Познавательные экскурсии на природе в Бодруме

Найдено 10 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Бодруме, цены от €39. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заповедный Дальян: групповая экскурсия из Бодрума
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
5 отзывов
Путешествие по реке Дальян и Черепашьему пляжу
Отправляйтесь в удивительное путешествие по дельте реки Дальян. Лодочная прогулка, древние гробницы, Черепаший пляж и грязевые ванны ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Вы нанесёте грязевые маски на тело и лицо, отдохнёте в природных горячих ваннах и зарядитесь энергией»
Завтра в 06:15
13 июня в 06:15
90 за человека
Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
Пройти по горным окрестностям Бодрума в поисках наследия лелегов
Начало: В районе Конаджык в месточке Каз дереси
«А еще ароматные сосновые леса, красивая тропа, которая никогда не видит солнца, пруды, где можно застать животных на водопое, и покинутая деревня, о печальной истории которой я вам тоже обязательно расскажу»
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
385 за всё до 4 чел.
Винное путешествие из Бодрума
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Винное путешествие из Бодрума: экскурсия в винодельню Гарова
Погрузитесь в мир виноделия с посещением уникальной винодельни Гарова в Бодруме. Вас ждет незабываемая дегустация и знакомство с историей
Начало: В вашем отеле
«Вы сможете посидеть на террасе винного дома, наслаждаясь красивой природой, погулять вдоль виноградников и оливковых деревьев, сделать красивые фото»
13 июня в 16:30
14 июня в 16:30
330 за всё до 6 чел.
Сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
1 отзыв
Сафари на квадроциклах в Бодруме: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир приключений с сафари на квадроциклах по живописным местам Бодрума. Вас ждут впечатляющие пейзажи и увлекательные истории
Начало: Ваш отель
«По пути вы сможете насладиться великолепной природой Бодрума»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 50 за человека
Прогулка по морю на пиратском кораблике
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
Прогулка по морю на пиратском кораблике в Бодруме
Погрузитесь в атмосферу пиратских приключений на борту яхты в Бодруме. Живописные бухты, веселая команда и вкусный обед ждут вас
Расписание: Ежедневно в 09:00
$39 за человека
Сафари на квадроциклах или багги
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
1.5 часа
Сафари на квадроциклах или багги в Бодруме
Добавьте острых ощущений в ваш отдых в Бодруме! Преодолевайте извилистые тропы и горные серпантины на квадроциклах или багги. Остановки у живописных речек
«Насладитесь живописной природой Бодрума за рулем экстремального транпорта»
Расписание: Ежедневно в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30
$52 за человека
Памуккале из Бодрума
Групповая
14 часов
Экскурсия Памуккале из Бодрума: удивительное путешествие в Хлопковую крепость
Памуккале, или Хлопковая крепость, - это уникальное природное явление, которое можно увидеть, отправившись на групповую экскурсию из Бодрума
«На протяжении многих столетий частички кальция, вырываясь на поверхность горы, образовывали белоснежную пушистую пелену, которая покрывает почву»
Расписание: Понедельник в 06:00
$78 за человека
Джип-сафари в Бодруме
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
Джип-сафари в Бодруме: приключение с встречей кочевников и природой
Приглашаем вас на захватывающее джип-сафари в Бодруме! Откройте для себя красоту природы и познакомьтесь с уникальным образом жизни кочевников
Начало: Ваш отель
«Мы остановимся здесь и вы сможете насладиться природой и отдохнуть, а также познакомитесь с местными жителями и понаблюдаете за их жизнью»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50 за человека
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
«В программе три остановки в изумительных бухтах, где вы окажетесь наедине с природой и накупаетесь в чистом море»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
720 за всё до 6 чел.
Изысканность и шарм Бодрума: заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк: изысканное путешествие по Бодруму
Погрузитесь в мир роскоши и культуры с экскурсией по заливам Ялыкавак и Гюмюшлюк. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В вашем отеле
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
330 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
    Джемаль отлично понял, что мы хотим и провел познавательный трекинг по живописному маршруту. Обязательно воспользуемся ещё раз его услугами.
  • Е
    Екатерина
    2 мая 2024
    Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
    Это была отличная идея отправиться на прогулку по треккингтропе в Бодруме. Пожалуй, это была самая интересная активность за время нашего отдыха в мае. Джемиль интересный человек, ответственный гид и приятный собеседник.
  • О
    Олесь
    26 октября 2023
    Винное путешествие из Бодрума
    Спасибо! Очень понравилось! Рекомендуем!
  • А
    Антон
    14 октября 2023
    Заповедный Дальян: групповая экскурсия из Бодрума
    Экскурсия очень понравилась! Спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    3 октября 2023
    Винное путешествие из Бодрума
    Это было отличной идеей выбраться на виноградник и винодельню. Организаторы большие молодцы, всячески рекомендую
    Это было отличной идеей выбраться на виноградник и винодельню. Организаторы большие молодцы, всячески рекомендуюЭто было отличной идеей выбраться на виноградник и винодельню. Организаторы большие молодцы, всячески рекомендуюЭто было отличной идеей выбраться на виноградник и винодельню. Организаторы большие молодцы, всячески рекомендуюЭто было отличной идеей выбраться на виноградник и винодельню. Организаторы большие молодцы, всячески рекомендуюЭто было отличной идеей выбраться на виноградник и винодельню. Организаторы большие молодцы, всячески рекомендую
  • К
    Ксения
    14 сентября 2023
    Заповедный Дальян: групповая экскурсия из Бодрума
    Сам маршрут прекрасный, Дальян стоит увидеть обязательно, находясь в Турции. К сожалению, остались смешанные чувства от организации и гида. Забрали
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    нас на 10 минут позже заявленного времени в ваучере. Гида в автобусе не было. Большая часть группы оказалась англоговорящая, и вот у них был чудесный гид. Мы слушали именно её, она была харизматична и обаятельна. Кто не знал английского в нашей группе, слушали нашего гида. Точнее его краткий пересказ/перевод её рассказа. Наш гид почти ничего за время поездки не рассказывал об истории, по сути был сопровождающим и давал техническую информацию - куда едем, сколько стоим, во сколько встречаемся. Нам показалось, что он даже не профессиональный гид, и уж тем более не историк, сам сказал, что инженер. Поставила бы 3 звезды, но четвертую ставлю турецкой женщине гиду, она действительно скрасила нашу поездку.

  • в
    валентина
    12 сентября 2023
    Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
    Великолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящему профессиональным повествованием об истории
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    Карии, современной Турции, природе и быте коренных жителей. И конечно потрясающие виды по пути! Рекомендуем прислушаться к советам Джамиля и выходить пораньше с утра, это отдельное удовольствие идти по утренней прохладе)

    Великолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящемуВеликолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящему
  • T
    Tatyana
    11 сентября 2023
    Заповедный Дальян: групповая экскурсия из Бодрума
    Хороший маршрут с 6 до 19 на ногах - но усталость не чувствовалась: достаточно времени на посещение каждого места, чтобы
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    не торопиться и чтобы не заскучать. Отличные гиды: зажигательные, готовы помочь и конечно рассказывают интересно. Экскурсия идет сразу на двух языках: Английском и русском. Сознательно присоединилась к английской группе: качала заодно английский.

    Хороший маршрут с 6 до 19 на ногах - но усталость не чувствовалась: достаточно времени на
  • В
    Виктор
    22 августа 2023
    Винное путешествие из Бодрума
    Прекрасная экскурсия. Мы были на винодельне Garova. Очень уютное и уединенное местечко. Единственный минус, отель у нас в Тургетрейсе и
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    дорого заняла почти полтора часа в одну сторону. Но было интересно, Лариса рассказала и про Бодрум и про историю винодельни. Если живете в Бодруме или отелях ближе к аэропорту, то брать не задумываясь.

    Прекрасная экскурсия. Мы были на винодельне Garova. Очень уютное и уединенное местечко. Единственный минус, отель уПрекрасная экскурсия. Мы были на винодельне Garova. Очень уютное и уединенное местечко. Единственный минус, отель уПрекрасная экскурсия. Мы были на винодельне Garova. Очень уютное и уединенное местечко. Единственный минус, отель у

Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Природа и пейзажи»

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