Найдено 3 экскурсии в категории « Сафари » в Бодруме, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🛻 На квадроциклах Групповая 2 часа 1 отзыв Сафари на квадроциклах в Бодруме: незабываемое приключение Погрузитесь в мир приключений с сафари на квадроциклах по живописным местам Бодрума. Вас ждут впечатляющие пейзажи и увлекательные истории Начало: Ваш отель «Сафари на квадроциклах для отелей в Тургутрейсе и Акьярларе проводится во вторник, четверг и субботу» Расписание: Ежедневно от € 50 за человека 🛻 На квадроциклах 🛞 Багги Групповая 1.5 часа Сафари на квадроциклах или багги в Бодруме Добавьте острых ощущений в ваш отдых в Бодруме! Преодолевайте извилистые тропы и горные серпантины на квадроциклах или багги. Остановки у живописных речек «Сафари на квадроцикле и багги – это отличный способ разнообразить неспешный пляжный отдых, добавив в него острые ощущения и адреналин» Расписание: Ежедневно в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30 $ 52 за человека 🛣 Джиппинг Групповая 7 часов Джип-сафари в Бодруме: приключение с встречей кочевников и природой Приглашаем вас на захватывающее джип-сафари в Бодруме! Откройте для себя красоту природы и познакомьтесь с уникальным образом жизни кочевников Начало: Ваш отель «Что вас ждет: Джип-сафари в Бодруме начинается в 09» Расписание: Ежедневно € 50 за человека Другие экскурсии Бодрума

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Сафари»

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