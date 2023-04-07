Что вас ждет?

После того, как мы доставим вас на комфортабельных автобусах к отправной точке багги-сафари, вам предстоит инструктаж от наших профессиональных водителей.

Здесь вы получите подробную информацию от наших инструкторов о том, как пользоваться багги. Кстати, отметим: вам не нужны права для управления этим транспортным средством. Если вам больше 17 лет, вы можете спокойно ездить на багги. Дети до 17 лет могут сесть на пассажирское сиденье.

За 1,5 часа вы проедете на багги по восхитительному маршруту. Наблюдая за проносящимися рядом живописными пейзажами, вы также получите удовольствие, когда ваш автомобиль будет обрызгивать грязью все вокруг. И не забудьте увековечить все это веселье на камеру!: