правилах вождения.
  • Начало тура.
  • Остановка для фото и видео съемки (30 мин).
  • Общее время по трассе длится примерно 1,5 часа.
  • Окончание тура и отправление в отели.

- Окончание тура и отправление в отели

Ответы на вопросы

Что включено
  • Инструктор
Что не входит в цену
  • Напитки - Фото и видео материалы
  • Сделанные фотографом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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НеобычныеАктивный отдыхПрирода и пейзажиСафари

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