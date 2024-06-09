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Групповая
2 часа
Сафари на квадроциклах в Бодруме: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир приключений с сафари на квадроциклах по живописным местам Бодрума. Вас ждут впечатляющие пейзажи и увлекательные истории
Начало: Ваш отель
«Сафари на квадроциклах для отелей в Тургутрейсе и Акьярларе проводится во вторник, четверг и субботу»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €50 за человека
Групповая
1.5 часа
Сафари на квадроциклах или багги в Бодруме
Добавьте острых ощущений в ваш отдых в Бодруме! Преодолевайте извилистые тропы и горные серпантины на квадроциклах или багги. Остановки у живописных речек
«Сафари на квадроцикле и багги – это отличный способ разнообразить неспешный пляжный отдых, добавив в него острые ощущения и адреналин»
Расписание: Ежедневно в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30
$52 за человека
Групповая
7 часов
Джип-сафари в Бодруме: приключение с встречей кочевников и природой
Приглашаем вас на захватывающее джип-сафари в Бодруме! Откройте для себя красоту природы и познакомьтесь с уникальным образом жизни кочевников
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет: Джип-сафари в Бодруме начинается в 09»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€50 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Сафари»
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Сколько стоит экскурсия по Бодруму в июне 2024
Сейчас в Бодруме в категории "Сафари" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 52. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
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