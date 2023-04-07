Этот тур – отличный вариант для тех, кто хочет совместить вместо и созерцание красивой природы Бодрума, и активный отдых.
Поездка на багги принесет в ваш отдых адреналин и веселье, в то время как на скорости вы будете ехать по бездорожью, обливая грязью все вокруг! Наши опытные инструкторы помогут вам, даже если вы новичок и ни разу не управляли автомобилем.
Поездка на багги принесет в ваш отдых адреналин и веселье, в то время как на скорости вы будете ехать по бездорожью, обливая грязью все вокруг! Наши опытные инструкторы помогут вам, даже если вы новичок и ни разу не управляли автомобилем.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет?
После того, как мы доставим вас на комфортабельных автобусах к отправной точке багги-сафари, вам предстоит инструктаж от наших профессиональных водителей.
Здесь вы получите подробную информацию от наших инструкторов о том, как пользоваться багги. Кстати, отметим: вам не нужны права для управления этим транспортным средством. Если вам больше 17 лет, вы можете спокойно ездить на багги. Дети до 17 лет могут сесть на пассажирское сиденье.
За 1,5 часа вы проедете на багги по восхитительному маршруту. Наблюдая за проносящимися рядом живописными пейзажами, вы также получите удовольствие, когда ваш автомобиль будет обрызгивать грязью все вокруг. И не забудьте увековечить все это веселье на камеру!:
- За трансферы из отелей в Ялыкаваке, Гюндогане и Гёлькой взимается дополнительная плата в размере 25 €.
- Багги-Сафари для отелей в Тургутрейсе и Акьярларе проводится во вторник, четверг и субботу.
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отелей
- Багги сафари продолжительность тура 1,5 - 2 часа
- Что не входит
- Напитки и личные расходы
- Фото и видео
- Маска для лица (защита от пыли и грязи)
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.
- Рекомендуется носить головной убор и солнцезащитные очки, чтобы защитить себя от вредного воздействия солнечных лучей.
- Вы также можете надеть маску, которая закроет рот, когда мы будем ехать по пыльным дорогам.
- Во время Багги Сафари в Бодруме, даже если у нас есть профессиональные фотографы, которые будут снимать фотографии и видео наших уважаемых гостей, вы можете принести свое оборудование, если хотите сделать своих собственных фотографии. Или вы можете купить содержимое после экскурсии. Напитки можно купить на рынке, или принести с собой
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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