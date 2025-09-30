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плохой тон.

Так же и по продолжительности тура - забрали нас в 14.45, а домой мы приехали в 19:20, хотя в описании это нигде не указано.



2) Организация мероприятия.

Долгое ожидание всех участников, странная и не ухоженная территория, грязные багги и квадроциклы ещё до старта мероприятия.



3) Сам маршрут.

Нам озвучили, что продолжительность маршрута будет 1.5 часа, однако минут 30 мы просто стояли в лесу и ждали не понятно чего.

Сама езда не принесла никакого удовольствия, т. к. проходила со скоростью 10 км/ч. У меня минут через 15 после старта было сильное желание бросить багги и начать бежать, т. к. это было бы намного быстрее.

По пути многие участники "волшебным"(скорее всего за деньги) образом могли нарушать правила, обгонять других и ездить не в очереди.

Так же на середине маршрута у нас сломалась багги и нам передали квадроцикл, хотя они имеют различную стоимость.



К сожалению, время провели очень плохо.