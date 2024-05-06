1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Путешествие по реке Дальян и Черепашьему пляжу
Отправляйтесь в удивительное путешествие по дельте реки Дальян. Лодочная прогулка, древние гробницы, Черепаший пляж и грязевые ванны ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Вы нанесёте грязевые маски на тело и лицо, отдохнёте в природных горячих ваннах и зарядитесь энергией»
Завтра в 06:15
13 июня в 06:15
€90 за человека
Индивидуальная
3 часа
Треккинг по следам древней цивилизации: лелегский маршрут
Пройти по горным окрестностям Бодрума в поисках наследия лелегов
Начало: В районе Конаджык в месточке Каз дереси
«А еще ароматные сосновые леса, красивая тропа, которая никогда не видит солнца, пруды, где можно застать животных на водопое, и покинутая деревня, о печальной истории которой я вам тоже обязательно расскажу»
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Винное путешествие из Бодрума: экскурсия в винодельню Гарова
Погрузитесь в мир виноделия с посещением уникальной винодельни Гарова в Бодруме. Вас ждет незабываемая дегустация и знакомство с историей
Начало: В вашем отеле
«Вы сможете посидеть на террасе винного дома, наслаждаясь красивой природой, погулять вдоль виноградников и оливковых деревьев, сделать красивые фото»
13 июня в 16:30
14 июня в 16:30
€330 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Сафари на квадроциклах в Бодруме: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир приключений с сафари на квадроциклах по живописным местам Бодрума. Вас ждут впечатляющие пейзажи и увлекательные истории
Начало: Ваш отель
«По пути вы сможете насладиться великолепной природой Бодрума»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €50 за человека
Групповая
6 часов
Прогулка по морю на пиратском кораблике в Бодруме
Погрузитесь в атмосферу пиратских приключений на борту яхты в Бодруме. Живописные бухты, веселая команда и вкусный обед ждут вас
Расписание: Ежедневно в 09:00
$39 за человека
Групповая
1.5 часа
Сафари на квадроциклах или багги в Бодруме
Добавьте острых ощущений в ваш отдых в Бодруме! Преодолевайте извилистые тропы и горные серпантины на квадроциклах или багги. Остановки у живописных речек
«Насладитесь живописной природой Бодрума за рулем экстремального транпорта»
Расписание: Ежедневно в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30
$52 за человека
Групповая
14 часов
Экскурсия Памуккале из Бодрума: удивительное путешествие в Хлопковую крепость
Памуккале, или Хлопковая крепость, - это уникальное природное явление, которое можно увидеть, отправившись на групповую экскурсию из Бодрума
«На протяжении многих столетий частички кальция, вырываясь на поверхность горы, образовывали белоснежную пушистую пелену, которая покрывает почву»
Расписание: Понедельник в 06:00
$78 за человека
Групповая
7 часов
Джип-сафари в Бодруме: приключение с встречей кочевников и природой
Приглашаем вас на захватывающее джип-сафари в Бодруме! Откройте для себя красоту природы и познакомьтесь с уникальным образом жизни кочевников
Начало: Ваш отель
«Мы остановимся здесь и вы сможете насладиться природой и отдохнуть, а также познакомитесь с местными жителями и понаблюдаете за их жизнью»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€50 за человека
Индивидуальная
6 часов
На персональной яхте - в живописные бухты (обед включён)
Проведите день на персональной яхте в Бодруме! Три остановки в живописных бухтах, обед включён. Насладитесь плаванием в чистом море и комфортом на борту
Начало: В районе бухты Торба
«В программе три остановки в изумительных бухтах, где вы окажетесь наедине с природой и накупаетесь в чистом море»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€720 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Заливы Ялыкавак и Гюмюшлюк: изысканное путешествие по Бодруму
Погрузитесь в мир роскоши и культуры с экскурсией по заливам Ялыкавак и Гюмюшлюк. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В вашем отеле
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€330 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 мая 2024Джемаль отлично понял, что мы хотим и провел познавательный трекинг по живописному маршруту. Обязательно воспользуемся ещё раз его услугами.
- ЕЕкатерина2 мая 2024Это была отличная идея отправиться на прогулку по треккингтропе в Бодруме. Пожалуй, это была самая интересная активность за время нашего отдыха в мае. Джемиль интересный человек, ответственный гид и приятный собеседник.
- ООлесь26 октября 2023Спасибо! Очень понравилось! Рекомендуем!
- ААнтон14 октября 2023Экскурсия очень понравилась! Спасибо!
- ДДмитрий3 октября 2023Это было отличной идеей выбраться на виноградник и винодельню. Организаторы большие молодцы, всячески рекомендую
- ККсения14 сентября 2023Сам маршрут прекрасный, Дальян стоит увидеть обязательно, находясь в Турции. К сожалению, остались смешанные чувства от организации и гида. Забрали
- ввалентина12 сентября 2023Великолепный, действительно авторский тур! Если вы любите трекинг это будет приятным разнообразием отдыха, сопровождается по настоящему профессиональным повествованием об истории
- TTatyana11 сентября 2023Хороший маршрут с 6 до 19 на ногах - но усталость не чувствовалась: достаточно времени на посещение каждого места, чтобы
- ВВиктор22 августа 2023Прекрасная экскурсия. Мы были на винодельне Garova. Очень уютное и уединенное местечко. Единственный минус, отель у нас в Тургетрейсе и
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «Природа и пейзажи»
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