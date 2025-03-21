Групповая
Сафари на квадроциклах в Бодруме: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир приключений с сафари на квадроциклах по живописным местам Бодрума. Вас ждут впечатляющие пейзажи и увлекательные истории
Начало: Ваш отель
«Там вас встретят профессиональные лицензированные инструкторы, которые расскажут и покажут, как пользоваться квадроциклами и о мерах предосторожности в нашей поездке»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
от €53 за человека
Групповая
Сафари на квадроциклах в Бодруме
Начало: Ваш отель
«По прибытии вас встретят опытные инструкторы, которые подробно объяснят правила управления квадроциклами и дадут рекомендации по безопасности»
Расписание: Ежедневно, время зависит от вашего отеля.
от €53 за человека
Групповая
Сафари на квадроциклах или багги в Бодруме
Добавьте острых ощущений в ваш отдых в Бодруме! Преодолевайте извилистые тропы и горные серпантины на квадроциклах или багги. Остановки у живописных речек
«Сафари на квадроцикле и багги – это отличный способ разнообразить неспешный пляжный отдых, добавив в него острые ощущения и адреналин»
Расписание: Ежедневно в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30
$52 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «На квадроциклах»
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Сколько стоит экскурсия по Бодруму в марте 2025
Сейчас в Бодруме в категории "На квадроциклах" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 53. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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